अगर डीलर बुकिंग के बाद भी गैस सिलेंडर नहीं दे रहा है या ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो इन नंबरों पर करें शिकायत
Published : March 13, 2026 at 1:07 PM IST
मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में चल रहे तनाव के कारण, होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाली तेल की सप्लाई में रुकावट आ सकती है, जिससे भारत में LPG सिलेंडरों की कमी का डर बढ़ गया है. भारत अपनी LPG की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है. हालांकि, सरकार ने भरोसा दिलाया है कि घरेलू सप्लाई सुरक्षित है और उसने वैकल्पिक स्रोतों की तलाश के प्रयास शुरू कर दिए हैं.
केंद्र सरकार ने नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि LPG सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई में प्राथमिकता मिलती रहेगी. अधिकारियों ने जनता को यह भी सलाह दी है कि वे घबराएं नहीं और न ही अतिरिक्त सिलेंडर बुक करने की होड़ मचाएं, क्योंकि वितरण प्रणाली सामान्य रूप से काम कर रही है.
क्या सच में भारत में LPG सिलेंडरों की कमी है?
वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बीच, कई रिपोर्टों और अफवाहों ने भारत में कुकिंग गैस की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. कई परिवारों को यह डर है कि अगर मध्य-पूर्व में संकट और गहराता है, तो LPG की सप्लाई में रुकावट आ सकती है. इन चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार ने साफ किया है कि पूरे देश में घरेलू LPG की सप्लाई स्थिर बनी हुई है.इसका मतलब है कि देश में LPG का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. इसके साथ ही अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर सप्लाई को लेकर कोई चुनौती आती है, तो घरेलू उपभोक्ताओं को कमर्शियल उपभोक्ताओं के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी.
सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रमुख LPG कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहे हैं.
LPG बुकिंग की अवधि बढ़ाकर 25 दिन क्यों कर दी गई है?
हाल ही में एक अहम बदलाव किया गया है, जिसके तहत LPG बुकिंग साइकिल की अवधि बढ़ा दी गई है. पहले, उपभोक्ता 21 दिनों के बाद रिफिल सिलेंडर बुक कर सकते थे, अब, बुकिंग के बीच का अंतराल बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि इस बदलाव से सभी क्षेत्रों में LPG सिलेंडरों का समान वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिलती है. बुकिंग की अवधि बढ़ाने से अनावश्यक जमाखोरी रुकती है और अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच सप्लाई चेन सुचारू रूप से काम कर पाती है. इस बदलाव के बावजूद, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घरों को बिना किसी रुकावट के उनके सिलेंडर मिलते रहेंगे.
अगर LPG डीलर अतिरिक्त पैसे की मांग करें तो क्या करें?
कुछ इलाकों में, ग्राहकों ने शिकायत की है कि कुछ LPG डीलर डिलीवरी में देरी करते हैं या सिलेंडर देने से पहले ज्यादा पैसे मांगते हैं. ऐसी हरकतें गैर-कानूनी हैं और सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन हैं. अगर कोई डीलर पक्की बुकिंग होने के बाद भी डिलीवरी देने से मना करता है या ज्यादा पैसे मांगता है, तो ग्राहक तुरंत अपने LPG प्रोवाइडर की ऑफिशियल हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करें, ताकि अधिकारी कालाबाजारी या गलत तरीकों में शामिल डीलरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें.
Indane Gas हेल्पलाइन नंबर
Indane LPG सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक इन नंबरों के जरिए शिकायतें दर्ज करा सकते हैं या मदद मांग सकते हैं
- 1800-2333-555 (टोल फ्री)
- 7718955555 (LPG बुकिंग और शिकायतें)
- ये हेल्पलाइन सेवाएं ग्राहकों को डिलीवरी में देरी, ज्यादा पैसे वसूलने या LPG वितरण से जुड़ी दूसरी समस्याओं की रिपोर्ट करने की सुविधा देती हैं.
Bharat Gas हेल्पलाइन नंबर
Bharat Gas के जिन ग्राहकों को डिलीवरी या डीलर के व्यवहार से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, वे इन आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं...
- 1800-22-4344 (टोल फ्री)
- 7715012345 (LPG बुकिंग)
- कंपनी ग्राहकों को शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके
HP Gas हेल्पलाइन नंबर
HP Gas के उपयोगकर्ता इन संपर्क नंबरों के जरिए भी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं...
- 1800-2333-555 (टोल फ्री)
- 9493602222 (HP Anytime LPG)
- ये हेल्पलाइन LPG बुकिंग और शिकायतें दर्ज कराने के लिए 24 घंटे सहायता उपलब्ध कराती हैं
ग्राहकों से न घबराने की अपील
सरकार ने घरेलू खाना पकाने वाली गैस को प्राथमिकता दी है, ताकि घरों में खाना पकाने की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कोई दिक्कत न आए. ऐसे में, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे सिलेंडर तभी बुक करें जब उन्हें जरूरत हो, और डीलरों द्वारा की जाने वाली किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट आधिकारिक शिकायत माध्यमों के जरिए करें. पर्याप्त स्टॉक और एक सुचारू वितरण प्रणाली होने के कारण, अधिकारियों का कहना है कि देश में LPG की उपलब्धता को लेकर ग्राहकों को अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. जनता सरकार पर भरोसा रखें कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में LPG की आपूर्ति सुरक्षित है.