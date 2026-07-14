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स्टेनलेस स्टील बनाम नॉन-स्टिक: किचन के लिए कौन सा फ्राइंग पैन होता है बेहतर?

आप किस तरह का फ्राइंग पैन इस्तेमाल करते हैं, इसका आपके खाना पकाने के अनुभव और तैयार डिश की क्वालिटी पर बहुत असर पड़ता है. अलग-अलग मटीरियल से बने पैन गर्मी को अलग-अलग तरह से सोखते और फैलाते हैं. स्टेनलेस स्टील और नॉन-स्टिक फ्राइंग पैन किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले दो तरह के पैन होते हैं, और दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं. स्टेनलेस स्टील तेज आंच पर खाना पकाने और मजबूती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जबकि नॉन-स्टिक पैन में कम तेल के साथ नाजुक चीजें (जैसे अंडे और पैनकेक) पकाना आसान होता है और इन्हें साफ करना भी सरल है. ऐसे में, आइए जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील या नॉन-स्टिक में से कौन सा आपके किचन के लिए बेहतर ऑप्शन है...

किचन के लिए कौन सा फ्राइंग पैन बेहतर है: स्टेनलेस स्टील या नॉन-स्टिक?

आपकी रसोई के लिए कौन सा पैन सबसे अच्छा है, यह आपकी खाना पकाने की जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है. स्टेनलेस स्टील तेज आंच पर खाना पकाने, मीट को फ्राई करने और करी बनाने के लिए लिए बहुत अच्छा होता है. यह बहुत मजबूत होता है और यह दशकों तक चलता है. दूसरी ओर, नॉन-स्टिक पैन अंडे, मछली और पैनकेक जैसी नाजुक चीजों के लिए एकदम सही होते हैं, जिनमें बहुत कम तेल की जरूरत होती है. हालांकि, ये तेज आंच नहीं झेल पाते और समय के साथ खराब होने लगते हैं.

स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन