पहले 28 दिन नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल और हेल्दी डेवलपमेंट को समझना बेहद जरूरी, जानिए माता-पिता को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?
भूखा लगने पर बच्चा रोने से पहले अपने होंठ चटका सकता है, 'रूटिंग' व्यवहार दिखा सकता है, या अपने हाथ चूस सकता है. इन संकेतों....
Published : November 18, 2026 at 3:12 PM IST
नवजात शिशु के साथ शुरुआती पहला महीना काफी थका देने वाले होते हैं, और इस दौरान दिन बहुत जल्दी बीतते हुए लगते हैं, जबकि रातें बहुत लंबी महसूस होती हैं. पहले महीने में, माता-पिता की पूरी जिंदगी बस बच्चे को दूध पिलाने, सुलाने और डायपर बदलने के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है. माता-पिता के लिए, नवजात शिशु के जीवन का यह पहला महीना शारीरिक और भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन साथ ही यह एक बहुत ही खास समय भी होता है. इस दौरान, बच्चा बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाना सीख रहा होता है और साथ ही वह सांस लेना, खाना और सोना भी सीख रहा होता है.
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. बी. प्रशांत बाबू का कहना है कि जन्म के बाद के पहले 28 दिन शिशु के जीवन का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण होते हैं. इस दौरान, बच्चा मां के गर्भ के सुरक्षित माहौल से बाहर आता है और बाहरी दुनिया के अनुकूल ढलना शुरू करता है. इस अहम समय में बच्चे की सही देखभाल और स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के लिए, नीचे दी गई बातों का ध्यान रखें...
नवजात शिशु के जीवन का पहला महीना क्यों होता है बेहद महत्वपूर्ण?
डॉ. बी. प्रशांत बाबू का कहना है कि जन्म के बाद पहले महीने में, आपके नवजात शिशु का लिवर, इम्यून सिस्टम और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित हो रही होती है. इसलिए, कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि शिशु को सही तरीके से दूध पिलाया जाए, और उसे छूने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धो लें आदि.
- दूध पिलाना: जन्म के बाद शुरुआती 2-3 दिनों में मां के शरीर से निकलने वाला गाढ़ा, पीला दूध एंटीबॉडी से भरपूर होता है, जो शिशु को गंभीर संक्रमणों से बचाता है. 'माईउपचार' के अनुसार, पहले महीने में नवजात शिशु का पेट बहुत छोटा होता है. इसलिए, दिन में 8 से 12 बार स्तनपान कराने से शिशु का पाचन तंत्र मजबूत होता है और उसे लगातार पोषण मिलता रहता है.
- अपने बच्चे के रोने का इंतजार न करें- भूखा लगने पर बच्चा रोने से पहले अपने होंठ चटका सकता है, 'रूटिंग' व्यवहार (स्तन या बोतल की तलाश करना) दिखा सकता है, या अपने हाथ चूस सकता है. इन संकेतों पर ध्यान जरूर दें.
- शुरुआती दिनों में, अगर किसी कारण से मां पर्याप्त मात्रा में स्तन का दूध नहीं बना पाती है, तो बच्चे के लिए फॉर्मूला दूध एक सुरक्षित विकल्प है. मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे को पर्याप्त पोषण मिले.
- इसके अलावा, अगर बच्चे को दूध पिलाते समय (लैचिंग के दौरान) आपको दर्द महसूस हो, तो इसे सहें नहीं, तुरंत डॉक्टर से मदद लें. यह भी ध्यान रखें कि अगर बच्चे की नैपी बार-बार गीली या गंदी हो रही है, तो यह एक अच्छा संकेत है कि उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है. गीली और गंदी नैपी से बच्चे के दूध पीने की मात्रा के बारे में काफी जानकारी मिल जाती है.
- शिशु के लिए सुरक्षित नींद: खासकर शुरुआती दिनों में अपने बच्चे को हमेशा पीठ के बल सुलाएं. सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने कमरे में ही एक सख्त और समतल पालना (या बासीनेट) रखें, क्योंकि आपका अपना बिस्तर अभी बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है. पालने में तकिए, ढीले कंबल या मुलायम खिलौने न रखें. सोफे या आरामकुर्सी पर नवजात शिशु के साथ सोना खतरनाक हो सकता है.
- गर्मी, साफ-सफाई और गर्भनाल की देखभाल: बच्चे को हल्के कपड़ों की कई परतों में लपेटें. यह जांचने के लिए कि बच्चा पर्याप्त गर्म है या नहीं, उसके हाथों के तापमान पर भरोसा न करें. इसके बजाय, उसकी गर्दन या छाती को छूकर देखें. बच्चे को गोद में लेने से पहले हमेशा अपने हाथ धोएं, और घर आने वाले मेहमानों से भी ऐसा ही करने के लिए कहें. गर्भनाल के बचे हुए हिस्से (अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप) को न छेड़ें. इसे साफ और सूखा रखें और इस पर कुछ भी न लगाएं, यह अपने आप गिर जाएगा. जब तक यह पूरी तरह ठीक न हो जाए, तब तक बच्चे को केवल स्पंज बाथ दें (यानी गीले कपड़े से उसका शरीर पोंछें). रैशेज से बचाने के लिए बच्चे की नैपी बार-बार बदलें.
