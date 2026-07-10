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शर्मीला मांद्रे और सुधन सुंदरम 12 जुलाई को लेंगे सात फेरे, जयपुर के इस महल में शाही अंदाज में होगी शादी

जयपुर में एक और स्टार्स से भरी शाही शादी होने वाली है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस शर्मिला मांड्रे और फिल्म प्रोड्यूसर सुधन सुंदरम 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे. यह ग्रैंड सेरेमनी ऐतिहासिक सामोद पैलेस में होगी, और दो दिन का यह सेलिब्रेशन, जो रॉयल राजस्थानी बैकग्राउंड में होगा, उसमें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियों के आने की उम्मीद है.

शादी का जश्न 11 जुलाई को ट्रेडिशनल हल्दी, मेहंदी और संगीत सेरेमनी के साथ शुरू होगा, जिसमें राजस्थान की रिच कल्चरल परंपराओं को साउथ इंडियन रीति-रिवाजों के साथ मिलाया जाएगा. शादी की रस्में 12 जुलाई की सुबह साउथ इंडियन वैदिक परंपराओं के अनुसार की जाएंगी, जिसके बाद शाम को एक ग्रैंड रिसेप्शन होगा.

सामोद पैलेस क्यों है फेमस

जयपुर से 45 किलोमीटर दूर स्थित सामोद पैलेस, इंडो-सारासेनिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है और इसमें पारंपरिक राजस्थानी डिजाइन का शानदार मेल देखने को मिलता है. मुगल-शैली के मेहराबदार दरवाजे, दीवारों और छतों पर चमकीले रंगों में की गई बारीक हाथ से बनी पेंटिंग, मनमोहक शीश महल और बोगनवेलिया के फूलों से घिरे आंगन मिलकर एक बहुत ही अनोखा माहौल बनाते हैं. यहां के 43 डीलक्स कमरे और सुइट शाही जीवनशैली के बीते दौर की झलक दिखाते हैं. अपनी शानदार सुंदरता, आलीशान सुविधाओं और बेहतरीन राजस्थानी मेहमाननवाजी के लिए मशहूर समोद पैलेस मशहूर हस्तियों के बीच पसंदीदा है और हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है.

25 जून को हुई थी सगाई

शर्मिला मांद्रे और सुधन सुंदरम की सगाई इस साल 25 जून को हुई. इस समारोह में परिवार के करीबी लोग और दोस्त शामिल हुए. कपल ने सोशल मीडिया पर सगाई और इवेंट की तस्वीरें शेयर कीं. एक्ट्रेस ने बताया कि वह सुधन के सादगी भरे स्वभाव और जमीन से जुड़े व्यक्तित्व से प्रभावित थीं. उन्होंने आगे कहा कि वह हमेशा से ही उस व्यक्ति से शादी करने में विश्वास रखती आई हैं जिससे वह प्यार करती हैं, और उनकी मजबूत दोस्ती ही उनके रिश्ते की नींव है.