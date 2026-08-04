ETV Bharat / lifestyle

आपको किचन में गैस स्टोव के पास भूलकर भी 5 चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए

आपको किचन में गैस स्टोव के पास भूलकर भी 5 चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए ( GETTY IMAGES )