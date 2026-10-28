दिमाग से पहले शरीर में दिखाई देने लगते हैं स्ट्रेस के छिपे हुए ये गंभीर लक्षण, जानिए किन संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज
दिमाग और शरीर के बीच लगातार गहरा कनेक्शन होता है. इसलिए, स्ट्रेस आपके दिमाग को पता चलने से काफी पहले ही शरीर के जरिए सामने...
Published : October 28, 2026 at 5:19 PM IST
जब लोग स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में चिंता, घबराहट और मानसिक थकान जैसी बातें आती हैं. लेकिन, स्ट्रेस हमेशा सिर्फ दिमाग से ही शुरू नहीं होता है. कई मामलों में स्ट्रेस आपके दिमाग को पता चलने से काफी पहले ही शरीर के जरिए सामने आने लगता है.
सर एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के रिहैबिलिटेशन और स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेहेजाबिन डोरडी का कहना है कि स्ट्रेस का असर आपके शरीर पर बहुत पहले दिखने लगता है. जब आपका शरीर स्ट्रेस में होता है, तो यह कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे हॉर्मोन रिलीज करता है. जो फिजिकल लक्षणों के तौर पर दिखते हैं. दिमाग और शरीर के बीच लगातार गहरा कनेक्शन होता है. इसलिए, जब दिमाग को कोई खतरा महसूस होता है (जैसे काम की डेडलाइन पास आना, पर्सनल रिश्तों में झगड़ा, दूसरों की देखभाल की जिम्मेदारी, पैसे की दिक्कतें, या भविष्य को लेकर पक्का न होना) तो यह शरीर के अंदर 'स्ट्रेस रिस्पॉन्स' शुरू कर देता है.
हालांकि, यह रिस्पॉन्स शरीर को बचाने के लिए होता है, लेकिन इसके लंबे समय तक एक्टिव रहने से शरीर के अलग-अलग अंगों और सिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है. इस खबर में जानें कि जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपका शरीर कैसे अलग-अलग फिजिकल और मेंटल साइन दिखाता है...
मांसपेशियों में लगातार खिंचाव या क्रॉनिक मसल टेंशन
क्या आपको अक्सर अपनी मांसपेशियों में खिंचाव या जकड़न महसूस होती है? क्या आप अनजाने में अपने जबड़े को भींच लेते हैं, या सुबह उठने पर आपकी गर्दन में दर्द होता है? मेहेजाबिन डोरडी का कहना है कि स्ट्रेस के कारण शरीर में 'फाइट-या-फ्लाई' प्रतिक्रिया सक्रिय होती है, जिससे मांसपेशियां खुद को किसी संभावित खतरे से बचाने के लिए सिकुड़ जाती हैं. जब यह तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो मांसपेशियां लगातार खिंची और जकड़ी रहती हैं.
पेट से जुड़ी समस्याएं
आपका दिमाग और आपका पेट, 'गट-ब्रेन एक्सिस' के जरिए एक-दूसरे से जुड़े होते हैं. तनाव आपके पाचन तंत्र के काम करने के तरीके को बदल देता है. आपको पेट फूलना, एसिडिटी, जी मिचलाना, कब्ज, दस्त या पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. तनाव होने पर कई लोग अपने पेट में इस तरह के बदलाव महसूस करते हैं.
बहुत थके होने के बावजूद नींद न आना
बहुत थके होने के बावजूद नींद न आना लंबे समय तक रहने वाले क्रॉनिक स्ट्रेस के शुरुआती संकेतों में से एक है. इसके साथ ही नींद से जुड़ी अन्य समस्याएं, जिसमें नींद न आना, बार-बार नींद टूटना, या पर्याप्त समय तक सोने के बाद भी अच्छी नींद न मिलना शामिल है. इससे एक ऐसा चक्र बन जाता है, जिसमें नींद की कमी के कारण स्ट्रेस और भी ज्यादा महसूस होने लगता है.
बार-बार बीमार पड़ना
मेहेजाबिन डोरडी के मुताबिक, अक्सर बीमार पड़ना और किसी बीमारी से ठीक होने में सामान्य से ज्यादा समय लगना, इस बात का संकेत हो सकता है कि आप लंबे समय से तनाव या क्रॉनिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं. ऐसा देखा गया है कि लंबे समय तक रहने वाला तनाव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है.
