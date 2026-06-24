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मानसून में बढ़ जाता है पीलिया का खतरा, बचाव के लिए इन सेफ्टी टिप्स को जरूर फॉलो करें

मानसून में पीलिया से बचने के लिए अपने लिवर को पानी से होने वाले वायरल इन्फेक्शन से बचाना और लिवर पर पड़ने वाले स्ट्रेस को...

The risk of jaundice increases during the monsoon; be sure to follow these safety tips for prevention.
मानसून में बढ़ जाता है पीलिया का खतरा, बचाव के लिए इन सेफ्टी टिप्स को जरूर फॉलो करें (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 24, 2026 at 7:50 PM IST

4 Min Read
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मानसून का मौसम चिलचिलाती गर्मी और लू से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही ज्यादा नमी और जल-जमाव जैसी समस्याएं भी लाता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और वायरल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के पनपने का माहौल बनता है. इस मौसम में माइक्रोऑर्गेनिज्म भी तेजी से बढ़ते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि खराब पर्यावरणीय स्वच्छता के साथ-साथ दूषित पीने का पानी और भोजन मानसून के दौरान लिवर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाते हैं. खासकर, दूषित पानी और भोजन के सेवन से हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E जैसे लिवर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बाद में पीलिया (जॉन्डिस) हो सकता है. आइए इस लेख में जानें कि मानसून के मौसम में लिवर को कैसे सुरक्षित रखें और पीलिया से कैसे बचें...

मानसून में पीलिया से ऐसे करें बचाव

पीने का सुरक्षित पानी: यह पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो पानी पीते हैं वह हमेशा साफ हो, क्योंकि साफ और सुरक्षित पानी पीना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. गंदा पानी पीने से हैजा, टाइफाइड, पीलिया (हेपेटाइटिस), और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिससे पूरे परिवार को खतरा हो सकता है. एक्सपर्ट सिर्फ फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पानी पीने की सलाह देते हैं, खास तौर पर, बाहर से खरीदे गए जूस या दूसरी ड्रिंक्स पीने से बचना चाहिए.

2016 में, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में सीवेज का गंदा पानी पीने की वजह से पीलिया फैल गया था, जिससे 1,600 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, इनमें से 16 लोगों की मौत हो गई थी. इसलिए, एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाले खतरे को कम करने के लिए पीने के पानी को रेगुलर ट्रीट किया जाना चाहिए.

खाने-पीने की साफ-सफाई: एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि घर पर हमेशा ताजा बना हुआ और गर्म खाना ही खाएं. वे बचा हुआ या ठंडा खाना न खाने और कच्ची या अधपकी चीजें न खाने की सलाह देते हैं. स्ट्रीट फूड (जैसे चाट, पानी-पुरी, फल और सलाद) खाते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन्हें दूषित पानी से या साफ-सफाई के नियमों का पालन किए बिना बनाया गया हो सकता है. साथ ही, वे सलाह देते हैं कि फल और सब्ज़ियों को खाने से पहले घर पर अच्छी तरह धो लें.

नियमित रूप से हाथ धोएं: घर पर पर्सनल हाइजीन और साफ-सफाई बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. एक्सपर्ट्स टूथब्रश, रेजर या ऐसी कोई भी चीज शेयर न करने की सलाह देते हैं जो आपके मुंह के संपर्क में आती है. इसके अलावा, अपने आस-पास की जगह को हमेशा साफ रखें.

क्लीवलैंडक्लिनिक के अनुसार, एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीलिया होने पर दिखने वाले लक्षणों के प्रति अलर्ट रहना चाहिए. इसके लक्षण इस तरह हो सकते हैं...

  • भूख में कमी
  • उल्टी करना
  • हमेशा थका हुआ महसूस करना
  • बुखार होना
  • पेशाब का रंग गहरा होना
  • पीला मल
  • आंखों के सफेद भाग और त्वचा का पीला पड़ना
  • पेट दर्द
  • फ्लू जैसे लक्षण
  • खुजली वाली त्वचा
  • वजन घटाना

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर दी जा रही है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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