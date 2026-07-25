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बुखार होने पर नहाना चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

बुखार होने पर नहाना चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स ( GETTY IMAGES )

बुखार होने पर नहाना चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स (GETTY IMAGES)

मानसून का मौसम चल रहा है और देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है. लगातार बारिश, जल-जमाव और बदलते मौसम के कारण मच्छरों की संख्या रोजाना बढ़ रही है. इस मौसम में डेंगू, मलेरिया या दूसरे तरह के बुखार होना आम बात है, कई लोग वायरल बुखार और टाइफाइड की चपेट में भी आ जाते हैं. जानकारों का कहना है कि बुखार तब होता है जब शरीर में कोई इन्फेक्शन हो, और कभी-कभी इसके साथ सर्दी या फ्लू भी हो सकता है. बुखार होने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है. इसलिए, कई लोगों का मानना ​​है कि बुखार होने पर नहाना नहीं चाहिए. हालांकि, जानकारों का कहना है कि यह एक आम गलतफहमी है. जहां बड़े-बुजुर्ग अक्सर बुखार में न नहाने की सलाह देते हैं, वहीं डॉक्टर असल में यह सुझाव देते हैं कि ठीक तरह से नहाने से शरीर को काफी राहत मिल सकती है. आइए जानते हैं कि बुखार होने पर नहाना चाहिए या नहीं...

नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें: बुखार होने पर बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें, सिर्फ गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें. गुनगुने पानी से नहाने से शरीर का तापमान धीरे-धीरे कम होता है, आराम मिलता है और अच्छी नींद आती है. इससे भले ही कुछ समय के लिए राहत मिले, लेकिन यह बुखार का पूरी तरह से इलाज नहीं है.

बुखार होने पर बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें, सिर्फ गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें. गुनगुने पानी से नहाने से शरीर का तापमान धीरे-धीरे कम होता है, आराम मिलता है और अच्छी नींद आती है. इससे भले ही कुछ समय के लिए राहत मिले, लेकिन यह बुखार का पूरी तरह से इलाज नहीं है. ठंडे या बर्फ जैसे ठंडे पानी से न नहाएं: बहुत ठंडे या बर्फ जैसे ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें. आइस पैक या बहुत ठंडे पानी के इस्तेमाल से शरीर का तापमान अचानक गिर सकता है. कपकपी से शरीर का अंदरूनी तापमान बढ़ सकता है, जिससे बेचैनी और बढ़ सकती है.

बहुत ठंडे या बर्फ जैसे ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें. आइस पैक या बहुत ठंडे पानी के इस्तेमाल से शरीर का तापमान अचानक गिर सकता है. कपकपी से शरीर का अंदरूनी तापमान बढ़ सकता है, जिससे बेचैनी और बढ़ सकती है. बहुत गर्म पानी से नहाने से बचें: बहुत गर्म पानी से नहाने से शरीर का टेम्परेचर और बढ़ सकता है और फिजिकल थकान हो सकती है. कुछ लोग बुखार कम करने के लिए शरीर पर रबिंग अल्कोहल (Isopropyl Alcohol) लगाते हैं. लेकिन, आपको इस तरह से स्किन पर अल्कोहल नहीं लगाना या रगड़ना चाहिए. अल्कोहल स्किन के जरिए शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है और खतरनाक हो सकता है, एक्सपर्ट्स ऐसा करने से मना करते हैं, खासकर बच्चों के लिए.

बुखार होने पर नहाना पूरी तरह से सुरक्षित है. हालांकि...

बुखार होने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

बुखार होने पर नहाना चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स (GETTY IMAGES)

सही कारण का पता लगाएं: बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक लक्षण है. यह आमतौर पर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है. बुखार की असली वजह का पता लगाना और सही इलाज करवाना सबसे जरूरी है.

डॉक्टर की सलाह से दवाएं लें: डॉक्टर की बताई दवाओं के साथ-साथ, खूब सारे तरल पदार्थ (fluids) पीने पर ध्यान देना जरूरी है. पानी, छाछ, नारियल पानी और सूप जैसे तरल पदार्थ खूब पिएं. साथ ही सूती या हल्के कपड़े पहनें. कमरे में हवा का अच्छा आवागमन (ventilation) रखने से शरीर का तापमान ठीक रखने में मदद मिलेगी.

डॉक्टर को कब दिखाएं?

आमतौर पर, हल्के बुखार का इलाज घर पर ही किया जा सकता है. हालांकि, अगर बुखार बढ़ जाए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. अगर बुखार 2-3 दिन से ज्यादा रहे, या बुखार के साथ उलझन, सांस लेने में तकलीफ, तेज सिरदर्द, लगातार उल्टी या त्वचा पर रैशेज जैसे लक्षण हों, तो डॉक्टर को दिखाएं. तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए.

इन बातों का ध्यान रखें

हाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी न होने दें)

बुखार के दौरान शरीर में तेजी से पानी की कमी (dehydration) हो जाती है. उबला हुआ पानी, नारियल पानी, ORS, सूप या छाछ बार-बार पीते रहें.

स्पंज बाथ (गीले कपड़े से शरीर पोंछना)

अगर आप पूरी तरह नहाने की स्थिति में नहीं हैं, तो गुनगुने पानी में भीगे मुलायम कपड़े से शरीर पोंछना भी फायदेमंद होता है

गर्म खाना- गर्म और आसानी से पचने वाला खाना खाएं. इडली, दलिया और खिचड़ी जैसे हल्के खाने की सलाह दी जाती है.

(इस रिपोर्ट में दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पेशेवरों की सलाह पर आधारित है. आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए. यदि आप इस विधि या प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं, तो किसी कुशल और विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श करना बेहतर होगा.)