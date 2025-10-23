ETV Bharat / lifestyle

रोजाना इस्तेमाल की इन 10 चीजों में टॉयलेट सीट से 10 गुना अधिक होते हैं बैक्टीरिया, नाम जानकर चौंक जाओगे आप!

कई कीटाणु धूल और प्रदूषण के संपर्क में आने से फैलते हैं, जो घरेलू वस्तुओं और बाहरी वस्तुओं दोनों पर मौजूद हो सकते हैं, जानें...

These 10 everyday items have 10 times more bacteria than a toilet seat; you'll be shocked to know their names!
रोजाना इस्तेमाल की इन 10 चीजों में टॉयलेट सीट से 10 गुना अधिक होते हैं बैक्टीरिया, नाम जानकर चौंक जाओगे आप! (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 23, 2025 at 4:09 PM IST

दिन भर काम और यात्रा के दौरान धूल और प्रदूषण के संपर्क में रहने से कीटाणुओं के फैलने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर जहां कई लोग एक ही सतह को छूते हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल, रेलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैंडल आदि. ये जर्म्स घरेलू और बाहरी दोनों तरह की वस्तुओं पर मौजूद हो सकते हैं और कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं. इसलिए, अपने हाथों को हमेशा अच्छी तरह धोना जरूरी है, खासकर खाने से पहले. कभी-कभी, अनजाने में, हम उन्हीं हाथों से खाना खा लेते हैं, इससे कीटाणु हमारे पेट में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे बीमारी और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है.

चूंकि हम रोजाना इन चीजों के संपर्क में आते हैं, इसलिए इनसे बचना अक्सर नामुमकिन होता है, लेकिन हम अपनी सेहत की रक्षा जरूर कर सकते हैं. ऐसे में जानें कि हमारे आस-पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कीटाणुओं से भरी होती हैं, और जिनके संपर्क में हम जाने-अनजाने में आ जाते हैं? आइए जानें...

हैंडल, रेलिंग और दरवाजे के हैंडल - दरवाजे के हैंडल, सबवे की रेलिंग और एस्केलेटर के हैंडल सार्वजनिक स्थानों पर सबसे ज्यादा छुई जाने वाली चीजों में से हैं. हजारों लोग रोजाना इन्हें छूते हैं, जिससे ये बैक्टीरिया और वायरस के लिए हॉटस्पॉट बन जाते हैं. इन्हें छूने के बाद अपने हाथ धोना न भूलें.

रेस्टोरेंट मेनू कार्ड - आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मेनू कार्ड में 180,000 प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं. चूंकि दिन भर में कई लोग इन्हें छूते हैं और इन्हें शायद ही कभी साफ किया जाता है, इसलिए ये कीटाणु आपके हाथों पर लग सकते हैं और बीमारियां फैला सकते हैं. इसलिए खाने से पहले हाथ धोना बेहद जरूरी है.

डॉक्टर के क्लिनिक में चीजें- डॉक्टर बीमार लोगों की जांच करते हैं और वहां हर चीज, जैसे साइन-इन पेन, कुर्सी के आर्मरेस्ट और दरवाजे के हैंडल, कीटाणुओं से भरी होती है. क्लिनिक से लौटने के बाद हाथ धोना सबसे जरूरी है या फिर क्लिनिक जाते समय अपने साथ हैंड सैनिटाइजर रखना अच्छा रहेगा.

पालतू जानवर - भले ही आपके पालतू जानवर स्वस्थ दिखें, वे अपने बालों, लार और नाखूनों के ज़रिए बैक्टीरिया या परजीवी फैला सकते हैं. उन्हें छूने, खाना खिलाने या साफ करने के बाद अपने हाथ धोना जरूरी है.

टचस्क्रीन डिवाइस- मोबाइल फोन, टैबलेट या एयरपोर्ट कियोस्क स्क्रीन को लगातार छुआ जाता है, लेकिन शायद ही कभी साफ किया जाता है. शोध बताते हैं कि मोबाइल फोन में टॉयलेट सीट से 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं. इस्तेमाल के बाद अपने हाथ धोएं और अपने डिवाइस को नियमित रूप से साफ करें.

किचन स्पंज और कटिंग बोर्ड - किचन स्पंज और कटिंग बोर्ड बैक्टीरिया के पनपने का स्थान होते हैं. खासकर जब उन पर कच्चा मांस रखा और काटा जाता है, तो बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में, इन चीजों को छूने के बाद अपने हाथ धोना आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.

दूसरों के पेन - दूसरों के पेन से बैक्टीरिया आसानी से आपके हाथों के संपर्क में आ सकते हैं. इसलिए पेन इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ धोएं या सैनिटाइज करें.

साबुन डिस्पेंसर - यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन साबुन की बोतलें और डिस्पेंसर भी कीटाणुओं के पनपने का स्थान होते हैं. आपको रिफिल करने योग्य साबुन की बोतलों के साथ विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए. इनकी सतह पर कीटाणु जमा हो सकते . इसलिए इन वस्तुओं को भी साफ रखना जरूरी है.

ट्रेन या रिक्शा के हैंडल - यात्रा करते समय लाखों लोग रोजाना इन हैंडल को छूते हैं. इससे आपको कीटाणुओं और बीमारियों का खतरा हो सकता है. अपने हाथ धोएं या सैनिटाइज करें. साथ ही, यात्रा करते समय लोकल ट्रेन या किसी अन्य वाहन की खिड़कियों को न छुएं.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

