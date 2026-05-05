गर्मियों के महीनों में घर के अंदर क्यों दिखाई देने लगती हैं चींटियों की कतारें? जानें कारण
चींटियों की आबादी खासकर गर्मियों के महीनों में काफी बढ़ जाती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं. इस खबर में उन कारणों को जानें...
Published : May 5, 2026 at 4:41 PM IST
घर के अंदर कभी-कभार कुछ चींटियां दिखना आम बात है. हालांकि, अगर वे बार-बार दिखाई दें, कतार बनाकर चलें, या अचानक कई कमरों में एक साथ नजर आने लगें, तो यह आमतौर पर महज एक इत्तेफाक नहीं होता है. बल्कि, यह उनका एक तरह का 'सर्वे' करने का तरीका होता है. जब चींटियां इस तरह का बर्ताव करती हैं, तो वे असल में यह संकेत दे रही होती हैं कि उन्हें घर के अंदर खाने का कोई जरिया और रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल गई है. घर के अंदर अक्सर चींटियों के झुंड क्यों दिखाई देते हैं, इसके और भी कारणों के बारे में जानने के लिए इस खबर में बिस्तार से पढ़ें...
गर्मियों के महीनों में घरों में चींटियों के झुंड विशेष रूप से दिखाई देते हैं. यह महज एक संयोग नहीं है, बल्कि, इसके पीछे कुछ विशिष्ट कारण हो सकते हैं...
खाने की तलाश: अगर किसी खोजती हुई चींटी को थोड़ा सा खाना (खासकर चीनी या चिकनाई) मिल जाए, तो वह फेरोमोन जैसी गंध छोड़ती है. यह गंध सैकड़ों दूसरी काम करने वाली चींटियों को उस जगह पर खींच लाती है, जो अचानक उस खाने की जगह के चारों ओर झुंड बना लेती हैं. यह गंध हवा में एक सुरंग की तरह काम करती है, जिसे दूसरी चींटियां अपने एंटीना से महसूस करके खाने तक पहुंचती हैं.
मौसम की के खराब हालत: भारी बारिश या बाढ़ से जमीन के नीचे के घोंसलों में पानी भर जाता है, जिससे चींटियों की कॉलोनियों को ऊंची, सूखी जगहों पर जाना पड़ता है, और अक्सर वे घरों में आ जाती हैं.
गर्मी और सूखा: गर्म, सूखे मौसम में, चींटियां नमी की तलाश में घरों में घुसती हैं, खासकर सिंक, पाइप और बाथरूम से. असल में, चींटियों को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है. सिंक, पाइप, शावर और टॉयलेट के आस-पास की जगहों पर उन्हें लगातार पानी मिलता रहता है. इसके साथ ही सिंक, बाथटब, पालतू जानवरों के पानी के कटोरे और यहां तक कि रेफ्रिजरेटर के कंडेंसेशन ट्रे के आसपास.
प्रजनन झुंड (उड़ने वाली चींटियां): अगर आपको बहुत सारी पंखों वाली चींटियां दिखें, तो शायद यह 'शादी के लिए उड़ान' है. ब्रीडिंग करने वाले नर और रानी चींटियां ब्रीड करने और नई कॉलोनी बनाने के लिए झुंड बनाती हैं. उन्हें घर के अंदर देखना अक्सर यह बताता है कि स्ट्रक्चर के अंदर या आस-पास घोंसला बना लिया गया है.
घोंसला बनाना और पनाह देना: घर कॉलोनियों के लिए एक अच्छी, सुरक्षित जगह होती है. चींटियां दीवारों के खोखले हिस्सों में, फर्श के नीचे या नमी से खराब हुई लकड़ी के अंदर घोंसला बना सकती हैं (यह बड़ी चींटियों के लिए आम है).
मिट्टी में गड़बड़ी: आस-पास का कंस्ट्रक्शन या लैंडस्केपिंग बाहर की कॉलोनी को परेशान कर सकता है, जिससे चींटियां सुरक्षा के लिए तेजी से आपके घर में चली जाती हैं.
ध्यान देने वाली बात
गर्मियों के महीनों में, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे चींटियों के अटैक को कंट्रोल करना खास तौर पर मुश्किल होता है. गर्मी न सिर्फ चींटियों के बिहेवियर पर असर डालती है, बल्कि उन हालात को भी खराब कर देती है जो घरों को उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं. असल में, जब बाहर का टेम्परेचर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो चींटियां राहत पाने के लिए घरों के अंदर जाने लगती हैं. जहां उन्हें ठंडा टेम्परेचर और पानी का रेगुलर सोर्स मिलता है. किचन, जहां खाने-पीने की चीजें बिखरी रहती हैं, चींटियों को खास तौर पर अट्रैक्ट करती हैं. बाथरूम, लॉन्ड्री रूम और बेसमेंट भी चींटियों की एक्टिविटी का सेंटर बन सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर अक्सर नमी और ह्यूमिडिटी होती है, जिसकी चींटियों को सूखे मौसम में बहुत जरूरत होती है.