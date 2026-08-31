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बाढ़ के पानी से रहें दूर, इन सावधानियों का करें पालन, वरना हो सकती हैं सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं

बाढ़ सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, जो इंसानी जिंदगी और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डालती है. भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और बड़े पैमाने पर पानी जमा हो जाता है, जिससे रोजमर्रा के काम-काज में रुकावट आती है और आने-जाने में मुश्किल होती है. ऐसी मुश्किल स्थितियों में अक्सर खाने-पीने की चीजों और साफ पीने के पानी की कमी हो जाती है. बाढ़ का पानी हानिकारक पदार्थों से दूषित हो सकता है और इसमें सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी हो सकते हैं. बिना सावधानी के तेजी से बहते पानी में जाने से अनजाने खतरे हो सकते हैं. इसके अलावा, बाढ़ का पानी उतरने के बाद बची हुई कीचड़ में भी कई तरह के छिपे हुए खतरे हो सकते हैं.

बाढ़ के पानी में कई तरह के छिपे हुए खतरे हो सकते हैं

बाढ़ के पानी के साथ बहकर आने वाले केमिकल और इंडस्ट्रियल कचरे से साफ पानी दूषित हो जाता है. इसके अलावा, पानी में मौजूद कांच के टुकड़ों और इस्तेमाल की हुई सुइयों (हाइपोडर्मिक नीडल्स) जैसी चीजों से पैदल चलने वालों को खतरनाक चोटें लग सकती हैं. पानी में फर्टिलाइजर, कीटनाशक और खरपतवार-नाशक के अवशेष हो सकते हैं. दवाइयां, ड्रेन क्लीनर, मेडिकल वेस्ट (इस्तेमाल की हुई पट्टियों सहित) और ऑटोमोटिव फ्लूइड जैसे पदार्थ भी बड़ा खतरा पैदा करते हैं. भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, डाई, एसिड और रेडियोधर्मी पदार्थों से दूषित पानी के मामले में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. साथ ही, इसमें कोयले की राख का कचरा भी हो सकता है जिसमें आर्सेनिक, क्रोमियम और मरकरी जैसे कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़ के पानी में मौजूद E. coli जैसे बैक्टीरिया पेट और आंतों की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं. आंखों या कानों के संपर्क में आने से भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. हाथों और पैरों पर मामूली कट या खरोंच के जरिए भी बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. इसके अलावा, सांस की समस्याएं और त्वचा की गंभीर बीमारियां होने का खतरा रहता है, जो टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकती हैं. पानी में पाए जाने वाले कीड़े-मकोड़े भी खतरा पैदा करते हैं.

जब सड़कों और निचले इलाकों में पानी जमा हो जाए, तो अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए. बाढ़ के पानी के साथ अक्सर सांप और चूहे बहकर आ जाते हैं. अगर वे जीवित हों, तो उनके काटने का खतरा रहता है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वे मर चुके हों, तो उनके सड़ते हुए शव बीमारी फैला सकते हैं और फंगस पनपने का कारण बन सकते हैं.