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शर्मीला मांद्रे और सुधन सुंदरम 12 जुलाई को लेंगे सात फेरे, जयपुर के इस महल में शाही अंदाज में होगी शादी

कन्नड़ एक्ट्रेस शर्मिला मांड्रे और प्रोड्यूसर सुधन सुंदरम 12 जुलाई को अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं. शादी के बंधन...

Sharmiela Mandre and Sudhan Sundaram to tie the knot on July 12; the wedding will take place in royal style at this palace in Jaipur.
शर्मीला मांद्रे और सुधन सुंदरम 12 जुलाई को लेंगे सात फेरे (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 10, 2026 at 2:21 PM IST

4 Min Read
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जयपुर में एक और स्टार्स से भरी शाही शादी होने वाली है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस शर्मिला मांड्रे और फिल्म प्रोड्यूसर सुधन सुंदरम 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे. यह ग्रैंड सेरेमनी ऐतिहासिक सामोद पैलेस में होगी, और दो दिन का यह सेलिब्रेशन, जो रॉयल राजस्थानी बैकग्राउंड में होगा, उसमें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों के आने की उम्मीद है.

शादी का जश्न 11 जुलाई को ट्रेडिशनल हल्दी, मेहंदी और संगीत सेरेमनी के साथ शुरू होगा, जिसमें राजस्थान की रिच कल्चरल परंपराओं को साउथ इंडियन रीति-रिवाजों के साथ मिलाया जाएगा. शादी की रस्में 12 जुलाई की सुबह साउथ इंडियन वैदिक परंपराओं के अनुसार की जाएंगी, जिसके बाद शाम को एक ग्रैंड रिसेप्शन होगा.

सामोद पैलेस क्यों है फेमस
जयपुर से 45 किलोमीटर दूर स्थित सामोद पैलेस, इंडो-सारासेनिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है और इसमें पारंपरिक राजस्थानी डिजाइन का शानदार मेल देखने को मिलता है. मुगल-शैली के मेहराबदार दरवाजे, दीवारों और छतों पर चमकीले रंगों में की गई बारीक हाथ से बनी पेंटिंग, मनमोहक शीश महल और बोगनवेलिया के फूलों से घिरे आंगन मिलकर एक बहुत ही अनोखा माहौल बनाते हैं. यहां के 43 डीलक्स कमरे और सुइट शाही जीवनशैली के बीते दौर की झलक दिखाते हैं. अपनी शानदार सुंदरता, आलीशान सुविधाओं और बेहतरीन राजस्थानी मेहमाननवाजी के लिए मशहूर समोद पैलेस मशहूर हस्तियों के बीच पसंदीदा है और हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है.

25 जून को हुई थी सगाई
शर्मिला मांद्रे और सुधन सुंदरम की सगाई इस साल 25 जून को हुई. इस समारोह में परिवार के करीबी लोग और दोस्त शामिल हुए. कपल ने सोशल मीडिया पर सगाई और इवेंट की तस्वीरें शेयर कीं. एक्ट्रेस ने बताया कि वह सुधन के सादगी भरे स्वभाव और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व से प्रभावित थीं. उन्होंने आगे कहा कि वह हमेशा से ही उस व्यक्ति से शादी करने में विश्वास रखती आई हैं जिससे वह प्यार करती हैं, और उनकी मजबूत दोस्ती ही उनके रिश्ते की नींव है.

शर्मिला ने इस तरह बनाई अपनी पहचान
शर्मिला ने 2007 में 'सजनी' फिल्म से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और तब से उन्होंने कन्नड़, तमिल और तेलुगु सिनेमा में लगभग 35 फिल्मों में काम किया है. उनकी फिल्मों में 'कृष्णा', 'नवग्रह', 'आके', 'गालीपाटा 2', 'पाउडर' और 'द डेविल' जैसी फिल्में शामिल हैं. एक्टिंग के अलावा, वह 'शर्मिला मांड्रे प्रोडक्शंस' की हेड भी हैं. इसके जरिए उन्होंने मजबूत कहानी वाली फिल्मों को सपोर्ट किया है और एक प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है.

सुधन सुंदरम को ऐसे मिली पहचान
सुधन सुंदरम एक जाने-माने तमिल फिल्म प्रोड्यूसर और 'पैशन स्टूडियोज' के फाउंडर हैं. एक प्रोड्यूसर और स्क्रीनराइटर के तौर पर, उन्होंने 'कप्पल', 'सीताकाथी', 'अंधघारम', 'पार्किंग' और 'महाराजा' जैसी बेहतरीन फिल्मों को सपोर्ट किया है. 'पार्किंग' ने 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'बेस्ट तमिल फीचर फिल्म' का नेशनल अवॉर्ड जीता, जिससे अनोखी कहानी वाली फिल्मों को सपोर्ट करने के मामले में 'पैशन स्टूडियोज' की पहचान और मजबूत हुई.

इस साल की सबसे शानदार शादी की होने की उम्मीद
शाही विरासत, पारंपरिक रीति-रिवाजों और दक्षिण भारत की कुछ सबसे बड़ी फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी वाली यह शादी, जयपुर में इस साल के सबसे शानदार सेलिब्रिटी इवेंट्स में से एक होने की उम्मीद है.

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