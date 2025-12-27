ETV Bharat / lifestyle

भिगोए हुए अखरोट या बादाम: हार्ट हेल्थ के लिए कौन सा बेहतर है? जानें यहां

बहुत से लोगों को अखरोट और बादाम खाना पसंद है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें सही तरीके से कैसे खाना चाहिए? जानें यहां...

Soaked walnuts or almonds: Which is better for heart health? Find out here.
भिगोए हुए अखरोट या बादाम: हार्ट हेल्थ के लिए कौन सा बेहतर है? जानें यहां (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 27, 2025 at 7:55 PM IST

बादाम और अखरोट दो सबसे पॉपुलर फूड हैं. दोनों के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. हालांकि, दोनों की अपनी-अपनी खासियतें हैं. इन्हें भिगोने से इनके फायदे दोगुने हो जाते हैं. भिगोने से इनमें मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जिससे इन्हें पचाना आसान हो जाता है. इन्हें दिल और दिमाग के फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए भी अच्छा माना जाता है. अखरोट रेगुलर खाने से दिमाग को फायदा होता है, जबकि बादाम ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा हेल्दी कौन सा है? हेल्दी रहने के लिए आपको क्या खाना चाहिए? इन्हें भिगोने के फायदों के बारे में जानें...

भीगे बादाम के फायदे: बादाम में विटामिन E, मैग्नीशियम, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भरपूर मात्रा में होते हैं. इन्हें भिगोने से इनका बाहरी छिलका उतर जाता है, जिसमें टैनिन होते हैं जो पोषक तत्वों को शरीर में घुलने से रोक सकते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, मुट्ठी भर भीगे हुए बादाम खाने से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो त्वचा, नसों और दिल की रक्षा करते हैं. आयुर्वेद में, भीगे हुए बादाम को ब्रेन टॉनिक माना जाता है क्योंकि ये दिमाग की सेहत के लिए अच्छे होते हैं. भीगे हुए बादाम याददाश्त और एकाग्रता के लिए फायदेमंद होते हैं. इनमें मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, जो नर्वस सिस्टम को शांत करने में अहम भूमिका निभाता है. यही वजह है कि बादाम खाने से तनाव कम होता है और आराम मिलता है.

भीगे हुए अखरोट खाने के फायदे: अखरोट बहुत ही सेहतमंद होते हैं. ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं. अखरोट एक शाकाहारी खाद्य पदार्थ है. अखरोट हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और शरीर में सूजन कम करने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं. काजू की तुलना में, दो भीगे हुए अखरोट एंटीऑक्सीडेंट के दोगुने फायदे देते हैं. अखरोट खाने से बढ़ती उम्र में मेंटल हेल्थ सुरक्षित रहता है. इसमें कोई शक नहीं कि मस्तिष्क के आकार के अखरोट मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाते हैं. अखरोट आमतौर पर कड़वे होते हैं. अगर आप इन्हें रात भर भिगोकर सुबह खाएं, तो इनकी कड़वाहट कम हो जाती है.

दोनों में से कौन सी चीजें जल्दी पचती हैं?
भिगोए हुए बादाम पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं. हालांकि, कुछ लोग बादाम को बिना भिगोए खाते हैं, जिससे पाचन संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं. कुछ लोगों को बिना भिगोए बादाम खाने के बाद पेट फूलने और भारीपन का अनुभव हो सकता है क्योंकि बादाम में फाइबर, फाइटेट्स और टैनिन जैसे तत्व होते हैं जो ज्यादा मात्रा में या ठीक से न पचा पाने पर गैस, सूजन और पेट में भारीपन पैदा कर सकते हैं, खासकर अगर आप पर्याप्त पानी न पिएं. भीगे हुए बादाम खाने से पाचन आसान हो सकता है और समस्या कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा खाने से यह परेशानी हो सकती है.

वहीं, अखरोट में भी फाइटिक एसिड और टैनिन पाए जाते हैं. जो प्राकृतिक रूप से मेवों में मौजूद होते हैं. हालांकि, इन्हें रात भर भिगोकर खाने से इन एंटी-न्यूट्रिएंट्स (anti-nutrients) की मात्रा कम हो जाती है, जिससे पाचन बेहतर होता है और शरीर पोषक तत्वों का अधिक कुशलता से अवशोषण कर पाता है. अखरोट लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं. आम तौर पर, बादाम अखरोट की तुलना में ज्यादा जल्दी पच जाते हैं, क्योंकि भीगे हुए बादाम नरम हो जाते हैं और उनमें फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जिससे पाचन आसान हो जाता है.

दिल की सेहत के लिए कौन बेहतर
अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. इन्हें खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ब्लड वेसल का काम बेहतर होता है. अखरोट दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं. इनमें मौजूद न्यूरोप्रोटेक्टिव कंपाउंड्स की वजह से अखरोट कई फायदे देते हैं. लेकिन बादाम भी कम फायदेमंद नहीं होते हैं. ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं. इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होने के कारण ये हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. जहां अखरोट दिमाग और दिल की सुरक्षा के लिए बेहतर हैं, वहीं बादाम त्वचा, पाचन, हड्डियों की सेहत और मानसिक सेहत को बेहतर बनाते हैं. दोनों के अपने-अपने फायदे हैं.

कौन से बेहतर हैं?
भीगे हुए बादाम और भीगे हुए अखरोट दोनों ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं. हालांकि, आपको यह देखना होगा कि आप कौन से फायदे चाहते हैं. अखरोट दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहतर हैं, जबकि बादाम ओवरऑल बैलेंस, पाचन, वजन कंट्रोल और रोज़ाना की एनर्जी के लिए अच्छे होते हैं. दोनों को एक साथ खाना सबसे अच्छा होता है. उदाहरण के लिए, अगर आप 4 बादाम खाते हैं, तो 1 भीगा हुआ अखरोट भी खाना अच्छा रहेगा.

(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)

