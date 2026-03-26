स्टील, तांबा या कांच गर्मियों में पानी के लिए कौन-सी बोतल है सबसे ज्यादा फायदेमंद, जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ
तांबे की बोतलें नेचुरल मिनरल्स से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं, जबकि स्टेनलेस स्टील स्वच्छ और सुरक्षित हाइड्रेशन सुनिश्चित करता है, लेकिन दोनों में कौन...
Published : March 26, 2026 at 8:54 PM IST
हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी के पूरे फायदे पाने के लिए बोतल का चुनाव भी बहुत अहम होता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीने से सेहत से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. इसी वजह से, आजकल तांबे और स्टील की बोतलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. तो, इन दोनों में से कौन सी बोतल बेहतर है? पानी पीने के लिए कौन सी बोतल ज्यादा सेहतमंद है? आइए इस खबर में जानते हैं...
तांबे की बोतल के फायदे
एक्सपर्ट्स का कहना है कि तांबे में कई एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं, यही वजह है कि इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में किया जाता है. कहा जाता है कि तांबे की बोतल में पानी को लगभग 6-8 घंटे तक रखने से पानी तांबे में मौजूद पोषक तत्वों को सोख लेता है. खासकर इसके एंटी-माइक्रोबियल गुणों की वजह से इससे सेहत को कई फायदे मिलते हैं, यह शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) को बढ़ाता है. इसके अलावा, तांबे की बोतल से पानी पीने से उन एंजाइमों का उत्पादन बढ़ता है जो पाचन क्रिया को तेज करते हैं. इसे थायरॉइड की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. (रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें)
तांबे की बोतल को कैसे धोना चाहिए?
एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि तांबे की बोतलों को अच्छी तरह से धोना चाहिए. उनका कहना है कि इन बोतलों को नियमित रूप से नींबू, नमक या सिरके को पानी में मिलाकर बने घोल से साफ करना चाहिए. धोने के बाद, इन्हें रखने से पहले पूरी तरह से सुखा लेना चाहिए. वे यह चेतावनी भी देते हैं कि खुरदरी चीजों से रगड़ने पर बोतल की अंदरूनी परत खराब हो सकती है.
स्टील की बोतलों के फायदे
एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लास्टिक या कांच की बोतलों की तुलना में, स्टील की बोतलें ज्यादा टिकाऊ होती हैं, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होती हैं और तापमान को बेहतर ढंग से बनाए रखती हैं. ये BPA-मुक्त और जहरीले तत्वों से रहित होती हैं, इनसे कोई भी हानिकारक रसायन नहीं निकलता और न ही इनमें किसी तरह की गंध रह जाती है. पर्यावरण के अनुकूल, जंग-मुक्त और आसानी से साफ होने वाली इन बोतलों को लंबे समय तक रोजाना इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पेय पदार्थों को घंटों तक गर्म या ठंडा रखती हैं. स्टेनलेस स्टील की बोतलों में सीधे तौर पर कोई पोषक तत्व नहीं होते, फिर भी वे किसी व्यक्ति की सेहत के लिए सुरक्षित और फायदेमंद होती हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बोतलें 100 प्रतिशत रीसायकल करने योग्य और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं.
इन्हें कैसे धोएं?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्टील की बोतलें आसानी से साफ हो जाती हैं. इन्हें सामान्य साबुन और पानी से धोया जा सकता है. वे बताते हैं कि तांबे की बोतलों की तुलना में इन पर दाग कम लगते हैं.
कांच की बोतलों में पानी पीने के फायदे
कांच की बोतलों से मिनरल वॉटर पीना एक सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि कांच केमिकल्स से मुक्त होता है. यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो पर्यावरणीय प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील हैं या जो आर्टिफिशियल पदार्थों के संपर्क को कम करना चाहते हैं.
सावधानियां:
एक्सपर्ट्स का कहना है कि तांबे और स्टील दोनों की बोतलें सुरक्षित हैं. लेकिन वे इनके इस्तेमाल के दौरान कुछ सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं. आइए अब जानते हैं वे सावधानियां क्या हैं.
- एक्सपर्ट्स के अनुसार, तांबे की बोतलों से अधिक पानी पीने से शरीर में तांबा प्रवेश कर सकता है. इसके परिणामस्वरूप, उल्टी, चिड़चिड़ापन और यहां तक कि लिवर को नुकसान होने का खतरा रहता है. इन समस्याओं से बचने के लिए, तांबे की बोतलों से कम पानी पीने की सलाह दी जाती है. (रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें)
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन बोतलों में एसिडिक (तेजाबी) तरल पदार्थ डालने से उनमें तांबे की मात्रा बढ़ जाती है. अगर यह शरीर में चला जाए, तो यह खतरनाक हो सकता है. इसके अलावा, तांबे की बोतलों की साफ़-सफ़ाई बनाए रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से धोना चाहिए.
- कुछ स्टेनलेस स्टील की बोतलों में निकेल होता है, जिसके बारे में कुछ लोगों का दावा है कि इससे एलर्जी की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं.
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील से बनी बोतलें जल्दी जंग खा जाती हैं और खराब हो जाती हैं. इसी वजह से, 304 या 316 ग्रेड की गुणवत्ता वाली बोतलें खरीदने की सलाह दी जाती है.
इन दोनों में से कौन सी बोतल सेहत के लिए बेहतर है?
तांबे की बोतलों को आम तौर पर खास और एक्टिव हेल्थ बेनिफिट्स के लिए पसंद किया जाता है, जबकि स्टेनलेस स्टील रोजाना, कम रखरखाव वाले और कई तरह के इस्तेमाल के लिए ज्यादा बेहतर है. तांबे में प्राकृतिक तौर पर रोगाणु-रोधी गुण होते हैं और यह रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हालांकि इसके रखरखाव में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है. स्टेनलेस स्टील बहुत टिकाऊ, सुरक्षित और साफ करने में आसान होता है, और यह पानी को न्यूट्रल रखता है. दोनों ही विकल्पों के अपने-अपने फायदे हैं, बेहतर बोतल का चुनाव आखिरकार इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक्टिव हेल्थ बेनिफिट्स को ज्यादा अहमियत देते हैं या सुरक्षा और सुविधा को.