नींबू और नमक का उपाय न सिर्फ भारत में, बल्कि विदेशों में भी अपनाया जाता है, जानिए क्यों?
फ्रेश कटे नींबू से एसेंशियल ऑयल के रूप में थोड़ी मात्रा में खुशबूदार कंपाउंड निकलते हैं. हालांकि इन कंपाउंड की खुशबू अच्छी होती है, लेकिन...
Published : August 7, 2026 at 6:24 PM IST
भारत के कई घरों में दुकानों और दफ्तरों में नींबू को अकेले या हरी मिर्च के साथ रखा हुआ देखना आम बात है. हालांकि, ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं होता, दुनिया भर के कई देशों में लोग अपने घरों में कटे हुए नींबू पर नमक छिड़कर बिस्तर के पास, लिविंग एरिया में या खिड़कियों के पास रखते हैं. कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक लोकप्रिय परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है. कई लोगों का मानना है कि कमरे में नींबू रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है, जबकि कुछ का मानना है कि इससे हवा ताजा होती है और साफ-सुथरा, सुखद माहौल बनता है. आइए, घरों में नींबू रखने के पीछे के मुख्य कारणों को जानें...
भारत में नींबू का महत्व
सदियों से अलग-अलग संस्कृतियों में नींबू और नमक का खास महत्व रहा है. भारत और दक्षिण एशिया में, नींबू, मिर्च और नमक का इस्तेमाल बुरी नजर से बचने के लिए किया जाता है. माना जाता है कि ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं. इसी तरह, दुकानों और व्यापारिक जगहों के बाहर नींबू-मिर्च लटकाना भारत की एक पुरानी परंपरा है. इस परंपरा के पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक कारण हैं. माना जाता है कि नींबू और मिर्च दुकान को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार, गरीबी की देवी 'अलक्ष्मी' को तीखी और खट्टी चीजें पसंद हैं. दुकान के बाहर लटके नींबू और मिर्च को खाकर वह संतुष्ट हो जाती हैं और दुकान के अंदर नहीं आतीं.
अन्य देशों में नमक और नींबू का महत्व
फेंगशुई और वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के कोनों में नमक और नींबू रखने से नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिव माहौल बनता है. कई पुरानी संस्कृतियों में, नमक को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. नींबू की एसिडिटी और नमक का मेल माहौल को शुद्ध करने का काम करता है. नींबू को अक्सर ताजगी, पवित्रता, नई शुरुआत और मेहमाननवाजी से जोड़ा जाता है, जबकि नमक को पारंपरिक रूप से बचाव, सुरक्षा, सफाई और अच्छी किस्मत का प्रतीक माना जाता है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब इन दो आम घरेलू चीजों को मिलाया जाता है, तो वे अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराओं और घरेलू रीति-रिवाजों का हिस्सा बन जाती हैं. कुछ परिवार घर के एंट्रेंस के पास नमक के साथ नींबू रखते हैं, जबकि दूसरे इसे बेडरूम या लिविंग रूम में रखते हैं. हालांकि इसके पीछे के कारण अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन यह तरीका आम तौर पर वैज्ञानिक रूप से साबित हेल्थ बेनिफिट्स के बजाय घर का माहौल अच्छा बनाने से जुड़ा है.
प्राकृतिक फ्रेशनर के तौर पर करता है काम
नींबू की खुशबू कमरे को नेचुरली फ्रेश महसूस कराती है. ताजे कटे नींबू के छिलकों से नेचुरल खुशबूदार तेल निकलता है. बहुत से लोग इस साफ, चमकदार खुशबू को पसंद करते हैं क्योंकि इससे कमरा ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है. हालांकि कटा हुआ नींबू आस-पास की जगह में हल्की सिट्रस खुशबू दे सकता है, लेकिन यह एयर प्यूरीफायर का काम नहीं करता है और घर के अंदर की हवा से पॉल्यूटेंट नहीं हटा सकता है. बड़ी जगहों पर, खुशबू आमतौर पर हल्की और कुछ समय के लिए होती है.
बदबू को कम करने में मददगार
यह खराब बदबू को कम करने में मदद करता है. बहुत से घरों में नींबू को नमक के साथ उन जगहों पर रखा जाता है जहां हल्की बदबू आती है, जैसे किचन सिंक के पास, पेंट्री में, कूड़ेदान के पास, या काउंटरटॉप पर. नींबू की ताजा खुशबू कुछ समय के लिए हल्की बदबू को छिपाने में मदद कर सकती है. हालांकि नमक कुछ नमी सोख सकता है, लेकिन इस बात के बहुत कम साइंटिफिक सबूत हैं कि यह कॉम्बिनेशन पूरे कमरे से बदबू को काफी हद तक खत्म कर देता है. अगर खराब बदबू बनी रहती है, तो सोर्स को पहचानना और खत्म करना कहीं ज्यादा असरदार होता है.
यह पॉजिटिव एनर्जी लाता है
सबसे आम पारंपरिक मान्यता यह है कि नींबू और नमक नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हुए पॉजिटिव एनर्जी को खींचने में मदद करते हैं. अलग-अलग संस्कृतियों में, लोग मानते हैं कि यह मेल अच्छी किस्मत, तालमेल, शांति, इमोशनल बैलेंस और सुरक्षा का प्रतीक हो सकता है