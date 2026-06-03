खुल गई है 'वैली ऑफ फ्लावर्स', जानें फूलों की घाटी घूमने जाने से पहले यात्रियों को क्या-क्या बातें पता होनी चाहिए,
हिमालय के चमोली जिले में बसा यह मौसमी वंडरलैंड साल के ज़्यादातर समय यह पूरी तरह से भारी बर्फ़ से ढका रहता है, लेकिन गर्मी...
Published : June 3, 2026 at 5:57 PM IST
दुनिया भर में मशहूर फूलों की घाटी 1 जून को टूरिस्ट के लिए खुल गई. उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद फूलों की घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है. हर साल, देश और विदेश से बड़ी संख्या में टूरिस्ट फूलों की घाटी की खूबसूरती देखने आते हैं. इस घाटी में 600 से ज्यादा तरह के फूल खिलते हैं. असल में, इनमें से कुछ फूलों की किस्में तो ऐसी हैं, जो सिर्फ यहीं आपको देखने को मिलती हैं.
फूलों की घाटी समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर है. इस घाटी की एक खास बात यह है कि यहां हर 15 दिन में अलग-अलग तरह के फूल खिलते हैं, जिससे घाटी के रंग भी बदलते रहते हैं. फूलों की घाटी नंदा देवी नेशनल पार्क के अधिकार क्षेत्र में आती है. 17 जुलाई 2005 को UNESCO ने फूलों की घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था. गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले में बसा यह मौसमी वंडरलैंड 31 अक्टूबर, 2026 तक खुला रहेगा.
फूलों की घाटी का सबसे खूबसूरत नजारा अगस्त और सितंबर के महीनों के बीच देखने को मिलता है. फूलों की घाटी करीब 87 sq km के एरिया में फैली हुई है. यहां टूरिस्ट को अलग-अलग तरह के फूलों और पौधों के साथ-साथ कई वाइल्डलाइफ देखने को मिलती हैं. जुलाई और अगस्त में फूलों की घाटी में सबसे ज्यादा तरह के फूल खिलते हैं. इन 2 महीनों में टूरिस्ट फूलों की घाटी में सबसे ज्यादा पहुंचते हैं.
फूलों की घाटी की खोज ब्रिटिश माउंटेनियर फ्रैंक एस. स्माइथ और उनके साथी, आर.एल. होल्ड्सवर्थ ने की थी. एक एक्सपीडिशन के लिए आए इन दोनों माउंटेनियर ने 1931 में सबसे पहले इस घाटी को देखा. वे घाटी से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने वहां काफी समय बिताया. 1937 में अपने देश लौटने पर, स्माइथ ने 'द वैली ऑफ फ्लावर्स' नाम की एक किताब लिखी. फूलों की घाटी का महत्व धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है. कहा जाता है कि जब भगवान लक्ष्मण बेहोश हो गए थे, तो भगवान हनुमान संजीवनी जड़ी-बूटी की तलाश में इसी पहाड़ के पास पहुंचे थे, यहां मिली संजीवनी ने ही लक्ष्मण की जान बचाई थी.
फूलों की घाटी कैसे पहुंचें
अगर आप फूलों की घाटी घूमना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपको पैदल ट्रेकिंग करनी होगी. फूलों की घाटी तक कोई गाड़ी नहीं जाती है. अगर आप फ्लाइट से फूलों की घाटी जाना चाहते हैं, तो सबसे पास का एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है. यहां से आप टैक्सी से सीधे चमोली जिले में मौजूद गोविंद घाट पहुंच सकते हैं, जो देहरादून एयरपोर्ट से करीब 300 km दूर है. पूरा रास्ता पहाड़ी है. गोविंद घाट से आपको घांघरिया तक पैदल जाना होगा. यहां से आप फूलों की घाटी के पास से गुजरेंगे. गोविंद घाट से फूलों की घाटी जाने के लिए आपको करीब 19 km ट्रेकिंग करनी होगी.
वहीं, सबसे पास का रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है. आप ऋषिकेश से टैक्सी या बस से भी गोविंद घाट जा सकते हैं. गोविंद घाट ऋषिकेश से करीब 270 km दूर है. इसके अलावा दिल्ली से चमोली के लिए सीधी बसें हैं.
घूमने जाने से पहले जानने लायक जरूरी बातें
- परमिट: क्योंकि 'वैली ऑफ फ्लावर्स' एक बहुत ही सुरक्षित नेशनल पार्क है, इसलिए आपको अंदर जाने के लिए एंट्री परमिट लेना होगा.
- समय: आपको दिन के खास घंटों में ही अंदर जाने की इजाजत है. आपको उसी दिन पैदल चलकर वापस बाहर आना होगा, क्योंकि पार्क की सीमा के अंदर रात बिताना मना है.
- रात रुकने की इजाजत नहीं: वैली के अंदर रात रुकने या कैंपिंग करने की इजाजत नहीं है. ट्रैकर्स को शाम 5 बजे तक घांघरिया वापस लौटना जरूरी है.
मॉनसून के लिए तैयार रहें
- ध्यान रखें कि मानसून के मौसम में रास्ते बहुत फिसलन भरे हो जाते हैं. यहां ट्रेकिंग पोल और मजबूत वॉटरप्रूफ बूट बहुत काम आएंगे. तो इसे अपने साथ जरूर रखें.
- मोबाइल नेटवर्क कवरेज के मामले में ज्यादा उम्मीद न करें, क्योंकि रास्ते में मोबाइल कनेक्टिविटी या तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए पहाड़ों की आम, मुश्किल हालात के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर लें.
- इसके साथ ही अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा दिन हैं, तो हेमकुंड साहिब वहां से काफी पास है. आप वहां भी जा सकते हैं. कई ट्रेकर्स इस ट्रेक के साथ हेमकुंड साहिब जाना पसंद करते हैं. यह घांघरिया के ठीक ऊपर मौजूद एक बहुत पवित्र सिख तीर्थस्थल है. कुछ लोग बद्रीनाथ और माना गांव जैसी जगहों को देखने के लिए गढ़वाल हिमालय में और भी अंदर जाते हैं. लगभग 3,600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद, 'फूलों की घाटी' एक सपनों जैसी जगह है.