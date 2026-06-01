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आधिकारिक तौर पर केरल पहुंच गया मॉनसून, जानिए इस मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मानसून के आने की घोषणा के साथ ही केरल में भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया...

The monsoon has officially arrived in Kerala; find out what you should do to boost your immunity during this season.
आधिकारिक तौर पर केरल पहुंच गया मॉनसून, जानिए इस मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए (IANS)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 1, 2026 at 1:03 PM IST

5 Min Read
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दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून 1 जून, 2026 को आधिकारिक तौर पर केरल पहुंच गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने केरल में मॉनसून के आगमन की घोषणा के साथ ही भारी बारिश भी होने का पूर्वानुमान लगाया है. सोमवार को जारी मौसम बुलेटिन में, IMD ने मॉनसून के प्रभाव के कारण केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में व्यापक बारिश की चेतावनी भी जारी की है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2026 के मॉनसून सीजन (जून से सितंबर) के लिए पूरे देश में सामान्य से कम बारिश (लगभग 90 फीसदी से 92 फीसदी के बीच) होने की संभावना का पूर्वानुमान लगाया है. कई दिनों की भीषण गर्मी और सूखे का सामना करने के बाद, लाखों लोग इस बारिश के मौसम से बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं, और किसानों के लिए खरीफ फसलों की बुवाई शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है.

भले ही बारिश का मौसम बेहद सुकून देने वाला और सुहावना होता है, लेकिन यह अपने साथ सेहत से जुड़ी कई चुनौतियां भी लेकर आता है. आज इस खबर में जानते हैं कि इस मौसम में हेल्दी रहने और अपने इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए...

बारिश के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए 8 मॉनसून हेल्थ टिप्स
बारिश के मौसम में, नमी और जगह-जगह पानी जमा होने की वजह से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर और पेट की दिक्कतें (जैसे डायरिया और फूड पॉइजनिंग) जैसी बीमारियां सबसे तेजी से फैलती हैं. एक्सपर्ट्स मानसून के दौरान हेल्दी रहने और इंफेक्शन से बचने के लिए आठ सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं, ये तरीके आप बारिश के मौसम का मजा लेते हुए आसानी से अपना सकते हैं.

यहां 8 मॉनसून हेल्थ टिप्स दिए गए हैं...

  1. साफ और उबला हुआ पानी पिएं
  2. स्ट्रीट फूड और जंक फूड से बचें
  3. घर के आस-पास जमा हुए पानी से बचें और मच्छरों को पनपने न दें
  4. फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोएं
  5. पूरी नींद लें
  6. नियमित रूप से व्यायाम करें
  7. अपने हाथ धोएं
  8. बारिश में बार-बार भीगने से बचें और ताजा और गर्म खाना खाएं

इन योग आसनों से भी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है
मानसून के मौसम में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है. योग और प्राणायाम इम्यूनिटी (शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता) बढ़ाने के बहुत असरदार और नेचुरल तरीके हैं. इस रिपोर्ट में जानें कि कौन से योगासन रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं...

  • भुजंगासन (कोबरा पोज)- यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, और रीढ़ की हड्डी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है. सांस लेने की क्षमता में सुधार करता है और भूख बढ़ाता है
  • मत्स्यासन (फिश पोज) – यह आसन पेट और छाती की मसल्स की अंदर से मसाज करता है. थायरॉइड फंक्शन को रेगुलेट करता है और मेटाबोलिक हेल्थ को बेहतर बनाता है.
  • सर्वांगासन (शोल्डर स्टैंड) – यह आसन थायरॉइड, पैराथायरॉइड और पिट्यूटरी ग्लैंड को फायदा पहुंचाता है. ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और शरीर से टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकालने में मदद करता है.

इम्यूनिटी बढ़ने के लिए प्राणायाम

  • उज्जायी प्राणायाम- इसमें गले को सिकोड़कर गहरी सांस ली जाती है. यह कफ को साफ करता है, भूख बढ़ाता है और सांस की सेहत के लिए फायदेमंद है.
  • योगिक क्रिया: जल नेती- जल नेती एक पुरानी योगिक क्रिया है जिसमें गुनगुने नमक वाले पानी से नाक और साइनस के रास्ते को अच्छी तरह साफ किया जाता है. यह नाक से गंदगी, कफ और बैक्टीरिया को बाहर निकालता है. ऐसा करने के लिए, नमक के पानी का इस्तेमाल करें. यह एलर्जी और जर्म्स को हटाता है और सांस की सेहत को बेहतर बनाता है.
  • सूर्य मुद्रा- शरीर की अंदरूनी गर्मी बढ़ाता है, पाचन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है. यह इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को मजबूत करने में मदद करता है.

इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ड्रिंक (पेय) कैसे बनाएं

  • सामग्री: कृष्णा तुलसी, अदरक, गुड़, हल्दी, नींबू
  • बनाने का तरीका: अदरक और तुलसी के पत्ते पानी में डालकर उबालें, फिर उसमें गुड़ और हल्दी डालें, और आखिर में नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें और ड्रिंक तैयार है.
  • फायदे: इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं.

मॉनसून में इम्यूनिटी के लिए खान-पान से जुड़ी टिप्स

  • हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए रखने के लिए अपने नाश्ते में घी शामिल करें.
  • इन्फेक्शन से बचने के लिए, हरी सब्ज़ियों को पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लें.
  • अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अनार, अनानास, पपीता और आंवला जैसे फल खाएं.
  • खाने के बीच में नेचुरल टॉनिक के तौर पर शहद और अदरक खाएं.
  • योग, सही डाइट और हेल्दी आदतें अपनाकर अपनी हेल्थ की पर्सनल जिम्मेदारी लें.

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