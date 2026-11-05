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सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या है अंतर? शिशुओं के पोषण में कौन सी शुगर पाई जाती है नेचुरली?

सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या है अंतर? शिशुओं के पोषण में कौन सी शुगर पाई जाती है नेचुरली? ( GETTY IMAGES )

शिशु के जीवन के पहले साल में उसे जो भी आहार मिलता है, वह उसके सर्वांगीण विकास की नींव रखता है. शिशु के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए पहला साल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. इस दौरान, शिशु को मिलने वाले पोषण का मुख्य काम शारीरिक विकास में मदद करना, मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देना और विकसित हो रहे पाचन तंत्र की सुरक्षा करना होता है.

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. बी. प्रशांत बाबू का कहना है कि यह समझना भी बहुत जरूरी है (हालांकि शायद कई माता-पिता इस बात को पूरी तरह नहीं समझते) कि शिशु के आहार में किस तरह की शर्करा या शुगर मौजूद होती है. सभी तरह की शर्करा एक जैसी नहीं होतीं, और शिशु के शरीर पर हर एक का अलग-अलग प्रभाव पड़ता है. आइए इस खबर में जानें कि शिशु के आहार में पाई जाने वाली तीन आम तरह की शर्करा किस प्रकार काम करती हैं...