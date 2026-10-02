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स्टील बनाम लोहे की कड़ाही: जानिए खाना पकाने के लिए दोनों में कौन ज्यादा बेहतर?

स्टील बनाम लोहे की कड़ाही: जानिए खाना पकाने के लिए दोनों में कौन ज्यादा बेहतर? ( ETV Bharat )

कड़ाही भारतीय किचन के सबसे जरूरी बर्तनों में से एक है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सब्जियां पकाने, तड़का लगाने और पकौड़े पकोड़े तलने जैसे कामों के लिए किया जाता है. आज भी, ज्यादातर घरों में लोहे और स्टेनलेस-स्टील की कड़ाही सबसे पॉपुलर ऑप्शन हैं. असल में, आजकल लोग अपनी लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव कर रहे हैं, जिसमें उनके किचन के बर्तन और खाना पकाने के तरीके बदलना शामिल है. अब स्वाद के साथ-साथ हेल्थ को भी प्राथमिकता दी जा रही है. ऐसे में अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि रोजाना खाना पकाने के लिए लोहे या स्टेनलेस-स्टील की कड़ाही, दोनों में कौन सा ऑप्शन बेहतर है...