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बिना सैलून जाए घर पर ही इस तरीके से अपने हाथों-पैरों का रखें ख्याल, जानें मैनीक्योर और पेडीक्योर के आसान स्टेप्स

हम अक्सर अपने चेहरे की देखभाल में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हाथों और पैरों की त्वचा को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारी...

Etv BharatTake care of your hands and feet at home without visiting a salon; learn the easy steps for a manicure and pedicure.
बिना सैलून जाए घर पर ही इस तरीके से अपने हाथों-पैरों का रखें ख्याल (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 15, 2026 at 6:19 PM IST

4 Min Read
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हम अक्सर अपने चेहरे की त्वचा का तो खास ख्याल रखते हैं, लेकिन हाथों और पैरों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनकी त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है. अगर आपको भी यह समस्या हो रही है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. आखिरकार, महंगे मैनीक्योर और पेडीक्योर के लिए सैलून जाना हर किसी के लिए मुमकिन या किफायती नहीं होता, इसमें समय और पैसा दोनों ही खर्च होते हैं. हालांकि, आप घर पर ही आसानी से अपने हाथों और पैरों की खोई हुई चमक वापस पा सकते हैं. आइए जानते हैं कि ऐसा करने का सही और आसान तरीका क्या है...

शुरू करने से पहले, जरूरी सामग्री एकत्र कर लें:

  • एक कटोरे में गर्म पानी
  • थोड़ा सा हल्का शैम्पू या बॉडी वॉश
  • 1 छोटा चम्मच नमक या बेकिंग सोडा
  • आधा नींबू
  • पैरों की गंदगी, डेड स्किन और फटी एड़ियों को साफ करने वाला स्क्रबर
  • नाखून काटने का औजार, नेल क्लिपर, नेल फाइलर और प्यूमिस पत्थर
  • अच्छी गुणवत्ता वाला मॉइस्चराइजर और नेल पॉलिश

मैनीक्योर और पेडीक्योर के आसान स्टेप्स इस प्रकार है...

  • सबसे पहले, नेल पॉलिश रिमूवर की मदद से अपने नाखूनों से पुरानी नेल पॉलिश को अच्छी तरह से हटा दें. फिर, नेल क्लिपर से अपने नाखूनों को मनचाही लंबाई तक काटें और फिलर की मदद से उन्हें सुंदर आकार दें.
  • एक बर्तन या बाल्टी में गुनगुना पानी लें, ध्यान रखें कि पानी का तापमान आपकी त्वचा के लिए आरामदायक हो. इसमें थोड़ा शैम्पू, नमक और नींबू का रस मिलाएं. अब अपने हाथों और पैरों को इस पानी में 10 से 15 मिनट तक डुबोकर आराम करें. यह गर्म पानी दिन भर की थकान दूर करेगा और खुरदरी त्वचा को मुलायम बनाएगा.
  • पानी में भिगोने से एड़ियां मुलायम हो जाती हैं. प्यूमिस स्टोन या फुट ब्रश से एड़ियों को धीरे-धीरे रगड़ें. इससे मृत त्वचा और गंदगी आसानी से निकल जाएगी. फिर स्क्रब को हाथों और पैरों पर लगाएं और 5 मिनट तक गोलाकार गति में मालिश करें. इसके बाद सादे पानी से धो लें.
  • अब तक नाखूनों के आसपास की त्वचा बहुत मुलायम हो गई होगी होगी. क्यूटिकल पुशर या तौलिये से क्यूटिकल्स को धीरे से पीछे धकेलें। नाखूनों का पीलापन दूर करने के लिए आप नींबू के छिलके को रगड़ सकते हैं। इससे आपके नाखून चमकदार हो जाएंगे।
  • अपने हाथों और पैरों को साफ तौलिए से हल्के से सुखा लें. अंत में, अपनी पसंदीदा गाढ़ी लोशन, मॉइस्चराइजर या नारियल तेल लगाएं और 5 से 10 मिनट तक हाथों और पैरों की अच्छी तरह मालिश करें. इससे रक्त संचार बढ़ता है और त्वचा में अंदर से प्राकृतिक चमक आती है. लोशन के त्वचा में पूरी तरह समा जाने के बाद, नाखूनों पर बेस कोट लगाएं और फिर अपनी पसंदीदा नेल पॉलिश लगाएं.

बस इतना ही, आपके पास घर पर ही बेहतरीन और किफायती मैनीक्योर और पेडीक्योर तैयार है. कम से कम हर 15 दिन में एक बार इसके लिए समय निकालें. नियमित रूप से ऐसा करने से आपके हाथ और पैर इतने खूबसूरत और मुलायम हो जाएंगे कि हर कोई इसका राज जानना चाहेगा.

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