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सिरके वाले पानी में पैर भिगोने से पैरों की इन 9 समस्याओं से मिल सकती है राहत, जरूर अपनाएं ये घरेलु उपाय

सुंदर दिखने का मतलब सिर्फ चेहरा और हाथ साफ रखना नहीं, बल्कि ओवरऑल स्वच्छता जरूरी है. इसमें अपने पैरों की सफाई भी बहुत जरूरी है...

Soaking your feet in vinegar water can provide relief from these 8 foot problems.
सिरके वाले पानी में पैर भिगोने से पैरों की इन 9 समस्याओं से मिल सकती है राहत, जरूर अपनाएं ये घरेलु उपाय (CANVA)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 16, 2026 at 7:06 PM IST

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हमारी रोजमर्रा की सेहत से जुड़ी आदतों में अक्सर पैरों की देखभाल को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि, हमारे पैर हमारे पूरे शरीर का वजन उठाते हैं और लगातार दबाव, पसीने और रगड़ के संपर्क में रहते हैं. समय के साथ, ये फैक्टर्स पैरों से जुड़ी कई आम समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जैसे कि बदबू, सूखापन, थकान और त्वचा में जलन आदि. हालांकि इन समस्याओं के इलाज के लिए बाजार में कई तरह के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, फिर भी पैरों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए पीढ़ियों से आसान घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता रहा है.

इनमें सबसे फेमस नेचुरल उपायों में से एक पैरों को सिरके में भिगोना है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, सिरके (विशेष रूप से एप्पल साइडर विनेगर या सफेद सिरके) में प्राकृतिक एसिड और एंटीमाइक्रोबियल तत्व होते हैं, जो त्वचा को साफ करने, बैक्टीरिया को कम करने और पैरों की ओवरऑल स्वच्छता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. कई लोगों का अनुभव है कि सप्ताह में एक बार सिरके में अपने पैरों को भिगोने से पैरों से जुड़ी कई आम समस्याओं को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. इस खबर में 9 आम दिक्कतें के बारे में बताई गई है, जिनसे हफ्ते में एक बार सिरके में पैर भिगोने से आराम मिल सकता है.

पैरों की बदबू- पैरों की बदबू पैरों से जुड़ी सबसे आम शिकायतों में से एक है. यह आमतौर पर तब होती है जब त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया पसीने को तोड़ते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक खराब गंध पैदा होती है. सिरके में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो इस बदबू को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकते हैं. पैरों को सिरके में भिगोने से त्वचा साफ हो सकती है और बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए कम अनुकूल माहौल डेवलप हो सकता है, नियमित रूप से सिरके में पैरों को भिगोने से पैर ज्यादा फ्रेश और साफ महसूस हो सकते हैं.

एथलीट फुट- एथलीट फुट एक फंगल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच की स्किन पर असर डालता है. इससे खुजली, लालिमा और स्किन छिल सकती है. सिरके का एसिडिक नेचर कुछ फंगस को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है. हालांकि सिरके को गंभीर इन्फेक्शन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह नहीं लेना चाहिए, लेकिन यह स्किन को साफ रखने और फंगल ग्रोथ को कम करने में थोड़ी मदद कर सकता है. एथलीट फुट को रोकने के लिए पैरों को सूखा और साफ रखना भी जरूरी है.

Soaking your feet in vinegar water can provide relief from these 8 foot problems.
सिरके वाले पानी में पैर भिगोने से पैरों की इन 9 समस्याओं से मिल सकती है राहत, जरूर अपनाएं ये घरेलु उपाय (GETTY IMAGES)

सूखी या खुरदरी स्किन- पैरों की स्किन अक्सर रगड़, दबाव और नमी की कमी के कारण सूखी और खुरदरी हो जाती है. सिरके में पैर भिगोने से सख्त स्किन को नरम करने और डेड स्किन सेल्स को हटाने में आसानी हो सकती है. भिगोने के बाद, प्यूमिस स्टोन से पैरों को धीरे से एक्सफोलिएट करने से स्किन का टेक्सचर बेहतर हो सकता है. रेगुलर देखभाल से पैर नरम और हेल्दी दिख सकते हैं.

कैलस- कैलस तब बनते हैं जब स्किन बार-बार दबाव या रगड़ से खुद को बचाने के लिए मोटी हो जाती है. हालांकि कैलस आमतौर पर नुकसानदायक नहीं होते हैं, लेकिन वे असहज हो सकते हैं. पैरों को सिरके में मिलाए हुए गर्म पानी में भिगोने से मोटी स्किन को नरम करने में मदद मिल सकती है, जिससे पैरों की सही देखभाल से कैलस को मैनेज करना आसान हो जाता है. लेकिन, डायबिटीज या सर्कुलेशन की दिक्कत वाले लोगों को कॉलस हटाने की कोशिश करने से पहले किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए.