थकान
लंबे समय तक रहने वाला तनाव शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ाकर ऊर्जा खत्म करता है. इसके अलावा अवसाद और चिंता भी थकान का बड़ा कारण हैं.
भूख कम लगना और जरूरत से ज्यादा खाना
लंबे समय तक रहने वाला तनाव लोगों के खाने-पीने की आदतों पर अलग-अलग तरह से असर डालता है. कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है, जबकि कुछ लोग ज्यादा कैलोरी वाली चीजें जैसे कि फैट, चीनी या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने लगते हैं. ऐसा तनाव से जुड़े हार्मोन में बदलाव के कारण होता है और धीरे-धीरे यह एक आदत बन सकती है.
दिल की धड़कन तेज होना या छाती में जकड़न
मेहेजाबिन डोरडी बताते हैं कि स्ट्रेस के कारण शरीर 'फाइट या फ्लाइट' (लड़ो या भागो) मोड में आ जाता है, जिससे दिल की धड़कन और सांस लेने की गति तेज हो जाती है. इसके लक्षणों में दिल की धड़कन तेज महसूस होना, छाती में जकड़न और सांस फूलना शामिल हैं. ध्यान रखें कि भले ही ये लक्षण तनाव और एंग्जायटी की वजह से हो सकते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ 'मानसिक' मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे मामलों में आगे जांच करवाना जरूरी हो सकता है.
त्वचा और बालों में बदलाव
स्ट्रेस के दौरान, लोगों को अक्सर त्वचा से जुड़ी समस्याओं जैसे मुहांसे, एक्जिमा, सोरायसिस या पित्ती के और बिगड़ने का अनुभव होता है. कुछ लोगों को तनाव के दौरान या उसके बाद बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है.
ऐसा क्यों होता है?
मेहेजाबिन डोरडी कहते हैं कि इमरजेंसी स्थितियों में स्ट्रेस के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया बहुत काम आती है. लेकिन लंबे समय तक स्ट्रेस रहने पर तनाव से जुड़े हार्मोन (कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन) जरूरत से ज्यादा समय तक खून में बने रहते हैं. इस लगातार सक्रियता का असर नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, पाचन तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम (दिल और रक्त वाहिकाओं) और हार्मोन के उत्पादन पर पड़ता है. एक तरह से, शरीर उस बोझ को उठाने लगता है जिसे दिमाग अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाया है.
आपको कब ध्यान देना चाहिए?
मेहेजाबिन डोरडी के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के लिए समय-समय पर तनाव के लक्षण महसूस करना सामान्य बात है. लेकिन अगर तनाव के शारीरिक लक्षण कई हफ्तों तक बने रहें, रोजमर्रा के कामों पर असर डालें, या भरपूर आराम करने के बाद भी ठीक न हों, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए. साथ ही, यह भी जरूरी है कि आप किसी भी लक्षण को सीधे तनाव से जोड़ने से पहले डॉक्टर से जांच करवा लें.
क्या मदद कर सकता है?
स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि अपने नर्वस सिस्टम को समय-समय पर रिकवर होने का मौका देना है. शोध से साबित हुए कुछ तरीकों में ये शामिल हैं...
- नियमित रूप से पर्याप्त नींद लेना
- शारीरिक गतिविधि
- नियंत्रित तरीके से सांस लेना और/या माइंडफुलनेस का अभ्यास करना
- समाज में लोगों से जुड़े रहना
- काम के मामले में उचित सीमाएं तय करना
- अगर तनाव ने आपकी सेहत, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर डाला है, तो विशेषज्ञों से सलाह लेना
मेहेजाबिन डोरडी का कहना है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई समस्या होती है, तो आपका शरीर ही आपको इसका संकेत देता है. इन्हें सिर्फ समस्या न समझें, बल्कि ऐसे संकेतों के रूप में देखें जो आपको थोड़ा समय निकालकर अपना ख्याल रखने के लिए कह रहे हैं. इन संकेतों पर ध्यान देने से आप भविष्य में आने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सुझाव सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)