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स्टेनलेस स्टील बनाम नॉन-स्टिक: किचन के लिए कौन सा फ्राइंग पैन होता है बेहतर?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टेनलेस स्टील ज्यादा तापमान पर खाना पकाने, मजबूती और कई तरह से इस्तेमाल के लिए बेहतर है, जबकि नॉन-स्टिक केवल...

Stainless Steel vs. Non-stick: Which Frying Pan is Better for the Kitchen?
स्टेनलेस स्टील बनाम नॉन-स्टिक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 14, 2026 at 2:09 PM IST

5 Min Read
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आप किस तरह का फ्राइंग पैन इस्तेमाल करते हैं, इसका आपके खाना पकाने के अनुभव और तैयार डिश की क्वालिटी पर बहुत असर पड़ता है. अलग-अलग मटीरियल से बने पैन गर्मी को अलग-अलग तरह से सोखते और फैलाते हैं. स्टेनलेस स्टील और नॉन-स्टिक फ्राइंग पैन किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले दो तरह के पैन होते हैं, और दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं. स्टेनलेस स्टील तेज आंच पर खाना पकाने और मजबूती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जबकि नॉन-स्टिक पैन में कम तेल के साथ नाजुक चीजें (जैसे अंडे और पैनकेक) पकाना आसान होता है और इन्हें साफ करना भी सरल है. ऐसे में, आइए जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील या नॉन-स्टिक में से कौन सा आपके किचन के लिए बेहतर ऑप्शन है...

किचन के लिए कौन सा फ्राइंग पैन बेहतर है: स्टेनलेस स्टील या नॉन-स्टिक?
आपकी रसोई के लिए कौन सा पैन सबसे अच्छा है, यह आपकी खाना पकाने की जरूरतों और पसंद पर निर्भर करता है. स्टेनलेस स्टील तेज आंच पर खाना पकाने, मीट को फ्राई करने और करी बनाने के लिए लिए बहुत अच्छा होता है. यह बहुत मजबूत होता है और यह दशकों तक चलता है. दूसरी ओर, नॉन-स्टिक पैन अंडे, मछली और पैनकेक जैसी नाजुक चीजों के लिए एकदम सही होते हैं, जिनमें बहुत कम तेल की जरूरत होती है. हालांकि, ये तेज आंच नहीं झेल पाते और समय के साथ खराब होने लगते हैं.

स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन

  • मजबूती और टिकाऊपन: स्टेनलेस स्टील बहुत सख्त होता है, इसलिए इस पर आसानी से खरोंच नहीं आती. यह लंबे समय तक नए जैसा बना रहता है.
  • तापमान और धोने में आसानी: यह बहुत ज्यादा तापमान झेल सकता है, इसलिए इसे ओवन में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे डिशवॉशर में भी धोया जा सकता है.
  • सेहत के लिए सुरक्षित: नॉन-स्टिक कुकवेयर के उलट, इस पर कोई केमिकल कोटिंग नहीं होती, इसलिए हानिकारक केमिकल्स के खाने में मिलने का कोई खतरा नहीं होता है.
  • चिपकने की समस्या: स्टेनलेस स्टील में नेचुरल तौर पर नॉन-स्टिक गुण नहीं होते है. इसमें खाना चिपकने की समस्या ज्यादा सामने आती है. इसलिए, अगर आप इसमें ब्रेड, केक या कुछ और बेक कर रहे हैं, तो मोल्ड या पैन को अच्छी तरह से प्रीहीट जरूर कर लें.
  • कीमत: स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन लंबे समय में यह ज्यादा किफायती साबित होता है क्योंकि नॉन-स्टिक पैन के उलट, आपको इसे शायद ही कभी बदलने की जरूरत पड़ती है. इसलिए, अच्छी क्वालिटी वाले स्टेनलेस स्टील सेट पर ज्यादा खर्च करके, आप असल में समय के साथ पैसे बचा रहे हैं.

नॉन-स्टिक फ्राइंग पैन

  • खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा: इसे कम तेल या घी में खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. अंडे की डिश (जैसे ऑमलेट) और पैनकेक जैसी नाजुक चीजें इस पर बिल्कुल नहीं चिपकतीं.
  • देखभाल और रखरखाव: इसकी लाइफ पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं. मेटल के चम्मच या रगड़ने वाले स्क्रबर कोटिंग को तुरंत खराब कर सकते हैं, इसलिए हमेशा लकड़ी या सिलिकॉन के बर्तन इस्तेमाल करें.
  • तापमान का ध्यान रखें: नॉन-स्टिक पैन को कभी भी तेज आंच पर खाली न छोड़ें, क्योंकि ज्यादा गर्मी से टेफलॉन या सिरेमिक कोटिंग से नुकसानदायक धुआं निकल सकता है और पैन खराब हो सकता है.अच्छी देखभाल के बाद भी, इन पैन को आमतौर पर हर 3–5 साल में बदलना पड़ता है.
  • कीमत: नॉन-स्टिक कुकवेयर सस्ते होते हैं, लेकिन जब आपको हर कुछ सालों में इन्हें पूरी तरह बदलना पड़ता है, तो खर्च आसानी से बढ़ सकता है. हो सकता है कि आप कम समय के लिए पैसे बचा लें, लेकिन नॉन-स्टिक पैन को बार-बार बदलने से लंबे समय में आपका कुल खर्च काफी बढ़ सकता है.

दोनों में कौन बेहतर?
स्टेनलेस स्टील किसी भी तरह के खाने (चाहे वह पका हुआ हो, खट्टा हो या नमकीन) के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है और सभी तरह के खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है. नॉन-स्टिक पैन, खासकर टेफ्लॉन-कोटेड नॉन-स्टिक पैन, ज्यादा गर्म होने पर जहरीली गैसें छोड़ सकते हैं.

ध्यान देने वाली बात
अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, नॉन-स्टिक कुकवेयर (टेफ्लॉन) पर लगी कोटिंग से अपने आप कैंसर नहीं होता है. हालांकि, अगर इसे 260°C (500°F) से ज्यादा गर्म किया जाए या इसकी सतह पर खरोंच आ जाए, तो खतरनाक केमिकल और माइक्रोप्लास्टिक खाने में मिल सकते हैं, जिससे लंबे समय में सेहत को खतरा हो सकता है और परिणामस्वरूप कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.

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