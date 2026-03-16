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सिरके वाले पानी में पैर भिगोने से पैरों की इन 9 समस्याओं से मिल सकती है राहत, जरूर अपनाएं ये घरेलु उपाय

सिरके वाले पानी में पैर भिगोने से पैरों की इन 9 समस्याओं से मिल सकती है राहत, जरूर अपनाएं ये घरेलु उपाय ( CANVA )