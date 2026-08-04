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आपको किचन में गैस स्टोव के पास भूलकर भी 5 चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए

इस खबर में हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कभी भी गैस स्टोवटॉप के पास नहीं रखना चाहिए...

There are 5 things you should never keep near the gas stove in the kitchen, even by mistake.
आपको किचन में गैस स्टोव के पास भूलकर भी 5 चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 4, 2026 at 7:48 PM IST

6 Min Read
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किचन उन जगहों में से एक है जहां हम अपना बहुत सारा समय बिताते हैं. हालांकि, किचन में एक पल की भी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है. गैस स्टोव के पास रखी चीजों पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है. आसानी के लिए, बहुत से लोग अक्सर इस्तेमाल होने वाली चीजों को स्टोव के पास रखते हैं. हालांकि, स्टडीज से पता चलता है कि इस आदत से अचानक आग लगने के हादसे हो सकते हैं.

खाना बनाते समय, आग पकड़ने वाली चीजें (जैसे प्लास्टिक की चीजें, तेल की बोतलें, कागज और कपड़ा) खुली आग, तेज गर्मी या तेल गिरने से आसानी से आग पकड़ सकती हैं. इसलिए, किचन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, आइए इस खबर के माध्यम से जाने कि गैस स्टोव के पास कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए और हादसों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...

प्लास्टिक के डिब्बे और प्लास्टिक की चीजें
बहुत से लोग चाय, चीनी और मिर्च जैसी चीजें प्लास्टिक के डिब्बों में रखते हैं और अक्सर खाना बनाते समय आसानी से इस्तेमाल करने के लिए उन्हें गैस स्टोव के पास ही रख देते हैं. लेकिन, दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे, बोतलें, चम्मच और प्लास्टिक की दूसरी चीजें गैस स्टोव के पास नहीं रखनी चाहिए. स्टोव की गर्मी से ये पिघल सकते हैं. कुछ प्लास्टिक की चीजें तेज गर्मी के संपर्क में आने पर हानिकारक धुआं भी छोड़ सकती हैं और कुछ से आग लगने का खतरा भी हो सकता है. इसलिए, प्लास्टिक की चीजों को स्टोव से दूर अलमारी में रखना बेहतर है.

There are 5 things you should never keep near the gas stove in the kitchen, even by mistake.
आपको किचन में गैस स्टोव के पास भूलकर भी 5 चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए (Eenadu)

खाना पकाने का तेल, घी और कुकिंग ऑयल स्प्रे
खाना बनाते समय हम हमेशा तेल का इस्तेमाल करते हैं. इसलिए, आसानी से इस्तेमाल करने के लिए कुकिंग ऑयल की बोतलें, घी के डिब्बे और स्प्रे कैन अक्सर स्टोव के पास ही रखे जाते हैं. तेज आंच पर तेल बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है और उसमें आग लग सकती है. खासकर एरोसोल स्प्रे कैन गर्मी के संपर्क में आने पर फट सकते हैं. इसलिए, उन्हें आग से दूर किसी ठंडी जगह पर रखना चाहिए.

पेपर, टिश्यू पेपर और कपड़ा
कई लोग खाना बनाते समय हाथ पोंछने के लिए स्टोव के पास टिश्यू पेपर और कपड़े रखते हैं. अखबार, टिश्यू पेपर, किचन टॉवल और कपड़े जैसी चीजों में बहुत आसानी से आग लग सकती है. खाना बनाते समय हवा के झोंके से ये चीजें आग की लपटों की तरफ उड़ सकती हैं. इसलिए, इन्हें स्टोव के पास न रखें. इस्तेमाल के तुरंत बाद इन्हें हटा देने की आदत डालें.

मसाले के डिब्बे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
सुविधा के लिए कई लोग मसाले के डिब्बे स्टोव के पास रखते हैं, लेकिन स्टोव की गर्मी से मसालों की क्वालिटी खराब हो सकती है. इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जैसे इलेक्ट्रिक केतली, मिक्सर, मोबाइल फोन चार्जर और बिजली के तार, स्टोव के बहुत पास नहीं रखने चाहिए. गर्मी और तेल गिरने से ये खराब हो सकते हैं.

इन सावधानियों का ध्यान रखें
खाना बनाते समय स्टोव को कभी भी अकेला न छोड़ें. अगर आपको गैस लीक होने की गंध आए, तो तुरंत रेगुलेटर बंद कर दें और खिड़कियां खोल दें, लेकिन किसी भी बिजली के उपकरण को चालू या बंद न करें. बच्चों को स्टोव से दूर रखें. किचन में एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर रखना भी अच्छी आदत है. गैस पाइप और रेगुलेटर की नियमित रूप से जांच करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल दें.

हर साल लाखों मौतें
खाना पकाने के दौरान निकलने वाले धुएं और गैसों का असर दुनिया भर में लाखों लोगों की सेहत पर पड़ता है. 2020 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अनुमान लगाया था कि खाना पकाने के असुरक्षित तरीकों से होने वाले घरेलू प्रदूषण के कारण हर साल 32 लाख (3.2 मिलियन) लोगों की मौत होती है. WHO की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 32 प्रतिशत मौतें दिल की बीमारी, 23 प्रतिशत स्ट्रोक, 21 प्रतिशत सांस की बीमारियों, 19 प्रतिशत COPD और 6 प्रतिशत फेफड़ों के कैंसर के कारण होती हैं. यह भी देखा गया है कि गैस स्टोव से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में लंबे समय तक सांस लेने से हजारों लोगों को अस्थमा का दौरा पड़ सकता है. केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया 'टाइम यूज सर्वे' के अनुसार, देश में 76.3 फीसदी महिलाएं रोजाना औसतन 209 मिनट (3.29 घंटे) रसोई में बिताती हैं. इसलिए

ये सावधानियां बरतनी चाहिए

  • खाना बनाते समय निकलने वाले धुएं को बाहर निकालने के लिए दरवाजें और खिड़कियां खुली रखना अच्छा रहता है.
  • कोशिश करें कि खाना कम से कम समय में बन जाए.
  • बीच-बीच में किचन से बाहर निकलना, पानी पीना और थोड़ी देर टहलना फायदेमंद होता है.
  • धुएं और गैसों को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन और चिमनी का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है.
  • इलेक्ट्रिक स्टोव का इस्तेमाल करने से संभावित नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकता है.
  • जिन लोगों को पहले से सांस की समस्या है, उनके लिए इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल करना बेहतर विकल्प है.

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