Soaking your feet in vinegar water can provide relief from these 8 foot problems.
सिरके वाले पानी में पैर भिगोने से पैरों की इन 9 समस्याओं से मिल सकती है राहत, जरूर अपनाएं ये घरेलु उपाय (GETTY IMAGES)

स्किन में हल्की जलन- सिरके में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो स्किन को साफ करने और हल्की जलन को कम करने में मदद कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए, सिरके में पैर भिगोने से हल्की खुजली या स्किन की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि सिरका एसिडिक होता है, इसलिए जलन से बचने के लिए इसे हमेशा पानी में मिलाकर पतला करना चाहिए.

Soaking your feet in vinegar water can provide relief from these 8 foot problems.
सिरके वाले पानी में पैर भिगोने से पैरों की इन 9 समस्याओं से मिल सकती है राहत, जरूर अपनाएं ये घरेलु उपाय (GETTY IMAGES)

पैर के नाखून का रंग बदलना- पैर के नाखून के रंग में बदलाव कई कारणों से हो सकता है, जिसमें फंगल ग्रोथ या लंबे समय तक नमी में रहना शामिल है. कुछ लोग नाखूनों को साफ रखने और फंगल ग्रोथ को रोकने में मदद के लिए पैरों की हाइजीन रूटीन के हिस्से के तौर पर सिरके में पैर भिगोते हैं. हालांकि सिरका कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन पैरों की सही हाइजीन बनाए रखने से समय के साथ नाखूनों का लुक बेहतर हो सकता है.

थके हुए और दर्द करने वाले पैर- लंबे समय तक खड़े रहने या चलने के बाद, पैरों की मसल्स और टिशू थक सकते हैं और दर्द कर सकते हैं. सिरके वाले गर्म पानी में पैर भिगोने से आराम मिल सकता है जो टेंशन कम करने और आराम बढ़ाने में मदद करता है. पानी की गर्मी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने और मसल्स को आराम देने में मदद कर सकती है. यह आसान रूटीन लंबे दिन के आखिर में खास तौर पर आराम दे सकता है.

Soaking your feet in vinegar water can provide relief from these 8 foot problems.
सिरके वाले पानी में पैर भिगोने से पैरों की इन 9 समस्याओं से मिल सकती है राहत, जरूर अपनाएं ये घरेलु उपाय (GETTY IMAGES)

पैरों में हल्की सूजन- लंबे समय तक खड़े रहने या बैठने के बाद पैरों में सूजन आ सकती है. पैरों को गर्म पानी में भिगोने से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने और कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है. हालांकि सिरका खुद सूजन को सीधे कम नहीं कर सकता है, लेकिन भिगोने की प्रोसेस पैरों को आराम देने और आराम बढ़ाने में मदद कर सकती है. लगातार सूजन की जांच हमेशा किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से करवानी चाहिए.

पैरों की सामान्य साफ-सफाई- नियमित रूप से पैरों को भिगोने से पैरों की पूरी साफ-सफाई में मदद मिल सकती है, क्योंकि इससे त्वचा से गंदगी, पसीना और बैक्टीरिया हटाने में सहायता मिलती है. सिरके के हल्के एंटी-माइक्रोबियल (कीटाणु-रोधी) गुण पैरों के वातावरण को ज्यादा साफ रखने में योगदान दे सकते हैं. पैरों की अच्छी साफ-सफाई बनाए रखना पैरों से जुड़ी कई आम समस्याओं को रोकने के लिए जरूरी है.

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सिरके वाले पानी में पैर भिगोने से पैरों की इन 9 समस्याओं से मिल सकती है राहत, जरूर अपनाएं ये घरेलु उपाय (GETTY IMAGES)

सिरके वाला फुट सोक (पैरों को भिगोने का घोल) कैसे तैयार करें
सिरके वाला फुट सोक तैयार करना आसान है और इसके लिए बस कुछ ही चीजों की जरूरत होती है. यह एक कॉमन तरीका है. जैसे कि...

  • एक टब में गुनगुना पानी भरें
  • लगभग एक कप सिरका (एप्पल साइडर विनेगर या सफेद सिरका) डालें
  • पैरों को 15–20 मिनट तक भिगोकर रखें
  • इसके बाद पैरों को साफ पानी से धो लें

अपने पैरों को अच्छी तरह सुखा लें (खासकर अपनी उंगलियों के बीच की जगह को), फिर नारियल का तेल या कोई मॉइस्चराइजर लगाएं. यह तरीका हफ्ते में एक बार, अपनी नियमित सेल्फ-केयर (खुद की देखभाल) की आदत के तौर पर किया जा सकता है. इस घरेलू उपायों को आजमाते समय, अपने शरीर की जरूरतों को समझना और हर चीज को संयम से करना बेहद जरूरी है. यदि आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो कृपया इन उपायों को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)

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