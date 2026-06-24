ETV Bharat / lifestyle

मानसून में बढ़ जाता है पीलिया का खतरा, बचाव के लिए इन सेफ्टी टिप्स को जरूर फॉलो करें

मानसून में बढ़ जाता है पीलिया का खतरा, बचाव के लिए इन सेफ्टी टिप्स को जरूर फॉलो करें ( GETTY IMAGES )

मानसून का मौसम चिलचिलाती गर्मी और लू से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही ज्यादा नमी और जल-जमाव जैसी समस्याएं भी लाता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और वायरल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के पनपने का माहौल बनता है. इस मौसम में माइक्रोऑर्गेनिज्म भी तेजी से बढ़ते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि खराब पर्यावरणीय स्वच्छता के साथ-साथ दूषित पीने का पानी और भोजन मानसून के दौरान लिवर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाते हैं. खासकर, दूषित पानी और भोजन के सेवन से हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E जैसे लिवर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बाद में पीलिया (जॉन्डिस) हो सकता है. आइए इस लेख में जानें कि मानसून के मौसम में लिवर को कैसे सुरक्षित रखें और पीलिया से कैसे बचें...

मानसून में पीलिया से ऐसे करें बचाव

पीने का सुरक्षित पानी: यह पक्का करना बहुत ज़रूरी है कि हम जो पानी पीते हैं वह हमेशा साफ हो, क्योंकि साफ और सुरक्षित पानी पीना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है. गंदा पानी पीने से हैजा, टाइफाइड, पीलिया (हेपेटाइटिस), और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिससे पूरे परिवार को खतरा हो सकता है. एक्सपर्ट सिर्फ फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पानी पीने की सलाह देते हैं, खास तौर पर, बाहर से खरीदे गए जूस या दूसरी ड्रिंक्स पीने से बचना चाहिए.

2016 में, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में सीवेज का गंदा पानी पीने की वजह से पीलिया फैल गया था, जिससे 1,600 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, इनमें से 16 लोगों की मौत हो गई थी. इसलिए, एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाले खतरे को कम करने के लिए पीने के पानी को रेगुलर ट्रीट किया जाना चाहिए.