सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या है अंतर? शिशुओं के पोषण में कौन सी शुगर पाई जाती है नेचुरली?
छोटी उम्र से ही मीठी चीजें खाने की आदत डालने से बच्चे के लिए बाद में कम तेज स्वाद वाली चीजें, जैसे सब्जियां खाना मुश्किल...
Published : November 5, 2026 at 5:08 PM IST
शिशु के जीवन के पहले साल में उसे जो भी आहार मिलता है, वह उसके सर्वांगीण विकास की नींव रखता है. शिशु के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए पहला साल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. इस दौरान, शिशु को मिलने वाले पोषण का मुख्य काम शारीरिक विकास में मदद करना, मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देना और विकसित हो रहे पाचन तंत्र की सुरक्षा करना होता है.
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. बी. प्रशांत बाबू का कहना है कि यह समझना भी बहुत जरूरी है (हालांकि शायद कई माता-पिता इस बात को पूरी तरह नहीं समझते) कि शिशु के आहार में किस तरह की शर्करा या शुगर मौजूद होती है. सभी तरह की शर्करा एक जैसी नहीं होतीं, और शिशु के शरीर पर हर एक का अलग-अलग प्रभाव पड़ता है. आइए इस खबर में जानें कि शिशु के आहार में पाई जाने वाली तीन आम तरह की शर्करा किस प्रकार काम करती हैं...
लैक्टोज: नवजात शिशुओं के लिए नेचुरल शुगर
डॉ. बी. प्रशांत बाबू बताते हैं कि लैक्टोज, मां के दूध और बच्चों के सामान्य फॉर्मूला दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा है. शुरुआती कुछ महीनों के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि नवजात शिशु का पाचन तंत्र इसे आसानी से पचाने के लिए ही बना होता है.
- लगातार एनर्जी: एक कार्बोहाइड्रेट के रूप में, यह एनर्जी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, जो शारीरिक विकास और मस्तिष्क के तेजी से विकास में मदद करता है.
- पाचन के लिए अच्छा: आंतों में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट (ferment) कर सकते हैं। इसके अलावा, मां के दूध में मौजूद 'ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स' (HMOs) एक ज़रूरी प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं, जो स्वस्थ पाचन और इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देते हैं।
- बेहतर मिनरल एब्जॉर्प्शन: यह शरीर को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है.
- हल्का मीठा: यह बच्चे के टेस्ट बड्स को बहुत ज्यादा मीठे फ्लेवर की आदत नहीं डालता है.
सुक्रोज: शुरुआती प्राकृतिक आहार का हिस्सा नहीं
डॉ. बी. प्रशांत बाबू के अनुसार, सुक्रोज वह चीनी है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर घरों में किया जाता है (टेबल शुगर). यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की एक-एक इकाई से मिलकर बनी होती है. यह मां के दूध में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, और शिशुओं को इसकी कोई खास जरूरत भी नहीं होती. आमतौर पर, यह मीठे अनाज (सीरियल), बिस्कुट और पेय पदार्थों के ज़रिए बच्चे के आहार में शामिल हो जाती है. हालांकि कुछ विशेष मेडिकल फॉर्मूलों में थोड़ी मात्रा में सुक्रोज हो सकता है, लेकिन ऐसा केवल डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए.
- स्वाद की पसंद: कम उम्र से ही मीठी चीजें खाने की आदत डालने से आगे चलकर बच्चे के लिए कम स्वाद वाली चीजें, जैसे कि सब्जियां, खाना मुश्किल हो सकता है.
- दांतों की सेहत: मीठे पेय पदार्थों का सेवन करने से (खासकर सोने से पहले) दांतों के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है.
- 'खाली' कैलोरी: इनसे एनर्जी तो मिलती है, लेकिन इनमें कोई पोषण नहीं होता है. ये दूध या अन्य पोषक तत्वों से भरपूर स्वस्थ विकल्पों की जगह ले सकती हैं.
फ्रक्टोज: फलों में पाया जाने वाला एक शर्करा, लेकिन इसके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए.
डॉ. बी. प्रशांत बाबू कहते हैं कि फ्रक्टोज फलों और शहद में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है. इसका सेवन आमतौर पर ठोस आहार शुरू होने के साथ ही शुरू हो जाता है, जो आमतौर पर छह महीने की उम्र के आसपास होता है. साबुत फलों को मसलने से फाइबर और विटामिन मिलते हैं, इसलिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.
- जूस के बजाय साबुत फल चुनें: जूस में फाइबर के फायदे के बिना शुगर की एक क्विक डोज मिलती है.
- एक वर्ष की आयु से पहले शहद देने से बचें: इसमें ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो बच्चों के लिए नुकसानदायक होते हैं.
- कभी-कभी होने वाले खतरों से सावधान रहें: कुछ बच्चे फ्रुक्टोज को पचा नहीं पाते हैं. अगर किसी बच्चे को फल या मीठी चीजें देने के बाद बार-बार उल्टी, पसीना, सुस्ती या अजीब चिड़चिड़ापन महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
पेरेंट्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स
- पहले छह महीनों तक, सिर्फ ब्रेस्टफीडिंग कराने से बच्चे की शुगर की जरूरतें लैक्टोज, HMOs (ह्यूमन मिल्क ओलिगोसेकेराइड्स) वगैरह जैसे कॉम्पोनेंट्स के जरिए पूरी होती हैं.
- फलों को एक-एक करके खिलाना शुरू करें, साबुत या मसलकर.
- बेबी फूड पर सुक्रोज, शहद और सिरप के लिए लेबल देखें.
- बच्चों में चिड़चिड़ापन या गैस होना शायद ही कभी लैक्टोज इनटॉलेरेंस का संकेत होता है. दूध पिलाने की पोजिशन, निगली हुई हवा या दूसरी वजहें ज्यादा आम कारण हैं. अपने बच्चे का फॉर्मूला बदलने से पहले अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लें.
शॉर्ट में, लैक्टोज बच्चे की डाइट का एक नैचुरल और जरूरी हिस्सा है, जबकि सुक्रोज और फ्रुक्टोज बाद में और कम मात्रा में देना चाहिए. शुरुआत में थोड़ी सी गाइडेंस बच्चों को हेल्दी खाने की आदतें डालने में मदद करती है जो जिंदगी भर चल सकती हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)