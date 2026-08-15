ETV Bharat / lifestyle

बिना सैलून जाए घर पर ही इस तरीके से अपने हाथों-पैरों का रखें ख्याल, जानें मैनीक्योर और पेडीक्योर के आसान स्टेप्स

बिना सैलून जाए घर पर ही इस तरीके से अपने हाथों-पैरों का रखें ख्याल ( GETTY IMAGES )