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आज से शुरू हो गया लोक आस्था का महापर्व 'छठ', जानें 'नहाय-खाय' के दिन क्यों जाते हैं लौकी और चावल

आज से शुरू हो गया लोक आस्था का महापर्व 'छठ', जानें 'नहाय-खाय' के दिन क्यों जाते हैं लौकी और चावल ( ETV Bharat )

लोक आस्था का महापर्व 'छठ' आज, 13 नवंबर से शुरू हो रहा है और 16 नवंबर, 2026 को संपन्न होगा. इस पर्व की शुरुआत 'नहाय-खाय' से होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, 'नहाना और खाना'. इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाले इस भव्य उत्सव का आरंभ होता है. इस दौरान, व्रत रखने वाले लोग किसी पवित्र नदी में या अपने घर पर स्नान करते हैं और सात्विक (शुद्ध, सादा और पौष्टिक) भोजन ग्रहण करते हैं.

इस दिन व्रती 'लौकी-भात' (लौकी और चावल) खाते हैं. इसमें शुद्धता पर विशेष जोर दिया जाता है. स्नान करने के बाद, व्रती 'अरवा चावल' (धूप में सुखाए गए, बिना उबाले चावल), चने की दाल और लौकी से बनी डिश का 'प्रसाद' तैयार करते हैं. यह प्रसाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्पित किया जाता है, जिसके बाद व्रती स्वयं इसे ग्रहण करते हैं. यह परंपरा धार्मिक और सेहत दोनों नजरिए से जरूरी है.