ETV Bharat / lifestyle

बालों में तेल लगाते समय ये जरूर बरतें सावधानियां, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

बालों में तेल लगाते समय ये जरूर बरतें सावधानियां, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स ( GETTY IMAGES )

बालों में तेल लगाना हमारी पारंपरिक हेयर केयर रूटीन का एक अहम हिस्सा है. यह न सिर्फ रूखे बालों को मुलायम और रेशमी बनाता है, बल्कि धोते समय बालों के रेशों के बीच रगड़ को भी कम करता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल लगाने का तरीका भी उतना ही जरूरी है जितना कि सही तेल चुनना. इसलिए, बालों में तेल लगाते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है.

बालों में तेल लगाते समय बरतने वाली सावधानियां