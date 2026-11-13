आज से शुरू हो गया लोक आस्था का महापर्व 'छठ', जानें 'नहाय-खाय' के दिन क्यों जाते हैं लौकी और चावल
चावल या भात तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है. यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 'नहाय-खाय' के बाद...
Published : November 13, 2026 at 2:53 PM IST
लोक आस्था का महापर्व 'छठ' आज, 13 नवंबर से शुरू हो रहा है और 16 नवंबर, 2026 को संपन्न होगा. इस पर्व की शुरुआत 'नहाय-खाय' से होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, 'नहाना और खाना'. इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाले इस भव्य उत्सव का आरंभ होता है. इस दौरान, व्रत रखने वाले लोग किसी पवित्र नदी में या अपने घर पर स्नान करते हैं और सात्विक (शुद्ध, सादा और पौष्टिक) भोजन ग्रहण करते हैं.
इस दिन व्रती 'लौकी-भात' (लौकी और चावल) खाते हैं. इसमें शुद्धता पर विशेष जोर दिया जाता है. स्नान करने के बाद, व्रती 'अरवा चावल' (धूप में सुखाए गए, बिना उबाले चावल), चने की दाल और लौकी से बनी डिश का 'प्रसाद' तैयार करते हैं. यह प्रसाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्पित किया जाता है, जिसके बाद व्रती स्वयं इसे ग्रहण करते हैं. यह परंपरा धार्मिक और सेहत दोनों नजरिए से जरूरी है.
वैज्ञानिक कारण: लौकी-भात क्यों खाया जाता है?
वरिष्ठ साहित्यकार और लोक संस्कृति तथा छठ पर्व के विशेषज्ञ हृदय नारायण झा इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि लौकी में लगभग 95 प्रतिशत पानी होता है. इसका सेवन करने से आने वाले व्रत के दौरान शरीर में पानी का स्तर बना रहता है और यह पाचन तंत्र को 36 घंटे के कठिन 'निर्जला' व्रत के लिए तैयार करता है.
चावल (भात) तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है. यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 'नहाय-खाय' की रस्म के बाद, श्रद्धालु 36 घंटे का 'निर्जला' व्रत शुरू करते हैं. व्रत से पहले लौकी और चावल खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और ऊर्जा भी मिलती है. इससे पता चलता है कि हमारी परंपराओं में इस तरह के अनुष्ठानों के दौरान शरीर की शारीरिक जरूरतों का कितनी समझदारी से ध्यान रखा गया है.
छठ पर्व के पहले दिन, जिसे 'नहाय-खाय' कहा जाता है, आस्था के पहले प्रसाद के रूप में लौकी और चावल का भोजन ग्रहण किया जाता है, एक ऐसा व्यंजन जो शरीर को ऊर्जा और संतुलन, दोनों प्रदान करता है. झा बताते हैं कि लौकी और चावल का यह मेल शरीर को हल्का रखता है और पाचन में मदद करता है. कुछ लोग इसमें चने की दाल भी मिलाते हैं, जिससे इसका पोषण और बेहतर हो जाता है और व्रत शुरू होने से पहले शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और ताकत मिलती है.
'नहाय-खाय' के लिए भोजन बिना किसी मसाले के तैयार किया जाता है. मसालों का इस्तेमाल न करने से, व्रत रखने वालों को पाचन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है. लौकी और चावल का यह सादा भोजन पाचन तंत्र को संतुलित और शुद्ध करने में सहायक होता है. हृदय नारायण के अनुसार, छठ के दौरान शुद्धता का बहुत महत्व है, आप क्या खाते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और क्या सोचते हैं, ये सभी बातें इस पर्व की सच्ची भावना का अहम हिस्सा बन जाती हैं.
छठ पूजा के पीछे की पौराणिक कथाओं
छठ पूजा का महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ है. कई किंवदंतियां इस त्योहार को सूर्य देव और छठी मैया की पूजा से जोड़ती हैं
एक मशहूर कहानी के मुताबिक, राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी रानी मालिनी को कोई बच्चा न होने की वजह से बहुत दुख था. महर्षि कश्यप की सलाह पर यज्ञ करने के बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ. दुख से परेशान होकर राजा अपने बेटे की बॉडी लेकर श्मशान पहुंचे और अपनी जान देने का सोचा. उसी समय, मां देवसेना, जिन्हें षष्ठी देवी के नाम से भी पूजा जाता है, उनके सामने प्रकट हुईं. उन्होंने अपना परिचय दिया और राजा को अपनी पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया. इसके बाद राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बताए गए रीति-रिवाजों का पालन किया. कहानी के अनुसार, उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, और छठी मैया की पूजा की परंपरा शुरू हो गई.
एक और मशहूर कहानी छठ को महाभारत काल से जोड़ती है. सूर्य के पुत्र कर्ण को पारंपरिक रूप से सूर्य देव के प्रति उनकी भक्ति और रोजाना अर्घ्य देने के लिए याद किया जाता है. द्रौपदी को भी मशहूर परंपराओं में सूर्य पूजा से जोड़ा गया है. ऐसी कहानियां हिंदू धार्मिक संस्कृति में सूर्य आराधना की हमेशा रहने वाली जगह को दिखाती हैं.
यह त्योहार भगवान राम और माता सीता से भी जुड़ा हुआ है. एक पारंपरिक कहानी के अनुसार, रावण पर जीत के बाद अयोध्या लौटने पर, उन्होंने ऋषियों की सलाह पर कार्तिक महीने में सूर्य देव की पूजा की थी. ये किंवदंतियां मिलकर परिवारों और बच्चों की भलाई के लिए सूर्य पूजा, आभार, विश्वास और छठी मैया के आशीर्वाद के महत्व को और पक्का करती हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)