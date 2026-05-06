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SPECIAL: फैशन आइकॉन से कम नहीं हैं साउथ स्टार थलपति विजय, उनके स्टाइलिश लुक्स और आइकॉनिक ड्रेसिंग के बारे में जानें

थलपति विजय का लुक थलपति विजय (जोसेफ विजय) का फेसियल लुक और स्टाइल इंडियन सिनेमा में बहुत पॉपुलर है, जो अपनी सिम्प्लिसिटी, चार्म और डैशिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. उनके फेसियल लुक्स की मेन बातें इस तरह हैं, विजय अपनी उम्र के साथ और भी हैंडसम दिखते हैं, और उनकी क्यूट स्माइल फैंस को बहुत पसंद आती है. वे सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत सिंपल और कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जो उनके कूल स्टाइल को दिखाता है. उनका हेयर स्टाइल, बियर्ड और ड्रेसिंग सेंस हमेशा चर्चा में रहता है. वे हमेशा अपने डैशिंग लुक्स और स्टाइल से फैशन आइकन रहे हैं.

विजय तमिल सिनेमा में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले एक्टर हैं. दुनिया भर में उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. उन्होंने कई अवॉर्ड जीते हैं, जिनमें स्टार इंडिया के आठ विजय अवॉर्ड, तमिलनाडु सरकार के तीन तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवॉर्ड और एक SIIMA अवॉर्ड शामिल हैं. उन्हें भारतीय सेलिब्रिटी की कमाई के आधार पर फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में कई बार शामिल किया गया है.

थलपति विजय कौन हैं? विजय का असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. फैंस और मीडिया उन्हें 'थलपति' (कमांडर) कहते हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी और बाद में तमिल सिनेमा में लीड एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाई.आज उनकी गिनती तमिल सिनेमा के सबसे बड़े स्टार्स में होती है, जिनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े हैं. एक्टिंग के अलावा, वह सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

विजय न सिर्फ अपनी फिल्मों और पॉलिटिक्स में बल्कि अपने सिंपल और कैजुअल लुक के कारण भी चर्चा में रहते है. फैंस को इनका सिंपल लुक काफी पसंद आता है. आइए आज इस खबर में जानते हैं कि थलपति विजय ज्यादातर किस तरह के कपड़े पहनते हैं और लोग उन्हें इतना पसंद क्यों करते हैं.

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय, जिन्हें 'थलपति विजय' के नाम से जाना जाता है, इन दिनों सुर्खियों में हैं. फिल्मी दुनिया में सफल होने के बाद, उन्होंने राजनीति के गलियारे में कदम रखा है. उनकी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पार्टी ने 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं.

थलपति विजय ज्यादातर किस तरह के कपड़े पहनते हैं

थलपति विजय को दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेताओं में गिना जाता है, उन्हें न केवल उनकी अभिनय क्षमता के लिए, बल्कि उनके बेमिसाल स्टाइल सेंस के लिए भी सराहा जाता है, पिछले कुछ सालों में, उन्होंने पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिधानों को आधुनिक डिजाइनों के साथ सहजता से मिलाकर खुद को एक फैशन आइकन के रूप में स्थापित किया है. थलपति विजय का स्टाइल हमेशा से 'सादा और सौम्य' रहा है, एक ऐसी खूबी जो उन्हें आम लोगों के बेहद करीब ले आती है. दिखावे के बजाय, उनके पहनावे में नजाकत और आराम को प्राथमिकता दी जाती है.

विजय आरामदायक और सादे पहनावे को बहुत महत्व देते हैं. सार्वजनिक कार्यक्रमों और चुनावी अभियानों के दौरान, उन्हें अक्सर सादी शर्ट, कैज़ुअल जींस या फॉर्मल ट्राउजर पहने देखा जाता है. वह अक्सर एक अच्छी तरह से इस्त्री की हुई शर्ट को अच्छी फिटिंग वाली जींस के साथ पहनते हैं, जिससे एक 'स्मार्ट-कैज़ुअल' लुक बनता है, जो फॉर्मल और कैज़ुअल स्टाइल का एक बेहतरीन मेल है.

