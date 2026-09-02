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इस साल बेहद खास है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार, जानिए क्यों और किन गलतियों से बचना चाहिए

श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का पवित्र और बहुत शुभ त्योहार है. भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाने वाला यह त्योहार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी (आठवें दिन) को पड़ता है. इस साल जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी. आध्यात्मिक गुरु और ज्योतिषी शिव कुमार शर्मा के अनुसार, इस साल के जश्न की एक खास बात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग है. प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, भगवान कृष्ण के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र था. इसलिए, जन्माष्टमी के जश्न में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का बहुत महत्व है.

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में देवकी और वासुदेव के यहां हुआ था. मान्यता है कि उनका जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय हुआ था. माना जाता है कि उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था. इसलिए, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है.

यह साल खास क्यों है?

हालांकि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र हर साल आते हैं, लेकिन वे हमेशा जन्माष्टमी पर एक साथ नहीं पड़ते. चंद्रमा की चाल के अनुसार तिथियों और नक्षत्रों का समय बदलता रहता है. इस साल, जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ पड़ रहे हैं, जिससे यह भक्तों के लिए एक खास आध्यात्मिक अवसर बन गया है. बता दें, हिंदू धर्म में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का एक ही दिन मिलना बेहद दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जाता है.

आधी रात की पूजा को प्राथमिकता दें

ज्योतिषी शिव कुमार शर्मा का कहना है कि जन्माष्टमी पर निशिता काल (आधी रात) की पूजा का खास महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था. देश भर के कई मंदिरों में इस मौके पर खास रस्में, 'अभिषेक' (देवता को पवित्र जल से स्नान कराना) और उत्सव आयोजित किए जाते हैं. कुछ इलाकों में 'निशिता' पूजा का समय वहा के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. इसलिए, भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय 'पंचांग' (कैलेंडर) में बताए गए समय का पालन करें.