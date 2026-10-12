भारत में इस जगह पर स्थित है देवी चंद्रघंटा का दिव्य और चमत्कारी मंदिर, जानिए यहां कैसे पहुंचें
यह मंदिर अपनी अनोखी खासियत के लिए जाना जाता है. यहां, भक्त एक ही स्थान पर देवी दुर्गा के सभी नौ रूपों के दर्शन कर...
Published : October 12, 2026 at 1:29 PM IST
नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना की जाती है, मां चंद्रघंटा को दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता हैं. मान्यता है कि देवी का यह रूप भक्तों के लिए परम शांति और कल्याण का प्रतीक है. उनका नाम 'चंद्रघंटा' इसलिए पड़ा क्योंकि उनके माथे पर घंटी के आकार का आधा चांद सुशोभित है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, उन्होंने भगवान शिव से विवाह के बाद यह आधा चांद पहनना शुरू किया था. देवी चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं और उनके दस हाथ हैं, जिनमें वे अलग-अलग हथियार और एक कमल का फूल रखती हैं. नवरात्रि के तीसरे दिन, भक्त गहरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं, अपने जीवन से सभी डर और बाधाओं को दूर करने और शांति, साहस और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं.
भारत में इस स्थान पर स्थित है देवी चंद्रघंटा का दिव्य और चमत्कारी मंदिर
अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा का विशेष आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आप उनके दिव्य और चमत्कारी मंदिर जा सकते हैं. दरअसल, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले के चौक इलाके में देवी चंद्रघंटा का एक पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है. इस मंदिर को मां क्षेम माई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर अपनी अनोखी खासियत के लिए जाना जाता है. यहां, भक्त एक ही स्थान पर देवी दुर्गा के सभी नौ रूपों के दर्शन कर सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आने मात्र से भक्तों के मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं. मतलब, इस पवित्र स्थान के दर्शनमात्र से कई गंभीर रोगों सो मुक्ति मिल सकती है.
असल में, ऐसा माना जाता है कि देवी 'खेमकाली' इसी जगह पर एक नीम के पेड़ से प्रकट हुई थीं. जैसे नीम के पेड़ के पास रहने वाले लोग बीमारियों से दूर रहते हैं, वैसे ही माना जाता है कि पेड़ से निकली देवी के दर्शन मात्र से सभी शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं और मानसिक पीड़ा कम हो जाती है.
इस मंदिर में कैसे पहुंचे
खेमा माई मंदिर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है. इस जगह का पता लोकनाथ लेन, मालवीय नगर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश है. यह इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 0.83 किलोमीटर दूर है. क्षेम माई मंदिर तक रेल, हवाई या सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है. यह मंदिर शहर के मुख्य क्षेत्र के ठीक बीच में स्थित है, इसलिए यहां तक पहुंचना बेहद सुविधाजनक है.
देवी चंद्रघंटा को किस रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए?
देवी चंद्रघंटा को लाल कलर बहुत पसंद है. नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के दौरान लाल रंग के कपड़े पहनना और उन्हें चुनरी या फूल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है. इसी तरह, यदि आप इस मंदिर में जाते हैं, तो आपको लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए. इस रंग साहस और उत्साह का प्रतीक माना जाता है.
देवी चंद्रघंटा को क्या अर्पित करना चाहिए?
जानकारों के अनुसार, देवी को भोग के तौर पर दूध या खीर चढ़ाना अच्छा माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि दूध उन्हें बहुत पसंद है. इसलिए, आप दूध से बनी कोई भी मीठी चीज उन्हें चढ़ा सकते हैं.
डिस्क्लेमर: (यह लेख केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. ETV भारत इसकी सटीकता या विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं करता है)