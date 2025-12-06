ETV Bharat / lifestyle

सर्दियों में इन Skin Diseases के होने का खतरा सबसे ज्यादा जानें कैसे करें इनसे बचाव

ठंड में स्किन की समस्याएं, खासकर खुजली, एक्जिमा और डैंड्रफ आम हैं. इसका मुख्य कारण सूखी और ठंडी हवा है, जानें सावधानियां बरतनी चाहिए?

The risk of these skin diseases is highest in winter. Learn how to protect yourself from them.
सर्दियों में इन Skin Diseases के होने का खतरा सबसे ज्यादा जानें कैसे करें इनसे बचाव (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 6, 2025 at 3:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ठंडा मौसम और तेज़ हवाएं स्किन की समस्याओं जैसे सूखापन, खुजली, एक्जिमा और सोरायसिस को और खराब कर सकती हैं, क्योंकि ठंडी, सूखी हवा स्किन की नमी छीन लेती है और इसके नेचुरल बैरियर को कमजोर कर देती है, जिससे इन्फेक्शन और एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है. नतीजतन, स्किन से जुड़ी बीमारियां ज़्यादा आम हो जाती हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी को इस मौसम में सही सावधानियां बरतनी चाहिए. मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भीड़ वाली जगहों और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स में स्किन की समस्याएं ज्यादा होने की संभावना होती है. इस दौरान हाउसवाइव्स को भी कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इस रिपोर्ट में, श्रीकाकुलम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. वाविलापल्ली रेवती बताती हैं कि स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...

ठंड के मौसम में इस बात का विशेष रखें ध्यान

  • हॉस्टल में स्किन प्रॉब्लम (जैसे मुंहासे, इन्फेक्शन सूखापन, खुजली, एक्जिमा और सोरायसिस) से बचने के लिए, साफ-सफाई बनाए रखना, हेल्दी खाना खाना, खूब पानी पीना और पर्सनल चीजें शेयर न करना बहुत जरूरी है. मॉइस्चराइजर लगाना और सनस्क्रीन लगाना भी स्किन को हेल्दी और इन्फेक्शन से बचाने के लिए जरूरी है.
  • ठंड के महीनों में जितना हो सके घर के अंदर ही रहें. बाहर जाते समय सूती या ऊनी कपड़े पहनें जो आपकी त्वचा को पूरी तरह से ढकें. सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करें.
  • सर्दियों में ग्लिसरीन युक्त साबुन का इस्तेमाल करें. गुनगुने पानी से नहाएं, साथ ही, त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए हर 2 घंटे में नारियल तेल और मॉइस्चराइजर क्रीम लगाएं.
  • रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी पिएं. विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं. अगर आपको सोरायसिस, एक्जिमा या रैशेज हो जाएं, तो तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह लें और घर पर खुद इलाज करने की कोशिश न करें. उनकी सलाह मानें.
  • गृहिणियां बर्तन धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करती हैं. ऐसे में काम खत्म करने के तुरंत बाद अपने हाथ धो लें और नारियल का तेल, मॉइस्चराइजर क्रीम और अन्य मलहम लगा लें. ऐसा करने से इस समस्याओं से बचाव होगा.

ठंडे मौसम से स्किन की समस्याएं के लक्षण इस प्रकार होते हैं...

एक्जिमा सूखी त्वचा के कारण होता है और इससे बहुत ज्यादा खुजली होती है. खुजलाने से रैशेज और सूजन हो सकती है.

जिन बच्चों को सर्दी, खांसी या दूसरी बीमारियां होती हैं, उन्हें एटोपिक डर्मेटाइटिस होने का खतरा ज्यादा होता है, जिससे त्वचा पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं. एटोपिक डर्मेटाइटिस (एक्जिमा) एक पुरानी, ​​सूजन वाली त्वचा की बीमारी है जिसमें त्वचा बहुत ज्यादा सूखी, लाल, खुजली वाली और पपड़ीदार हो जाती है

सोरायसिस से त्वचा पर रैशेज हो जाते हैं. ये रैशेज पपड़ीदार और खुजली वाले हो जाते हैं. सिर की त्वचा पर डैंड्रफ भी हो जाता है.

सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस से सिर की त्वचा पर पपड़ी जम जाती है और एड़ियों, होंठों और हाथों पर दरारें पड़ जाती हैं.

ध्यान देने वाली बात
अगर आप स्किन प्रॉब्लम का इलाज शुरुआती स्टेज में करवाते हैं, तो प्रॉब्लम बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक हो सकती है. वहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे, तो बीमारी और बढ़ सकती है. सोरायसिस और एक्जिमा से पीड़ित लोगों को अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार रेगुलर दवाएं लेनी चाहिए. सर्दियों में, आपको हमेशा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने की कोशिश करनी चाहिए.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

SKIN DISEASES IN WINTER
SKIN PROBLEMS DURING THE WINTER
WHAT ARE SKIN DISEASES
SKIN DISEASES SYMPTOMS TREATMENT
SKIN DISEASES IN WINTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.