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गर्मियों के महीनों में घर के अंदर क्यों दिखाई देने लगती हैं चींटियों की कतारें? जानें कारण

गर्मियों के महीनों में घर के अंदर क्यों दिखाई देने लगती हैं चींटियों की कतारें? जानें कारण ( ETV Bharat )

घर के अंदर कभी-कभार कुछ चींटियां दिखना आम बात है. हालांकि, अगर वे बार-बार दिखाई दें, कतार बनाकर चलें, या अचानक कई कमरों में एक साथ नजर आने लगें, तो यह आमतौर पर महज एक इत्तेफाक नहीं होता है. बल्कि, यह उनका एक तरह का 'सर्वे' करने का तरीका होता है. जब चींटियां इस तरह का बर्ताव करती हैं, तो वे असल में यह संकेत दे रही होती हैं कि उन्हें घर के अंदर खाने का कोई जरिया और रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल गई है. घर के अंदर अक्सर चींटियों के झुंड क्यों दिखाई देते हैं, इसके और भी कारणों के बारे में जानने के लिए इस खबर में बिस्तार से पढ़ें...

गर्मियों के महीनों में घरों में चींटियों के झुंड विशेष रूप से दिखाई देते हैं. यह महज एक संयोग नहीं है, बल्कि, इसके पीछे कुछ विशिष्ट कारण हो सकते हैं...

खाने की तलाश: अगर किसी खोजती हुई चींटी को थोड़ा सा खाना (खासकर चीनी या चिकनाई) मिल जाए, तो वह फेरोमोन जैसी गंध छोड़ती है. यह गंध सैकड़ों दूसरी काम करने वाली चींटियों को उस जगह पर खींच लाती है, जो अचानक उस खाने की जगह के चारों ओर झुंड बना लेती हैं. यह गंध हवा में एक सुरंग की तरह काम करती है, जिसे दूसरी चींटियां अपने एंटीना से महसूस करके खाने तक पहुंचती हैं.

मौसम की के खराब हालत: भारी बारिश या बाढ़ से जमीन के नीचे के घोंसलों में पानी भर जाता है, जिससे चींटियों की कॉलोनियों को ऊंची, सूखी जगहों पर जाना पड़ता है, और अक्सर वे घरों में आ जाती हैं.

गर्मी और सूखा: गर्म, सूखे मौसम में, चींटियां नमी की तलाश में घरों में घुसती हैं, खासकर सिंक, पाइप और बाथरूम से. असल में, चींटियों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है. सिंक, पाइप, शावर और टॉयलेट के आस-पास की जगहों पर उन्हें लगातार पानी मिलता रहता है. इसके साथ ही सिंक, बाथटब, पालतू जानवरों के पानी के कटोरे और यहां तक ​​कि रेफ्रिजरेटर के कंडेंसेशन ट्रे के आसपास.