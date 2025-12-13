सर्दी में खांसी-जुकाम से हैं परेशान? तो जरूर आजमाएं ये चमत्कारी आयुर्वेदिक लड्डू, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर
जब मौसम बदलता है, तो कुछ लोगों को सर्दी और खांसी हो जाती है. आयुर्वेद इस समस्या के लिए एक असरदार इलाज बताता है, जानें...
Published : December 13, 2025 at 7:59 PM IST
मौसम बदलने के साथ ही खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. इसलिए, ठंड के मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. इस दौरान शरीर को गर्म और स्वस्थ रखने के लिए अच्छा और हेल्दी खाना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सर्दियों में खांसी और जुकाम बहुत आम हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंडी, सूखी हवा वायरस को फैलाने में मदद करती है, और कम धूप से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, और नाक बंद होना, गले में खराश, छींक आना और खांसी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.
इन समस्याओं से बचने के लिए लोग तरह-तरह के घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, अलग-अलग दवाएं लेते हैं. इसी तरह, मशहूर आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ. गायत्री देवी का कहना है कि आयुर्वेद इन समस्याओं से जल्दी राहत दिला सकता है. आयुर्वेद में खांसी और जुकाम के लिए कई असरदार नुस्खे हैं, जिनसे दो दिन में आराम मिल सकता है. जानें एक ऐसे ही खास हर्बल नुस्खे के बारे में जो इस समस्या से तुरंत आराम दिलाता है. इस नुस्खे को कैसे तैयार करें, इसके लिए किन चीजों की जरूरत होगी? सब कुछ जानें इस खबर में...
सर्दी-जुकाम से बचने के खास आयुर्वेदिक नुस्खे
इस खास आयुर्वेदिक नुस्खे को बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होगी
समाग्री
- पहली चीज है अदरक का पाउडर – लेकिन ध्यान रखें कि यह सूखा हुआ हो, ताजा नहीं.
- दूसरी चीज है गुड़ (jaggery)
- तीसरी चीज है गाय के दूध से बना घी.
तैयारी करने की विधि
इसे बनाने के लिए, तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लें. अब, सभी सामग्रियों को एक कटोरे में डालकर अच्छी तरह मिला लें. फिर, इस मिश्रण से छोटी-छोटी गोलियां या लड्डू बना लें. बस तैयार है घर की बनी यह खास आयुर्वेदिक दवा.
यह खास आयुर्वेदिक दवा कैसे काम करती है?
आयुर्वेद के अनुसार, ये आयुर्वेदिक गोलियां खांसी, जुकाम और वायरल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को दी जानी चाहिए. इन्हें बच्चे और बड़े दोनों ले सकते हैं। इन्हें बस मुंह में रखकर घुलने देना ही काफी है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह एलर्जी से पीड़ित बच्चों के लिए बहुत असरदार दवा है. यह इन्फेक्शन से बचाती है और खांसी-जुकाम से जल्दी राहत देती है.
इतना ही नहीं, यह दवा पेट की समस्याओं के लिए भी असरदार मानी जाती है. यह पेट की सूजन से पीड़ित लोगों को राहत देती है. यह पाचन संबंधी समस्याओं को भी कम करती है. इसके अलावा, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और जो लोग कमजोर दिखते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा असरदार है.
कितने लड्डू खाना सुरक्षित है?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे दिन में एक या दो बार ही लेना है. आयुर्वेद के अनुसार, गुड़ और सूखी अदरक सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. दोनों सर्दी और खांसी से लड़ने में मददगार होते हैं. सूखी अदरक खाने से बलगम कम होता है और सांस की समस्याओं को रोकने में बहुत फायदेमंद है. लेकिन, घी के बारे में एक सुझाव कि जिन लोगों को साइनस जैसी समस्याओं के कारण बार-बार सर्दी-जुकाम होता है, उन्हें घी खाने से बचना चाहिए. माना जाता है कि यह सर्दी और खांसी को और खराब कर सकता है.
डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)