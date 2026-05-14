लिवर को हेल्दी रखने के लिए जरूर आजमाएं ये आसान से नुस्खें और देखें चमत्कार!
एक्सपर्ट्स लिवर को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वज़न कंट्रोल और शराब से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि लिवर शरीर...
Published : May 14, 2026 at 4:49 PM IST
लिवर हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है जो भोजन पचाता है. यह खाने से विटामिन, प्रोटीन और ग्लूकोज जैसे पोषक तत्व अलग करता है. यह खतरनाक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है. यह निकोटीन और अल्कोहल जैसे हानिकारक पदार्थों के असर को कम करता है. यह 24 घंटे लगातार काम करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे लिवर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए विशेषज्ञ कुछ सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं...
इन सावधानियों का जरूर करें पालन
फाइबर: विशेषज्ञों का कहना है कि फाइबर लिवर के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसीलिए सुबह के नाश्ते में फाइबर का सेवन करना और भी फायदेमंद बताया जाता है. वे सुझाव देते हैं कि आप ज्वार, सज्जा और रागी जैसे बिना छिलके वाले अनाजों से बना नाश्ता कर सकते हैं. फाइबर सिर्फ फलों और सब्जियों में ही नहीं, बल्कि दालों में भी पाया जाता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में बताया गया है कि फाइबर लिवर को हेल्दी रखने में बहुत उपयोगी है, यह सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है और मौत का खतरा काफी हद तक कम करता है.
जंक फूड से परहेज: विशेषज्ञों का कहना है कि बर्गर, पिज्जा और चिप्स जैसे जंक फूड लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि सैचुरेटेड फैट से भरपूर इन खाद्य पदार्थों का सेवन लिवर की कार्यप्रणाली को धीमा कर सकता है. यदि यह स्थिति बनी रहती है, तो इससे लिवर में सूजन हो सकती है. वे चेतावनी देते हैं कि इससे लिवर के कोमल टिश्यू सख्त हो सकते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार, फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन वजन बढ़ा सकता है, जिसका लिवर के काम पर लंबे समय तक बुरा असर पड़ सकता है.
ब्रोकली: विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रोकली लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होती है. कई अध्ययनों से पता चला है कि ब्रोकली लीवर के आसपास चर्बी जमा होने से रोकती है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर, छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर और थोड़े से तेल में तलकर खाया जा सकता है. उनका यह भी कहना है कि हरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाने पर यह स्वादिष्ट लगती है.
चीनी का सेवन सीमित करें: अधिक चीनी लिवर के लिए हानिकारक हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ चीनी वसा में परिवर्तित हो जाती है. ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी भी रूप में ज्यादा चीनी का सेवन करते हैं, तो लिवर अधिक फैट का प्रोडक्शन करता है. चेतावनी दी जाती है कि यह फैट शरीर में जगह-जगह जमा हो जाती है और लिवर में फैट के जमाव का कारण बन सकती है.
सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह पानी: अपने शरीर का वजन कंट्रोल में रखना आपके लिवर के लिए अच्छा नहीं है. इसलिए, हेल्दी रहना जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, उन्हें इसकी जगह पानी पीना चाहिए. इससे एक्स्ट्रा कैलोरी कम होगी और वजन कंट्रोल में रहेगा.
नट्स: एक्सपर्ट्स का कहना है कि नट्स, खासकर बादाम, विटामिन E से भरपूर होते हैं. उनका कहना है कि यह लिवर में ज्यादा फैट जमा होने से रोकता है. इसके अलावा, नट्स दिल के लिए भी अच्छे माने जाते हैं. वह इन्हें हर समय अपने पास रखने का सुझाव देते हैं ताकि जब आपको भूख लगे तो आप इन्हें खा सकें. नहीं तो, आप इन्हें सलाद में डालकर भी खा सकते हैं.
पालक सेहत के लिए अच्छा है: क्लीवलैंड क्लिनिक के एक अध्ययन में पाया गया है कि पालक जैसी हरी सब्जियां विटामिन K से भरपूर होती हैं, जो लिवर के लिए फायदेमंद है. विशेषज्ञों का कहना है कि पालक, मेथी और पालक जैसी हरी सब्जियों में ग्लूटाथियोन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. उनका दावा है कि यह लिवर को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है.
नमक कम करें: कुछ अध्ययनों से पता चला है कि सोडियम की अधिक मात्रा वाला आहार लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपको अत्यधिक नमक का सेवन करने से बचना चाहिए. उनका कहना है कि बाहर के स्नैक्स में नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन्हें जितना हो सके घर पर खाना लिवर के लिए अच्छा होता है.
शराब से दूर रहें: शराब लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह धीरे-धीरे लिवर को सख्त कर देती है. इसलिए, शराब से दूर रहना ही बेहतर है. अगर आपको शराब पीने की आदत है, तो इसे कम करने की सलाह दी जाती है. पार्टियों और इवेंट्स में ज्यादा शराब पीने से बचें, भले ही एक बार ही क्यों न हो. लिवर नए सेल्स बना सकता है, लेकिन nhs.uk के एक अध्ययन के अनुसार , कई वर्षों तक लगातार शराब पीने से इसकी पुनर्जनन क्षमता कम हो जाती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)