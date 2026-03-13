ETV Bharat / lifestyle

अगर डीलर बुकिंग के बाद भी गैस सिलेंडर नहीं दे रहा है या ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो इन नंबरों पर करें शिकायत

मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में चल रहे तनाव के कारण, होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाली तेल की सप्लाई में रुकावट आ सकती है, जिससे भारत में LPG सिलेंडरों की कमी का डर बढ़ गया है. भारत अपनी LPG की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है. हालांकि, सरकार ने भरोसा दिलाया है कि घरेलू सप्लाई सुरक्षित है और उसने वैकल्पिक स्रोतों की तलाश के प्रयास शुरू कर दिए हैं.

केंद्र सरकार ने नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि LPG सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई में प्राथमिकता मिलती रहेगी. अधिकारियों ने जनता को यह भी सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं और न ही अतिरिक्त सिलेंडर बुक करने की होड़ मचाएं, क्योंकि वितरण प्रणाली सामान्य रूप से काम कर रही है.

क्या सच में भारत में LPG सिलेंडरों की कमी है?

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच, कई रिपोर्टों और अफवाहों ने भारत में कुकिंग गैस की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. कई परिवारों को यह डर है कि अगर मध्य-पूर्व में संकट और गहराता है, तो LPG की सप्लाई में रुकावट आ सकती है. इन चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार ने साफ किया है कि पूरे देश में घरेलू LPG की सप्लाई स्थिर बनी हुई है.इसका मतलब है कि देश में LPG का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. इसके साथ ही अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर सप्लाई को लेकर कोई चुनौती आती है, तो घरेलू उपभोक्ताओं को कमर्शियल उपभोक्ताओं के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी.

सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रमुख LPG कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहे हैं.

LPG बुकिंग की अवधि बढ़ाकर 25 दिन क्यों कर दी गई है?

हाल ही में एक अहम बदलाव किया गया है, जिसके तहत LPG बुकिंग साइकिल की अवधि बढ़ा दी गई है. पहले, उपभोक्ता 21 दिनों के बाद रिफिल सिलेंडर बुक कर सकते थे, अब, बुकिंग के बीच का अंतराल बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि इस बदलाव से सभी क्षेत्रों में LPG सिलेंडरों का समान वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिलती है. बुकिंग की अवधि बढ़ाने से अनावश्यक जमाखोरी रुकती है और अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच सप्लाई चेन सुचारू रूप से काम कर पाती है. इस बदलाव के बावजूद, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घरों को बिना किसी रुकावट के उनके सिलेंडर मिलते रहेंगे.

अगर LPG डीलर अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो क्या करें?

कुछ इलाकों में, ग्राहकों ने शिकायत की है कि कुछ LPG डीलर डिलीवरी में देरी करते हैं या सिलेंडर देने से पहले ज्यादा पैसे मांगते हैं. ऐसी हरकतें गैर-कानूनी हैं और सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन हैं. अगर कोई डीलर पक्की बुकिंग होने के बाद भी डिलीवरी देने से मना करता है या ज्यादा पैसे मांगता है, तो ग्राहक तुरंत अपने LPG प्रोवाइडर की ऑफिशियल हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.