2026 के चुनावों के दौरान, उन्हें लगातार सफेद शर्ट और बेज या क्रीम रंग के ट्राउजर में देखा गया, यह एक ऐसा चुनाव था जो एक साफ-सुथरे और जमीन से जुड़े नेता की छवि पेश करता है. इसके साथ ही मास्टर जैसी फिल्मों में, उन्होंने गहरे नीले रंग की शर्ट पहनी थी, जो उनके प्रशंसकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई. बता दें, आरामदायक टी-शर्ट और जींस उनका पसंदीदा कैज़ुअल पहनावा बना हुआ है, जिससे वह बिल्कुल एक आम आदमी की तरह नजर आते हैं

लोग उनके फैशन को इतना क्यों पसंद करते हैं?

विजय का पहनावा 'आम आदमी' से मेल खाता है, जिससे हर कोई खुद को उनसे जोड़ पाता है. वे बिना किसी दिखावे या भड़कीले कपड़ों के भी जबरदस्त आत्मविश्वास से भरे नजर आते हैं. वे अक्सर हल्के रंगों को चुनते हैं, जो उनके शांत स्वभाव के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं. उनके ऑन-स्क्रीन किरदार और उनसे जुड़ी कपड़ों की कुछ खास बातें (जैसे कि शर्ट के कॉलर में रूमाल या सिगरेट रखना), जो अक्सर युवा पीढ़ी के बीच बड़े फैशन ट्रेंड बन जाते हैं. उनकी मौजूदा स्टाइल को एक 'जन नायक' (लोगों के नेता) की छवि के तौर पर देखा जा रहा है, एक ऐसा अंदाज जो सादा होने के साथ-साथ बेहद असरदार भी होता है.

साउथ इंडियन फैशन पर थलपति विजय का फैशन असर

थलपति विजय का फैशन का प्रभाव (जो अब दक्षिण भारतीय सिनेमा के साथ-साथ राजनीति तक भी फैला हुआ है) बेजोड़ है और इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. जिस तरह से वह नए ट्रेंड सेट करते हैं और अलग-अलग तरह के स्टाइल को लोकप्रिय बनाते हैं, उसने उन्हें एक सच्चा 'स्टाइल आइकन' बना दिया है. विजय जो कुछ भी पहनते हैं, चाहे वह उनकी पारंपरिक धोती हो या फिर कोई आधुनिक लेदर जैकेट, वह तुरंत ही फैशनेबल बन जाता है. उनके फैशन चॉइस ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, और इसका असर न केवल उनके फैंस पर, बल्कि पूरी इंडस्ट्री पर पड़ा है. डिजाइनर और ब्रांड अक्सर अपने कलेक्शन बनाते समय उनसे प्रेरणा लेते हैं.

ट्रेडिशनल ड्रेस भी सिग्नेचर स्टाइल बन जाती है

जब ट्रेडिशनल मौकों और अवॉर्ड फंक्शन की बात आती है, तो विजय अक्सर ट्रेडिशनल साउथ इंडियन कपड़े पहनना पसंद करते हैं. धोती और सफेद शर्ट पहने, वह अक्सर सिल्क शॉल या अंगवस्त्रम पहनते हैं, जिससे वह सोफिस्टिकेटेड और ग्रेसफुल दिखते हैं. यह न केवल उनके पूर्वजों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि उनकी जड़ों से उनके गहरे जुड़ाव का भी प्रतीक है. विजय क्लासिक टक्सीडो में इतने कंफर्टेबल रहते हैं कि उन्हें अक्सर कई मौकों पर एक जैसे आउटफिट में देखा जाता है. असल में, जब कोई व्यक्ति किसी खास आउटफिट को बार-बार पहनता है, तो वह उसका सिग्नेचर स्टाइल बन जाता है.

(डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सिर्फ आपकी समझ के लिए है. ज्यादा जानकारी और सुझावों के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)