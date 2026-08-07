ETV Bharat / lifestyle

नींबू और नमक का उपाय न सिर्फ भारत में, बल्कि विदेशों में भी अपनाया जाता है, जानिए क्यों?

भारत के कई घरों में दुकानों और दफ्तरों में नींबू को अकेले या हरी मिर्च के साथ रखा हुआ देखना आम बात है. हालांकि, ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं होता, दुनिया भर के कई देशों में लोग अपने घरों में कटे हुए नींबू पर नमक छिड़कर बिस्तर के पास, लिविंग एरिया में या खिड़कियों के पास रखते हैं. कुछ लोगों को यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक लोकप्रिय परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है. कई लोगों का मानना ​​है कि कमरे में नींबू रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है, जबकि कुछ का मानना ​​है कि इससे हवा ताजा होती है और साफ-सुथरा, सुखद माहौल बनता है. आइए, घरों में नींबू रखने के पीछे के मुख्य कारणों को जानें...

भारत में नींबू का महत्व

सदियों से अलग-अलग संस्कृतियों में नींबू और नमक का खास महत्व रहा है. भारत और दक्षिण एशिया में, नींबू, मिर्च और नमक का इस्तेमाल बुरी नजर से बचने के लिए किया जाता है. माना जाता है कि ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं. इसी तरह, दुकानों और व्यापारिक जगहों के बाहर नींबू-मिर्च लटकाना भारत की एक पुरानी परंपरा है. इस परंपरा के पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक कारण हैं. माना जाता है कि नींबू और मिर्च दुकान को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार, गरीबी की देवी 'अलक्ष्मी' को तीखी और खट्टी चीजें पसंद हैं. दुकान के बाहर लटके नींबू और मिर्च को खाकर वह संतुष्ट हो जाती हैं और दुकान के अंदर नहीं आतीं.

अन्य देशों में नमक और नींबू का महत्व

फेंगशुई और वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के कोनों में नमक और नींबू रखने से नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिव माहौल बनता है. कई पुरानी संस्कृतियों में, नमक को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. नींबू की एसिडिटी और नमक का मेल माहौल को शुद्ध करने का काम करता है. नींबू को अक्सर ताजगी, पवित्रता, नई शुरुआत और मेहमाननवाजी से जोड़ा जाता है, जबकि नमक को पारंपरिक रूप से बचाव, सुरक्षा, सफाई और अच्छी किस्मत का प्रतीक माना जाता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब इन दो आम घरेलू चीजों को मिलाया जाता है, तो वे अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराओं और घरेलू रीति-रिवाजों का हिस्सा बन जाती हैं. कुछ परिवार घर के एंट्रेंस के पास नमक के साथ नींबू रखते हैं, जबकि दूसरे इसे बेडरूम या लिविंग रूम में रखते हैं. हालांकि इसके पीछे के कारण अलग-अलग संस्कृतियों में अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन यह तरीका आम तौर पर वैज्ञानिक रूप से साबित हेल्थ बेनिफिट्स के बजाय घर का माहौल अच्छा बनाने से जुड़ा है.