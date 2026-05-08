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मम्मी के चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान, इस तरह मदर्स डे को बनाएं खास, जानिए कैसे हुई इसकी शुरुआत?

हर साल मई के दूसरे रविवार को दुनिया भर में माताओं को सम्मान देने के लिए मदर्स डे मनाया जाता है. इस साल मदर्स डे 10 मई को मनाया जा रहा है. यह सभी माताओं के लिए एक खास दिन है, जिनके योगदान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यह दिन बच्चों की सफलता में हर मां के अमूल्य और निस्वार्थ योगदान को मानने का दिन है. इसके लिए उन्हें धन्यवाद देने का भी दिन है. इस दिन, बच्चे, जीवनसाथी और परिवार के अन्य सदस्य अपनी मां को उपहार, कार्ड और अन्य अच्छी चीजें देकर उनके प्रति अपना प्यार और आभार जताते हैं. अब, जब हम मदर्स डे मना रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई और इसे मई के दूसरे रविवार को क्यों मनाया जाता है...

मदर्स डे की शुरुआत कैसे हुई और मई के दूसरे रविवार को क्यों मनाया जाता है?

मदर्स डे का इतिहास बहुत पुराना है, जिसके शुरुआती निशान प्राचीन सभ्यताओं में मिलते हैं. उदाहरण के लिए, प्राचीन ग्रीस में, देवी रिया के सम्मान में उत्सव मनाए जाते थे, जिन्हें 'देवताओं की माता' के रूप में पूजा जाता था. इसी तरह, रोमन लोग देवी सिबेले की पूजा करते थे, जिन्हें 'महान माता' के नाम से जाना जाता था. इसके अलावा, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप की 'मदरिंग संडे' परंपरा आधुनिक मदर्स डे के मुख्य आधारों में से एक है, इसे लेंट के चौथे रविवार को मनाया जाता है, जो ईस्टर से ठीक तीन सप्ताह पहले पड़ता है. पारंपरिक रूप से, इस दिन का चर्च और परिवार दोनों से गहरा जुड़ाव था. हालांकि, आधुनिक समय में, यह माताओं के सम्मान के लिए समर्पित एक उत्सव के रूप में डेवलप हो गया है.

मम्मी के चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान, इस तरह मदर्स डे को बनाएं खास, जानिए कैसे हुई इसकी शुरुआत? (GETTY IMAGES)

आज का मदर्स डे, जैसा कि हम आज मनाते हैं, ऑफिशियली 20वीं सदी की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू हुआ था. एना जार्विस ने अपनी मां की याद का सम्मान करने और दुनिया भर की माताओं को सम्मान देने के लिए एक विशेष दिन स्थापित करने के उद्देश्य का समर्थन किया. 9 मई 1914 को, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसके द्वारा मई के दूसरे रविवार को आधिकारिक तौर पर मदर्स डे (Mother's Day) के रूप में घोषित किया गया. इसलिए हर साल मदर्स डे मई महीने के दूसरे रविवार को माताओं के लिए इस खास दिन को सेलिब्रेट किया जाता है.