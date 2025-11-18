सर्दियों में अपने मनी प्लांट का इस तरह रखें खास ख्याल, वरना पीली पड़ सकती हैं पत्तियां

ETV Bharat / lifestyle

उचित प्रकाश व्यवस्था सर्दियों के दौरान, मनी प्लांट को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर्याप्त, लेकिन अप्रत्यक्ष, प्रकाश मिले. पौधे को खिड़की के पास या एसी/हीटर के बहुत पास रखने से बचें. ठंडी हवा या अचानक तापमान में बदलाव पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. हो सके तो पौधे को सुबह की हल्की धूप मिलने दें. यह पौधे के लिए फायदेमंद है.

पानी की मात्रा कम करें सर्दियों में पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है और मिट्टी की नमी धारण क्षमता बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंडा तापमान जड़ों की गतिविधि को धीमा कर देता है और वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, जिससे मिट्टी में नमी अधिक समय तक बनी रहती है. इसलिए, इस दौरान पानी देना काफी कम कर देना चाहिए. पानी देने से पहले, अपनी उंगली या छड़ी से जांच लें कि मिट्टी की ऊपरी परत (लगभग 2 इंच) पूरी तरह से सूखी है या नहीं.

लेकिन, यह एक ट्रॉपिकल प्लांट है. इसलिए, सर्दियों में जब तापमान गिरता है, तो इसे विशेष देखभाल की जरूरत होती है. उचित देखभाल के बिना, पौधे की पत्तियां पीली पड़ सकती हैं या विकास पूरी तरह से रुक सकता है. इस पौधे की सर्दियों की विशेष जरूरतों को समझना जरूरी है.

मनी प्लांट, जिसे पोथोस भी कहा जाता है, भारत में एक बहुत ही लोकप्रिय इनडोर पौधा है. इसकी लोकप्रियता के कारण इसकी आसान देखभाल, हवा को शुद्ध करने की क्षमता और धन व सौभाग्य लाने के प्रतीक के रूप में इसकी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं. यह विभिन्न प्रकार की रोशनी और परिस्थितियों में उग सकता है, और इसे गमलों, लटकती टोपियों या पानी में भी उगाया जा सकता है.

खाद का उपयोग बंद करें

सर्दी मनी प्लांट के लिए सुप्त ऋतु होती है. इस दौरान पौधे कम बढ़ते हैं. इसलिए, इस मौसम में कोई नई खाद या भोजन देने की जरूरत नहीं होती. अगर आप खाद देते भी हैं, तो पौधा उसे अवशोषित नहीं कर पाएगा और उसे नुकसान पहुंच सकता है.

टेंपरेचर कंट्रोल

मनी प्लांट के लिए आदर्श टेंपरेचर 18°C ​​से 25°C तक होता है. अगर तापमान 10°C से कम हो जाए, तो पौधे को नुकसान हो सकता है. पौधे को बहुत ठंडी या तेज हवाओं से बचाने के लिए, उसे घर के सबसे गर्म हिस्से में रखें. हालांकि सर्दियों में मनी प्लांट को खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती. बस थोड़ा-थोड़ा पानी देने, ठंडी हवाओं से बचाने और पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने से आपका प्यारा मनी प्लांट इस मौसम में ताजा बना रहेगा. बसंत ऋतु आते ही यह फिर से तेजी से बढ़ने लगेगा.

क्या यह सिर्फ एक विश्वास है या इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है?

वैसे तो, मनी प्लांट को बहुत आसानी से उगाया जा सकता है. रखरखाव की लागत बहुत कम है. विभिन्न प्रकाश स्थितियों में यह पौधा आसानी से बढ़ता है. फेंगशुई के अनुसार, मनी प्लांट पॉजिटिव एनर्जी और समृद्धि को आकर्षित करते हैं. मनी प्लांट को धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. मनी प्लांट की हरी पत्तियां देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं. इससे आपका कमरा बेहद खूबसूरत लगता है. मनी प्लांट वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से हवा में नमी के स्तर को बढ़ाता है, जिससे शुष्क त्वचा, सर्दी और खांसी के साथ-साथ श्वसन संबंधी समस्याएं भी कम हो जाती हैं.

मनी प्लांट एक बहुत ही आम इनडोर प्लांट है. बहुत से लोग मानते हैं कि इसे घर में उगाने से सौभाग्य और धन आता है. लेकिन, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. बता दें, ये मनी प्लांट सिर्फ एक पौधा है. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसमें अलौकिक शक्तियां हैं. इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है. परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में सुधार होता है. इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं.

