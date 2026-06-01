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आधिकारिक तौर पर केरल पहुंच गया मॉनसून, जानिए इस मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए

दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून 1 जून, 2026 को आधिकारिक तौर पर केरल पहुंच गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने केरल में मॉनसून के आगमन की घोषणा के साथ ही भारी बारिश भी होने का पूर्वानुमान लगाया है. सोमवार को जारी मौसम बुलेटिन में, IMD ने मॉनसून के प्रभाव के कारण केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में व्यापक बारिश की चेतावनी भी जारी की है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2026 के मॉनसून सीजन (जून से सितंबर) के लिए पूरे देश में सामान्य से कम बारिश (लगभग 90 फीसदी से 92 फीसदी के बीच) होने की संभावना का पूर्वानुमान लगाया है. कई दिनों की भीषण गर्मी और सूखे का सामना करने के बाद, लाखों लोग इस बारिश के मौसम से बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं, और किसानों के लिए खरीफ फसलों की बुवाई शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है.

भले ही बारिश का मौसम बेहद सुकून देने वाला और सुहावना होता है, लेकिन यह अपने साथ सेहत से जुड़ी कई चुनौतियां भी लेकर आता है. आज इस खबर में जानते हैं कि इस मौसम में हेल्दी रहने और अपने इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए...

बारिश के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए 8 मॉनसून हेल्थ टिप्स

बारिश के मौसम में, नमी और जगह-जगह पानी जमा होने की वजह से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर और पेट की दिक्कतें (जैसे डायरिया और फूड पॉइजनिंग) जैसी बीमारियां सबसे तेजी से फैलती हैं. एक्सपर्ट्स मानसून के दौरान हेल्दी रहने और इंफेक्शन से बचने के लिए आठ सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं, ये तरीके आप बारिश के मौसम का मजा लेते हुए आसानी से अपना सकते हैं.