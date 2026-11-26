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स्ट्रेस, नींद और PCOS: हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर क्या है आयुर्वेद का नजरिया?

स्ट्रेस, नींद और PCOS: हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर क्या है आयुर्वेद का नजरिया? ( GETTY IMAGES )

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) एक मुश्किल हार्मोनल और मेटाबोलिक कंडीशन है जो महिलाओं को उनके प्रजनन वर्षों (रिप्रोडक्टिव इयर्स) के दौरान प्रभावित करती है. इसके आम लक्षणों में इर्रेगुलर पीरियड्स, मुंहासे, शरीर पर बहुत ज्यादा बाल आना और वजन में उतार-चढ़ाव शामिल हैं. इसके अलावा, लाइफस्टाइल से जुड़े फैक्टर्स जैसे कि पुराना स्ट्रेस, खराब नींद और इर्रेगुलर खाने की आदतें, भी इस कंडीशन के दिखने और बढ़ने पर असर डाल सकते हैं.

ये वजहें लक्षणों को मैनेज करने में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं

आयुर्वेद सलाहकार, मुंबई के सैफी अस्पताल में डॉ. लिप्सा शाह का कहना है कि स्ट्रेस हार्मोनल रेगुलेशन में अहम भूमिका निभाता है. लंबे समय तक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस शरीर के कोर्टिसोल रिस्पॉन्स पर असर डाल सकता है और मेटाबोलिक हेल्थ पर असर डाल सकता है. इसी तरह, कम या खराब नींद इंसुलिन सेंसिटिविटी, भूख को रेगुलेट करने वाले हार्मोन और शरीर की मेटाबोलिक बैलेंस बनाए रखने की क्षमता पर असर डाल सकती है. क्योंकि PCOS वाली महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस आम है, इसलिए ये वजहें लक्षणों को मैनेज करने में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं.