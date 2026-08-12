आज रात लगेगा इस साल का दूसरा और आखिरी 'पूर्ण सूर्य ग्रहण', जानिए इस दौरान क्या करें और क्या न करें
राहुल डे के अनुसार, भारत में इस ग्रहण का कोई खास बुरा असर या 'सूतक' का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालांकि, जिन देशों में इसका असर...
Published : August 12, 2026 at 3:35 PM IST
आज का दिन खगोल विज्ञान के इतिहास में यादगार रहने वाला है. 12 अगस्त, 2026 को 'पूर्ण सूर्य ग्रहण' लगने जा रहा है, जो अंतरिक्ष की सबसे शानदार घटनाओं में से एक है. यह घटना तब होती है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच बिल्कुल सीध में आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से पूरी तरह रोक देता है. इस दौरान दिन की रोशनी की जगह अंधेरा छा जाता है और रात जैसा माहौल बन जाता है. इस खबर में, हम ज्योतिषी राहुल डे से जानेंगे कि जब घटना घटेगा, तो ज्योतिषीय नजरीए से क्या संयोग भी बनेगा? क्या ग्रहण भारत से दिखाई देगा? ग्रहण के समय से लेकर इसके असल असर तक सभी बातों को विस्तार से जानें...
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) के अनुसार, आज का सूर्य ग्रहण रात में होगा. 'द्रिक पंचांग' जैसे भरोसेमंद सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार, ग्रहण 12 अगस्त को रात करीब 9:04 बजे शुरू होगा. यह रात 11:16 बजे अपने पीक पर होगा. एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के अनुसार यह सुबह 1:28 बजे खत्म होगा, हालांकि कुछ पारंपरिक पंचांगों में कहा गया है कि इसका असर सुबह 4:25 बजे तक रहेगा. चूंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक (अशुभ समय) लागू नहीं होगा. हालांकि, एस्ट्रोलॉजर राहुल डे विदेश में रहने वाले भारतीयों को कुछ गाइडलाइंस मानने की सलाह देते हैं, जो इस प्रकार हैं...
इन सुझावों का जरूर करें पालन
- राहुल डे का कहना है कि सूर्य ग्रहण के दौरान 'गुरु मंत्र' का जाप करना बहुत फायदेमंद होता है. इस समय कपड़े सिलने या काटने से बचना चाहिए.
- ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलना भी ठीक नहीं माना जाता है. साथ ही, इस दौरान लोहे की चीजों या नुकीली चीजों का इस्तेमाल करना भी सही नहीं माना जाता है.
- उन्होंने यह भी बताया कि 12 अगस्त कोई आम दिन नहीं है. इस दिन सूर्य ग्रहण और अमावस्या दोनों पड़ रहे हैं. इसे देखते हुए, इस दिन शाम को बताए गए उपाय को करना सबसे अच्छा माना जाता है.
क्या उपाय करें?
- राहुल डे ने बताया कि ग्रहण से पहले और बाद में एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें पांच लौंग डालें. साथ ही कपूर जलाएं. इस धुएं को हर घर में दिखाएं. शाम को यह उपाय करने से बुरी नजर और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी.
- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण के दौरान वातावरण और शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है. ऐसे समय में एक स्थान पर बैठकर देवता का नाम, गायत्री मंत्र या 'ॐ सूर्य नमः' का जाप करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. ग्रहण शुरू होने से पहले दूध, पानी और पके हुए भोजन में तुलसी के पत्ते डालना शुभ माना जाता है. ग्रहण के बाद स्नान करके जरूरतमंदों को चावल, गेहूं या वस्त्र दान करने से पुण्य प्राप्त होता है.
- हालांकि, राहुल डे ने कहा कि इस ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने बताया कि खगोलीय गणनाओं के अनुसार, जब कोई ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देता, तो देश में 'सूतक' काल (ग्रहण से पहले का धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण समय) लागू नहीं माना जाता है.