नहाने के लिए साबुन यूज करनी चाहिए या बॉडी वॉश? जानें, स्किन हेल्थ के लिए दोनों में से कौन बेहतर है?
त्वचा विशेषज्ञ अक्सर रूखी या संवेदनशील त्वचा वालों के लिए बॉडी वॉश की सलाह देते हैं क्योंकि यह नमी बनाए रखने में मदद करता है...
Published : November 19, 2025 at 7:58 PM IST
जैसे-जैसे समय बदलता है, हमारी आदतें भी बदलती हैं. एक समय था जब पूरा परिवार नहाने के लिए एक ही साबुन का इस्तेमाल करता था. कोई इसे कोई बड़ी बात नहीं मानता था. लेकिन आज, स्थिति पूरी तरह बदल गई है. अंदरुनी और बाहरी स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के साथ, कॉस्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल में भी बड़ा बदलाव आया है. अब परिवार में हर कोई अपनी त्वचा के प्रकार और पसंद के अनुसार अलग-अलग साबुन इस्तेमाल कर रहा है.
वहीं, बदलते वक्त और लाइफस्टाइल के साथ-साथ बहुत से लोग अब साबुन की जगह बॉडी वॉश या शॉवर जेल का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आज इस खबर में, हम जानेंगे कि बॉडी वॉश, शॉवर जेल और साबुन में से कौन सा इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित है...
साबुन बनाम बॉडी वॉश
साबुन और बॉडी वॉश, दोनों का मूल उद्देश्य त्वचा से गंदगी, अतिरिक्त तेल और कीटाणुओं को हटाना है. हालांकि, उनके कंपोनेंट और मैकेनिज्म अलग-अलग होते है. दोनों में अंतर जानें
साबुन
साबुन का पीएच लेवल आमतौर पर अधिक होता है, यानी औसतन 9-10. यह हाई पीएच लेवल कुछ लोगों की त्वचा में रूखापन पैदा कर सकता है, क्योंकि यह त्वचा की प्राकृतिक अम्लता (त्वचा का पीएच स्तर लगभग 5.5 होता है) को प्रभावित कर सकता है, ऐसा एनसीबीआई के एक अध्ययन, " त्वचा और बालों की देखभाल के लिए नहाने के साबुन और शैंपू के पीएच का मूल्यांकन" के अनुसार कहा गया है.
इसके अलावा, साबुन यह त्वचा से प्राकृतिक नमी और तेल को भी खत्म कर देता है, जिससे यह शुष्क, संवेदनशील त्वचा और एक्जिमा व सोरायसिस जैसी पुरानी त्वचा संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है. इसलिए, आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे साबुन का पीएच स्तर जानना जरूरी है.
साबुन लगाने के फायदे और नुकसान
- साबुन आपकी त्वचा से गंदगी, बैक्टीरिया, तेल और अन्य अशुद्धियों को दूर करने के लिए बनाया गया है. यह आपकी त्वचा पर मौजूद तेलों को तोड़कर उन्हें धुलने में मदद करता है. साबुन का नियमित उपयोग आपको हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से बचाने में मदद कर सकता है, जिससे यह दैनिक स्वच्छता का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है.
- साबुन के इस्तेमाल के नुकसानों में रूखापन, खुजली और जलन शामिल हैं, क्योंकि यह त्वचा से प्राकृतिक तेल और नमी छीन लेता है. यह त्वचा के पीएच संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे एक्जिमा, मुंहासे और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. यह त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत को भी कमजोर कर सकता है.
बॉडी वॉश या शॉवर जेल
बॉडी वॉश का पीएच लेवल आमतौर पर त्वचा के प्राकृतिक पीएच स्तर (औसतन 5.5-7) के बराबर या उसके करीब होता है. यह उन्हें त्वचा पर कोमल बनाता है. परिणामस्वरूप, वे त्वचा को रूखा होने से बचाते हैं. इनमें अक्सर ग्लिसरीन, सेरामाइड्स और प्राकृतिक तेल जैसे मॉइस्चराइजिंग तत्व होते हैं, जो नमी बनाए रखने में मदद करते हैं. त्वचा विशेषज्ञ रूखी त्वचा और पुरानी त्वचा संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए बॉडी वॉश की सलाह देते हैं.
बॉडी वॉश या शॉवर जेल के फायदे
- बॉडी वॉश दिन भर जमा हुई गंदगी, तेल और पसीने को प्रभावी ढंग से हटाते हैं, जिससे आपकी स्किन फ्रेश महसूस करती है.
- बॉडी वॉश का पीएच लेवल कम होता है जिसक कारण यह त्वचा पर कोमल है.
- यह बहुत स्वास्थ्यवर्धक है क्योंकि यह सीलबंद बोतल में आता है.
- नुकसान कम होता है क्योंकि केवल आवश्यक मात्रा ही इस्तेमाल की जा सकती है.
बॉडी वॉश या शॉवर जेल के
- कीमत हाई होती है.
- प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग पर्यावरण के लिए एक चुनौती है.
दोनों में कौन सा बेहतर है?
साबुन या बॉडी वॉश चुनना आपकी व्यक्तिगत त्वचा के प्रकार और जरूरतों पर निर्भर करता है. रूखी और संवेदनशील त्वचा वालों के लिए ऐसा बॉडी वॉश चुनना बेहतर होता है जो नमी और पीएच संतुलन बनाए रखे. तैलीय या सामान्य त्वचा वाले लोग साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं. बॉडी वॉश आमतौर पर नमी बनाए रखने के लिए बेहतर होता है क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर होते हैं जो रूखेपन को रोकने में मदद करते हैं. दूसरी ओर, बार साबुन गहरी सफाई प्रदान करता है, जिससे यह अतिरिक्त तेल या पसीना हटाने के लिए आदर्श होता है. सबसे अच्छा विकल्प आपकी त्वचा की जरूरतों और आप कितनी बार नहाते हैं, इस पर निर्भर करता है.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)