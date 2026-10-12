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भारत में इस जगह पर स्थित है देवी चंद्रघंटा का दिव्य और चमत्कारी मंदिर, जानिए यहां कैसे पहुंचें

भारत में इस जगह पर स्थित है देवी चंद्रघंटा का दिव्य और चमत्कारी मंदिर, जानिए यहां कैसे पहुंचें ( ETV Bharat )

नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना की जाती है, मां चंद्रघंटा को दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता हैं. मान्यता है कि देवी का यह रूप भक्तों के लिए परम शांति और कल्याण का प्रतीक है. उनका नाम 'चंद्रघंटा' इसलिए पड़ा क्योंकि उनके माथे पर घंटी के आकार का आधा चांद सुशोभित है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, उन्होंने भगवान शिव से विवाह के बाद यह आधा चांद पहनना शुरू किया था. देवी चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं और उनके दस हाथ हैं, जिनमें वे अलग-अलग हथियार और एक कमल का फूल रखती हैं. नवरात्रि के तीसरे दिन, भक्त गहरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं, अपने जीवन से सभी डर और बाधाओं को दूर करने और शांति, साहस और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं.

भारत में इस स्थान पर स्थित है देवी चंद्रघंटा का दिव्य और चमत्कारी मंदिर

अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा का विशेष आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आप उनके दिव्य और चमत्कारी मंदिर जा सकते हैं. दरअसल, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले के चौक इलाके में देवी चंद्रघंटा का एक पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है. इस मंदिर को मां क्षेम माई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. यह मंदिर अपनी अनोखी खासियत के लिए जाना जाता है. यहां, भक्त एक ही स्थान पर देवी दुर्गा के सभी नौ रूपों के दर्शन कर सकते हैं. ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आने मात्र से भक्तों के मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं. मतलब, इस पवित्र स्थान के दर्शनमात्र से कई गंभीर रोगों सो मुक्ति मिल सकती है.