- जुड़ाव और शुरुआती विकास: 'स्किन-टू-स्किन' संपर्क मां और बच्चे, दोनों के लिए फायदेमंद होता है. बच्चे के शुरुआती विकास के दौरान, उससे बातें करें और उसे गाकर सुनाएं. वह आपकी आवाज पहले से ही पहचानता है. विशेषज्ञों का कहना है कि 'स्किन-टू-स्किन' संपर्क (जिसे 'कंगारू केयर' भी कहा जाता है), और साथ ही बच्चे से बातें करना और उसे गाकर सुनाना, उसके शुरुआती शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की सबसे मजबूत नींव रखता है.
- जब बच्चा रोए तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया दें: जब आपका बच्चा रोए, तो तुरंत प्रतिक्रिया दें, यह उनके बातचीत करने का एकमात्र तरीका है. जब बच्चा जाग रहा हो, तो उसे कुछ समय के लिए उसे पेट के बल लिटाएं. इससे उसकी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. यह सुनिश्चित करें कि बच्चे के चेक-अप और टीकाकरण समय पर होते रहें.
नए माता-पिता अक्सर कुछ ऐसी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं जो असल में पूरी तरह से सामान्य होती हैं, जैसे कि...
- त्वचा का हल्का पीलापन, जो दूध पिलाने का रूटीन सेट होने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है.
- शिशु के नाक और गालों पर दिखने वाले छोटे-छोटे सफेद या मोती जैसे दाने ज्यादातर मिलिया (Milia) होते हैं, जिन्हें आम भाषा में 'मिल्क स्पॉट्स' (Milk Spots) भी कहा जाता है। यह नवजात शिशुओं में होने वाली एक बेहद सामान्य और पूरी तरह से हानिरहित स्थिति है, जो किसी बीमारी या एलर्जी का संकेत नहीं है.
- थोड़ा-बहुत दूध बाहर निकालना (उल्टी जैसा), छींक आना और हिचकी आना भी एक बेहद सामान्य और पूरी तरह से हानिरहित स्थिति है.
- शुरुआत में वजन का थोड़ा कम होना, जिसके बाद धीरे-धीरे वजन बढ़ने लगना भी बेहद सामान्य है.
डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए?
डॉ. बी. प्रशांत बाबू के अनुसार, अपने खुद के निर्णय और समझ पर भरोसा रखें. अगर आपको नीचे दी गई कोई भी बात दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें...
- शरीर का तापमान 100.4°F (38°C) या उससे अधिक होना.
- तेज सांस लेना, सांस लेते समय आवाज आना, बच्चे को सांस लेने में कठिनाई होना, या होंठों का नीला पड़ जाना.
- बच्चे का दूध पीने से मना करना, या उसे जगाने में बहुत मुश्किल आना.
- बच्चे के शरीर का ढीला पड़ जाना, या बच्चे का लगातार और बहुत जोर से रोना जिसे शांत करना मुश्किल हो.
- त्वचा का पीलापन बढ़ना, या शरीर के अन्य हिस्सों में पीलापन फैलना.
- डायपर का बहुत कम गीला होना.
- नाभि (अम्बिलिकल कॉर्ड) के आसपास लाली होना या उस जगह से किसी तरह का रिसाव होना.
माता-पिता को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए
डॉ. बी. प्रशांत बाबू का कहना है कि आपका अपना स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है. अगर कोई आपको खाना देने या मदद करने की पेशकश करे, तो उसे जरूर स्वीकार करें. जब बच्चा सो रहा हो, तो आप भी थोड़ा आराम करने की कोशिश करें (अगर संभव हो), और रात के समय बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी आपस में बांट लें. शुरुआती कुछ हफ्तों में उदास महसूस करना या रोने का मन करना बिल्कुल सामान्य बात है. अगर आपको लगे कि आपका मूड लगातार खराब रहता है या आप बहुत ज्यादा घबराहट महसूस कर रहे हैं, तो कृपया अपने डॉक्टर से बात करें.
डॉ. बी. प्रशांत बाबू एक सलाह देते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले ही दिन से सब कुछ एकदम सही तरीके से नहीं कर सकता है हर बच्चा अलग होता है, और समय के साथ आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा. अगर आपको कुछ भी असामान्य लगे, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में पूछने में बिल्कुल न हिचकिचाएं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)