स्ट्रेस, नींद और PCOS: हार्मोनल इम्बैलेंस के पीछे लाइफस्टाइल फैक्टर्स पर क्या है आयुर्वेद का नजरिया?
कम या खराब नींद इंसुलिन सेंसिटिविटी, भूख को रेगुलेट करने वाले हार्मोन और शरीर की मेटाबोलिक बैलेंस बनाए रखने की क्षमता पर असर डाल ...
Published : November 26, 2026 at 5:49 PM IST
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) एक मुश्किल हार्मोनल और मेटाबोलिक कंडीशन है जो महिलाओं को उनके प्रजनन वर्षों (रिप्रोडक्टिव इयर्स) के दौरान प्रभावित करती है. इसके आम लक्षणों में इर्रेगुलर पीरियड्स, मुंहासे, शरीर पर बहुत ज्यादा बाल आना और वजन में उतार-चढ़ाव शामिल हैं. इसके अलावा, लाइफस्टाइल से जुड़े फैक्टर्स जैसे कि पुराना स्ट्रेस, खराब नींद और इर्रेगुलर खाने की आदतें, भी इस कंडीशन के दिखने और बढ़ने पर असर डाल सकते हैं.
ये वजहें लक्षणों को मैनेज करने में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं
आयुर्वेद सलाहकार, मुंबई के सैफी अस्पताल में डॉ. लिप्सा शाह का कहना है कि स्ट्रेस हार्मोनल रेगुलेशन में अहम भूमिका निभाता है. लंबे समय तक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस शरीर के कोर्टिसोल रिस्पॉन्स पर असर डाल सकता है और मेटाबोलिक हेल्थ पर असर डाल सकता है. इसी तरह, कम या खराब नींद इंसुलिन सेंसिटिविटी, भूख को रेगुलेट करने वाले हार्मोन और शरीर की मेटाबोलिक बैलेंस बनाए रखने की क्षमता पर असर डाल सकती है. क्योंकि PCOS वाली महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस आम है, इसलिए ये वजहें लक्षणों को मैनेज करने में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं.
क्या है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण?
आयुर्वेद में, PCOS को डेली रूटीन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और पूरी हेल्थ के बीच के कनेक्शन की पूरी समझ के जरिए देखा जाता है. आयुर्वेदिक नजरिए से, कफ और वात दोषों में असंतुलन को अक्सर PCOS से जुड़े लक्षणों के लिए जिम्मेदार माना जाता है. सिर्फ अलग-अलग लक्षणों पर ध्यान देने के बजाय, यह तरीका एक जैसी लाइफस्टाइल के जरिए शरीर में बैलेंस ठीक करने पर जोर देता है.
सोने का एक नियमित समय, सोच-समझकर खाना-पीना, पर्याप्त शारीरिक गतिविधि और तनाव प्रबंधन के तरीके इस दृष्टिकोण के मुख्य हिस्से हैं. योग, मेडिटेशन और सांस लेने की एक्सरसाइज (प्राणायाम) स्ट्रेस मैनेज करने और नींद की क्वालिटी सुधारने में मदद कर सकते हैं. आयुर्वेद में, व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति और विशेष लक्षणों के अनुसार खान-पान में बदलाव करने, और साथ ही विशेष रूप से तैयार की गई जड़ी-बूटियों के उपयोग की सलाह भी दी जा सकती है.
कोई भी हर्बल ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह लें
लेकिन, पारंपरिक आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट और स्थापित मेडिकल इंटरप्रिटेशन के बीच अंतर को समझना जरूरी है. PCOS एक एंडोक्राइन और मेटाबोलिक डिसऑर्डर है जिसे मेडिकल साइंस ने पहचाना है, और आयुर्वेदिक तरीके को सबूतों पर आधारित डायग्नोसिस या इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. कोई भी हर्बल ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले किसी क्वालिफाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ जड़ी-बूटियां आपकी पहले से ली जा रही दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकती हैं.
कुल मिलाकर, PCOS को प्रबंधित करने के लिए एक निरंतर दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें हार्मोनल स्वास्थ्य, मेटाबोलिक कार्यप्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य और दैनिक आदतों को ध्यान में रखा जाए. चिकित्सा उपचार के साथ-साथ तनाव और नींद पर ध्यान देने से जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने में काफी मदद मिल सकती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)