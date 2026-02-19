ETV Bharat / lifestyle

रमजान का पाक महीना आज से शुरू, इफ्तार के दौरान इन गलतियों से बचें, जरा सी भूल से टूट सकता है रोजा

इस्लाम में रोजे का महीना रमजान, भारत में गुरुवार (आज) से शुरू हो रहा है, मुसलमान पूरे महीने बहुत पवित्र तरीके से रोजा रखते हैं...

रमजान का पाक महीना आज से शुरू, इफ्तार के दौरान इन गलतियों से बचें, जरा सी भूल से टूट सकता है रोजा (GETTY IMAGES)
रमजान 2026 दुनिया भर के मुसलमानों के मनाए जाने वाले सबसे खास त्योहारों में से एक है. मुसलमान रमजान को बहुत श्रद्धा और आदर के साथ मनाते हैं. वैसे, रमजान एक महीने का नाम है, जो इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना है. दुनिया भर के मुसलमान इसे रोजा, मिलकर प्रार्थना करने, सोचने और मिलकर रहने के महीने के तौर पर मनाते हैं. माना जाता है कि इसी महीने में कुरान इस्लामी पैगंबर मुहम्मद पर नाजिल हुई थी. रमजान का सालाना त्योहार इस्लाम के पांच पिलर्स में से एक माना जाता है और यह चांद दिखने से लेकर अगले चांद तक 29 से 30 दिनों तक चलता है.

रमजान का पाक महीना आज से शुरू, इफ्तार के दौरान इन गलतियों से बचें, जरा सी भूल से टूट सकता है रोजा (GETTY IMAGES)

देशभर के मुसलमान आज (19 फरवरी, 2026) रमजान का पवित्र महीना मना रहे हैं. सऊदी अरब में चांद दिखने के साथ ही रमजान का पवित्र महीना शुरू हो जाता है. इसलिए, सभी मुसलमान पूरे महीने बहुत पवित्र तरीके से रोजा रखते हैं. शाम को इफ्तार किया जाता है. रोजा रमजान के त्योहार का एक अहम हिस्सा है. पूरे महीने सूर्योदय से सूर्यास्त तक कड़ा रोजा रखा जाता है. इस रोजे को फारसी में रोजा और अरबी में सौम कहते हैं. माना जाता है कि रोजे से सेल्फ-कंट्रोल और डिसिप्लिन बढ़ता है. रमजान के महीने में जकात भी दी जाती है, जिसका मतलब है अपनी दौलत का एक हिस्सा गरीबों को दान करना. मुसलमान रमजान के त्योहार के दौरान इफ्तार दावत को भी एक जरूरी परंपरा मानते हैं.

रोजे के दौरान पेट पूरे दिन खाली रहता है, और ऐसे में कई लोगों को इफ्तार के बाद भारीपन या एसिडिटी और ब्लोटिंग के कारण दर्द की शिकायत होती है, और कुछ को उल्टी भी हो जाती है. इससे बचने के लिए, इफ्तार के दौरान और बाद में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. आपको द्वारा अनजाने में की गई कुछ गलतियां पाचन को खराब कर सकती हैं. जैसे कि...

रमजान का पाक महीना आज से शुरू, इफ्तार के दौरान इन गलतियों से बचें, जरा सी भूल से टूट सकता है रोजा (GETTY IMAGES)
  • इफ्तार के दौरान सोच-समझकर खाएं- एक दिन के रोजे के बाद, पेट तुरंत सब कुछ पचा नहीं पाता है. इसलिए, इफ्तार की शुरुआत सलाद और फल जैसे फाइबर वाले खाने से करने की सलाह दी जाती है, इसके बाद छोले और दही जैसे प्रोटीन वाले खाने का सेवन करें. उसके बाद ही आपको मेन कोर्स, जैसे रोटी या चावल खाना चाहिए.
  • इफ्तार के दौरान तला हुआ और मसालेदार खाना न खाएं- रोजे के दौरान पेट पूरे दिन खाली रहता है, इसलिए तला हुआ और मसालेदार खाना पेट में गैस बनाता है क्योंकि उन्हें पचाना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए, हेल्दी और हल्का खाना खाने की कोशिश करें. इसलिए, अगर आप रमजान के दौरान रोजा रखते हैं और इफ्तार के दौरान तरह-तरह के पकवानों का मजा लेते हैं, तो आपको अपने खाने की आदतों का खास ध्यान रखना चाहिए. कई लोग इफ्तार के दौरान कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिनसे पूरे दिन तकलीफ हो सकती है. तला हुआ और मसालेदार खाना, साथ ही चाय और कॉफी से बचना चाहिए, क्योंकि ये खाने रोजे के दौरान एसिडिटी पैदा कर सकते हैं.
  • चीनी का सेवन कम करें- इस समय चीनी का सेवन भी कम करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और डिहाइड्रेशन हो सकता है. दिन में तकलीफ से बचने के लिए, सोडा, पैकेज्ड जूस और प्रोसेस्ड फूड से बचें.
  • खूब पानी पिएं- पूरे दिन रोजा रखने के बाद लोगों को बहुत प्यास लगती है, इसलिए लोग खूब पानी पीते हैं. फिर वे खाते हैं और पानी पीते हैं. इससे उल्टी हो सकती है और पेट भारी हो सकता है. इफ्तार से ठीक पहले या तुरंत बाद पानी पीने से बचें.
  • बहुत जल्दी-जल्दी न खाएं- इफ्तार के दौरान खाना अच्छी तरह चबाएं. अगर खाना ठीक से चबाया नहीं जाता है, तो इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और एसिडिटी, पेट फूलना और पेट भारी हो सकता है. इसलिए, धीरे-धीरे खाएं और जल्दबाजी न करें.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

