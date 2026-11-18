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पहले 28 दिन नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल और हेल्दी डेवलपमेंट को समझना बेहद जरूरी, जानिए माता-पिता को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

पहले 28 दिन नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल और हेल्दी डेवलपमेंट को समझना बेहद जरूरी ( GETTY IMAGES )

नवजात शिशु के साथ शुरुआती पहला महीना काफी थका देने वाले होते हैं, और इस दौरान दिन बहुत जल्दी बीतते हुए लगते हैं, जबकि रातें बहुत लंबी महसूस होती हैं. पहले महीने में, माता-पिता की पूरी जिंदगी बस बच्चे को दूध पिलाने, सुलाने और डायपर बदलने के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है. माता-पिता के लिए, नवजात शिशु के जीवन का यह पहला महीना शारीरिक और भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन साथ ही यह एक बहुत ही खास समय भी होता है. इस दौरान, बच्चा बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाना सीख रहा होता है और साथ ही वह सांस लेना, खाना और सोना भी सीख रहा होता है.

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. बी. प्रशांत बाबू का कहना है कि जन्म के बाद के पहले 28 दिन शिशु के जीवन का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण होते हैं. इस दौरान, बच्चा मां के गर्भ के सुरक्षित माहौल से बाहर आता है और बाहरी दुनिया के अनुकूल ढलना शुरू करता है. इस अहम समय में बच्चे की सही देखभाल और स्वस्थ विकास सुनिश्चित करने के लिए, नीचे दी गई बातों का ध्यान रखें...