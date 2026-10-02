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स्टील बनाम लोहे की कड़ाही: जानिए खाना पकाने के लिए दोनों में कौन ज्यादा बेहतर?

लोहे की कड़ाही में खाना पकाने का एक बड़ा फायदा यह है कि यह खाने में प्राकृतिक रूप से आयरन मिला देती है, जिससे आयरन...

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स्टील बनाम लोहे की कड़ाही: जानिए खाना पकाने के लिए दोनों में कौन ज्यादा बेहतर? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 2, 2026 at 6:35 PM IST

5 Min Read
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कड़ाही भारतीय किचन के सबसे जरूरी बर्तनों में से एक है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सब्जियां पकाने, तड़का लगाने और पकौड़े पकोड़े तलने जैसे कामों के लिए किया जाता है. आज भी, ज्यादातर घरों में लोहे और स्टेनलेस-स्टील की कड़ाही सबसे पॉपुलर ऑप्शन हैं. असल में, आजकल लोग अपनी लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव कर रहे हैं, जिसमें उनके किचन के बर्तन और खाना पकाने के तरीके बदलना शामिल है. अब स्वाद के साथ-साथ हेल्थ को भी प्राथमिकता दी जा रही है. ऐसे में अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि रोजाना खाना पकाने के लिए लोहे या स्टेनलेस-स्टील की कड़ाही, दोनों में कौन सा ऑप्शन बेहतर है...

एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोहे और स्टेनलेस स्टील दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, जो आपके खाना पकाने के स्टाइल, हेल्थ की जरूरतों और मेंटेनेंस की आदतों पर निर्भर करता है, हालांकि, इन बातों का भी जरूर रखें ध्यान...

लोहे की कड़ाही- भारतीय रसोई में लोहे की कड़ाही हमेशा से पसंदीदा रही है, क्योंकि यह गर्मी को अच्छी तरह बनाए रखती है और उसे समान रूप से फैलाती है. लोहे की कड़ाही में खाना पकाने से खाने में आयरन की मात्रा प्राकृतिक रूप से बढ़ सकती है, इसलिए जो लोग अपने खाने में आयरन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है. यह धीरे-धीरे पकने वाले व्यंजनों, करी और डीप-फ्राइंग के लिए बहुत अच्छी है. साथ ही, सही तरीके से इस्तेमाल और सीजनिंग करने पर, समय के साथ लोहे की कड़ाही की सतह प्राकृतिक रूप से नॉन-स्टिक हो जाती है, जिससे ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती है. हालांकि, जंग से बचाने के लिए इनकी देखभाल जरूरी है, हर बार इस्तेमाल के बाद कड़ाही को अच्छे से सुखाकर तेल लगाकर रखना चाहिए.

स्टील की कड़ाही- स्टील की कड़ाही, खासकर स्टेनलेस स्टील से बनी कड़ाही, बहुत मजबूत होती है, उस पर जंग नहीं लगता और इसे संभालना आसान होता है. लोहे के उलट, स्टेनलेस स्टील खट्टे या एसिड वाले खाने के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसलिए यह टमाटर या नींबू वाली डिश बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है. यह कास्ट आयरन (ढलवां लोहे) से हल्की भी होती है, जिससे इसे इस्तेमाल करना आसान होता है. हालाँकि, स्टेनलेस स्टील लोहे की तरह गर्मी को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख पाती, जिसका मतलब है कि चूल्हे से उतारने के बाद खाना जल्दी ठंडा हो सकता है.

स्टील की कड़ाही और लोहे की कड़ाही- स्टील की कड़ाही और लोहे की कड़ाही में से किसी एक को चुनते समय, अपने खाना पकाने के तरीके पर ध्यान दें. अगर आप मजबूती और आसान देखभाल को प्राथमिकता देते हैं, तो स्टील चुनें. अगर आप बेहतर हीट रिटेंशन (गर्मी बनाए रखने की क्षमता) और न्यूट्रिशन से जुड़े फायदे चाहते हैं, तो लोहे की कड़ाही बेहतर विकल्प है. स्टील की कड़ाही को साफ करना बहुत आसान है, इनमें जंग नहीं लगता और इनकी खास देखभाल की जरूरत नहीं होती है.

लोहे की कड़ाही- लोहे की कड़ाही शुद्ध लोहे या कास्ट आयरन से बनी होती है, ये मटीरियल गर्मी को अच्छी तरह बनाए रखने और उसे समान रूप से फैलाने के लिए जाने जाते हैं. इससे खाना अच्छी तरह पकता है और ज्यादा देर तक गर्म रहता है. लोहे की कड़ाही में खाना पकाने का एक बड़ा फायदा यह है कि यह खाने में प्राकृतिक रूप से आयरन मिला देती है, जिससे आयरन की कमी को रोकने में मदद मिल सकती है.

स्टील की कड़ाही- स्टील की कड़ाही, खासकर स्टेनलेस स्टील से बनी कड़ाही, जंग न लगने, आसानी से साफ होने और हल्के वजन के कारण पसंद की जाती है. यह एसिडिक खाने के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, इसलिए टमाटर या खट्टे फलों वाली चीजों से बने व्यंजनों के लिए यह बहुत अच्छी है. हालांकि यह लोहे की तरह गर्मी को उतनी अच्छी तरह बनाए नहीं रखती, लेकिन यह जल्दी खाना पकाने और रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया विकल्प है.

दोनों में कौन ज्यादा बेहतर?

स्टील और लोहे की कड़ाही दोनों ही खाना पकाने के लिए उत्कृष्ट विकल्प हैं, प्रत्येक के अपने फायदे हैं. कौन सा बेहतर है यह पूरी तरह से आपके खाना पकाने के स्टाइल और रेसिपी पर निर्भर करता है. जहां लोहे की कड़ाही खाने को स्वादिष्ट और आयरन से भरपूर बनाती है, वहीं स्टेनलेस स्टील की वोक को मेंटेन करना आसान होता है और इसे सभी तरह की एसिडिक या मीठी-खट्टी डिश पकाने के लिए सुरक्षित माना जाता है.

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