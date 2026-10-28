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दिमाग से पहले शरीर में दिखाई देने लगते हैं स्ट्रेस के छिपे हुए ये गंभीर लक्षण, जानिए किन संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

दिमाग से पहले शरीर में दिखाई देने लगते हैं स्ट्रेस के छिपे हुए ये गंभीर लक्षण, ( GETTY IMAGES )

जब लोग स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में चिंता, घबराहट और मानसिक थकान जैसी बातें आती हैं. लेकिन, स्ट्रेस हमेशा सिर्फ दिमाग से ही शुरू नहीं होता है. कई मामलों में स्ट्रेस आपके दिमाग को पता चलने से काफी पहले ही शरीर के जरिए सामने आने लगता है.

सर एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के रिहैबिलिटेशन और स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेहेजाबिन डोरडी का कहना है कि स्ट्रेस का असर आपके शरीर पर बहुत पहले दिखने लगता है. जब आपका शरीर स्ट्रेस में होता है, तो यह कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे हॉर्मोन रिलीज करता है. जो फिजिकल लक्षणों के तौर पर दिखते हैं. दिमाग और शरीर के बीच लगातार गहरा कनेक्शन होता है. इसलिए, जब दिमाग को कोई खतरा महसूस होता है (जैसे काम की डेडलाइन पास आना, पर्सनल रिश्तों में झगड़ा, दूसरों की देखभाल की जिम्मेदारी, पैसे की दिक्कतें, या भविष्य को लेकर पक्का न होना) तो यह शरीर के अंदर 'स्ट्रेस रिस्पॉन्स' शुरू कर देता है.