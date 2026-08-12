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आज रात लगेगा इस साल का दूसरा और आखिरी 'पूर्ण सूर्य ग्रहण', जानिए इस दौरान क्या करें और क्या न करें

आज का दिन खगोल विज्ञान के इतिहास में यादगार रहने वाला है. 12 अगस्त, 2026 को 'पूर्ण सूर्य ग्रहण' लगने जा रहा है, जो अंतरिक्ष की सबसे शानदार घटनाओं में से एक है. यह घटना तब होती है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच बिल्कुल सीध में आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से पूरी तरह रोक देता है. इस दौरान दिन की रोशनी की जगह अंधेरा छा जाता है और रात जैसा माहौल बन जाता है. इस खबर में, हम ज्योतिषी राहुल डे से जानेंगे कि जब घटना घटेगा, तो ज्योतिषीय नजरीए से क्या संयोग भी बनेगा? क्या ग्रहण भारत से दिखाई देगा? ग्रहण के समय से लेकर इसके असल असर तक सभी बातों को विस्तार से जानें...

इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) के अनुसार, आज का सूर्य ग्रहण रात में होगा. 'द्रिक पंचांग' जैसे भरोसेमंद सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार, ग्रहण 12 अगस्त को रात करीब 9:04 बजे शुरू होगा. यह रात 11:16 बजे अपने पीक पर होगा. एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के अनुसार यह सुबह 1:28 बजे खत्म होगा, हालांकि कुछ पारंपरिक पंचांगों में कहा गया है कि इसका असर सुबह 4:25 बजे तक रहेगा. चूंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक (अशुभ समय) लागू नहीं होगा. हालांकि, एस्ट्रोलॉजर राहुल डे विदेश में रहने वाले भारतीयों को कुछ गाइडलाइंस मानने की सलाह देते हैं, जो इस प्रकार हैं...