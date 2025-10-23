ETV Bharat / lifestyle

रोजाना इस्तेमाल की इन 10 चीजों में टॉयलेट सीट से 10 गुना अधिक होते हैं बैक्टीरिया, नाम जानकर चौंक जाओगे आप!

दिन भर काम और यात्रा के दौरान धूल और प्रदूषण के संपर्क में रहने से कीटाणुओं के फैलने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर जहां कई लोग एक ही सतह को छूते हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल, रेलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैंडल आदि. ये जर्म्स घरेलू और बाहरी दोनों तरह की वस्तुओं पर मौजूद हो सकते हैं और कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं. इसलिए, अपने हाथों को हमेशा अच्छी तरह धोना जरूरी है, खासकर खाने से पहले. कभी-कभी, अनजाने में, हम उन्हीं हाथों से खाना खा लेते हैं, इससे कीटाणु हमारे पेट में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे बीमारी और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है.

चूंकि हम रोजाना इन चीजों के संपर्क में आते हैं, इसलिए इनसे बचना अक्सर नामुमकिन होता है, लेकिन हम अपनी सेहत की रक्षा जरूर कर सकते हैं. ऐसे में जानें कि हमारे आस-पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कीटाणुओं से भरी होती हैं, और जिनके संपर्क में हम जाने-अनजाने में आ जाते हैं? आइए जानें...

हैंडल, रेलिंग और दरवाजे के हैंडल - दरवाजे के हैंडल, सबवे की रेलिंग और एस्केलेटर के हैंडल सार्वजनिक स्थानों पर सबसे ज्यादा छुई जाने वाली चीजों में से हैं. हजारों लोग रोजाना इन्हें छूते हैं, जिससे ये बैक्टीरिया और वायरस के लिए हॉटस्पॉट बन जाते हैं. इन्हें छूने के बाद अपने हाथ धोना न भूलें.

रेस्टोरेंट मेनू कार्ड - आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मेनू कार्ड में 180,000 प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं. चूंकि दिन भर में कई लोग इन्हें छूते हैं और इन्हें शायद ही कभी साफ किया जाता है, इसलिए ये कीटाणु आपके हाथों पर लग सकते हैं और बीमारियां फैला सकते हैं. इसलिए खाने से पहले हाथ धोना बेहद जरूरी है.

डॉक्टर के क्लिनिक में चीजें- डॉक्टर बीमार लोगों की जांच करते हैं और वहां हर चीज, जैसे साइन-इन पेन, कुर्सी के आर्मरेस्ट और दरवाजे के हैंडल, कीटाणुओं से भरी होती है. क्लिनिक से लौटने के बाद हाथ धोना सबसे जरूरी है या फिर क्लिनिक जाते समय अपने साथ हैंड सैनिटाइजर रखना अच्छा रहेगा.

पालतू जानवर - भले ही आपके पालतू जानवर स्वस्थ दिखें, वे अपने बालों, लार और नाखूनों के ज़रिए बैक्टीरिया या परजीवी फैला सकते हैं. उन्हें छूने, खाना खिलाने या साफ करने के बाद अपने हाथ धोना जरूरी है.