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कान का मैल निकालना चाहिए या नहीं? एक्सपर्ट ने दिया तगड़ा दवाब, जानें क्या?

क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपने कान का मैल साफ करना चाहिए? जवाब आपको हैरान कर सकता है...

Should You Remove Earwax or Not? An Expert Gives a Strong Verdict. Find Out What It Is.
कान का मैल निकालना चाहिए या नहीं? एक्सपर्ट ने दिया तगड़ा दवाब, जानें क्या? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 7, 2026 at 8:02 PM IST

5 Min Read
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ईयरवैक्स असल में हमारे कान का सुरक्षा कवच होता है. यह न सिर्फ धूल और गंदगी को शरीर में जाने से रोकता है, बल्कि इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण इंफेक्शन से भी बचाते हैं. कान साफ ​​करने के चक्कर में हम अक्सर अनजाने में खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं. नतीजतन, कान में दर्द, इंफेक्शन और कम सुनने जैसी समस्याएं होती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईयरबड या नुकीली चीजें (जैसे माचिस की तीली या चाबी) डालने से गंदगी बाहर आने के बजाय अंदर चली जाती है. इससे कान का पर्दा फटने या इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता .

इस मामले में एक्सपर्ट का कहना है कि जब हम बात करते हैं या खाना खाते हैं, तो कान का पुराना मैल धीरे-धीरे अपने आप बाहर आ जाता है. मतौर पर कान का मैल अपने आप निकल जाता है और इसे नुकीली चीजों से न निकालना ही बेहतर है. इसलिए, कान जैसे सेंसिटिव हिस्सों की देखभाल के लिए कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. आइए जानें कैसे...

सीनियर ENT सर्जन डॉ. एन. विष्णु स्वरूप रेड्डी का कहना है कि कुछ लोगों का मानना ​​है कि कान का मैल निकालने से कान साफ ​​रहता है. लेकिन यह सच नहीं है, उनका कहना है कि कान का मैल जबड़े के हिलने (जैसे खाना या चबाने) से अपने आप बाहर आ जाता है.

डॉ. एन. विष्णु स्वरूप रेड्डी का कहना है कि ईयर कैनाल में मौजूद खास स्किन गंदगी को बाहर निकालती है और समय-समय पर उसे साफ करती है. इसलिए, उनका सुझाव है कि इसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है. ईयरवैक्स ईयर कैनाल के सामने के बालों और सिबेशियस ग्लैंड्स से बनता है. यह अंदर से नमी बनाए रखता है और रास्ते को सूखने से रोकता है. मेडलाइनप्लस की एक स्टडी में बताया गया कि यह धूल, गंदगी, बैक्टीरिया और जर्म्स को अंदर जाने से रोकता है. यह डेड सेल्स और वेस्ट मटीरियल को बाहर निकालता है. यानी, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कान के लिए एक नेचुरल सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.

ऐसा करना खतरनाक है
डॉ. विष्णु स्वरूप रेड्डी कहते हैं कि कान साफ ​​करने के प्रोसेस के दौरान कुछ लोगों के कानों में वैक्स की मात्रा बढ़ सकती है. कुछ लोगों में यह बहुत चिपचिपा हो सकता है, तो कुछ में सख्त. हालांकि, इसे खास तौर पर निकालने की जरूरत नहीं होती है. डॉ. विष्णु स्वरूप रेड्डी कहते हैं कि अगर आप अपने कान में माचिस, पिन या रुई डालकर उसे घुमाते हैं, तो अंदर गंदगी जाने का खतरा रहता है. वे चेतावनी देते हैं कि इससे कान की स्किन और ईयरड्रम को नुकसान हो सकता है.

कान का मैल बहुत कम लोगों के कानों में जमा होता है, और उनमें से 1-2 प्रतिशत लोगों में यह सख्त होकर कान की नली को ब्लॉक कर सकता है. जिन लोगों को कान का मैल निकालना है, उन्हें इसे कभी भी खुद से निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे किसी ENT स्पेशलिस्ट से निकलवाना चाहिए.

कान में जमी ठोस और सख्त गंदगी को निकालने के लिए डॉक्टर या स्पेशलिस्ट सलाह देते हैं कि एक हफ्ते तक दिन में तीन बार कान में दवा की कुछ बूंदें या गर्म-ठंडा ऑलिव ऑयल डालने से कान की गंदगी आसानी से निकल जाती है. डॉक्टर या स्पेशलिस्ट इसे माइक्रो वैक्यूम सक्शन से सावधानी से निकालते हैं.

इसके अलावा, कुछ जगहों पर गंदगी बाहर निकालने के लिए सिरिंज से कान में पानी डाला जाता है. डॉक्टर या स्पेशलिस्ट कहते हैं कि कान का ध्यान रखना चाहिए.कान के अंदर कुछ भी डालना कान का मैल निकालने का सुरक्षित तरीका नहीं है. कभी-कभी इससे कान के पर्दे को नुकसान हो सकता है. अगर कान के पर्दे में पहले छेद हो जाए, तो कान के अंदरूनी हिस्से में नुकसानदायक चीजों के पहुंचने का खतरा रहता है, जिससे इंफेक्शन, दर्द और पस हो सकता है.

(डिस्क्लेमर:यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है)

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कान का मैल निकलाना चाहिए या नहीं
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