शरद पूर्णिमा: जानिए इस दिन का महत्व और चांदनी में खीर रखने के पीछे का रहस्य
चंद्रमा की किरणों में अमृत जैसे गुण माने जाते हैं, इसलिए इस दिन खीर बनाकर उसे चांदनी में रखने और बाद में उसे प्रसाद के...
Published : October 24, 2026 at 1:42 PM IST
शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. यह हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इसे रास पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा और कौमुदी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन चंद्रमा अपने पूरे वैभव के साथ दिखाई देता है, और भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी तथा चंद्र देव की पूजा का विशेष महत्व है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपने पूर्ण वैभव में होता है, जिसमें उसकी सभी 16 कलाएं मौजूद होती हैं, और उसकी किरणों से अमृत बरसता है. चूंकि चंद्रमा की किरणों में अमृत जैसे गुण माने जाते हैं, इसलिए इस दिन खीर बनाकर उसे चांदनी में रखने और बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है. इस खबर में, आइए ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा से शरद पूर्णिमा मनाए जाने के पीछे की कथा और इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानें...
शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है?
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि पूर्णिमा की इस रात से कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. एक कथा के अनुसार, मगध राज्य में धनंजय नाम के एक राजा रहते थे. बारिश न होने और तरह-तरह की बीमारियों के फैलने के कारण, उनके राज्य को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा. अपने मुख्य पुरोहित की सलाह पर राजा और रानी ने शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखा. उन्होंने पूरी रात जागकर देवी लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा की. इससे प्रसन्न होकर, चंद्र देव ने अपनी दिव्य किरणों से उनके राज्य को बीमारियों से मुक्त कर दिया, और देवी लक्ष्मी ने उन्हें सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दिया. तब से, लोग इस अवसर पर चंद्र देव और देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए व्रत रखने लगे हैं.
एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार, शरद पूर्णिमा की इसी रात को भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा और वृंदावन की गोपियों के साथ दिव्य 'रास लीला' रची थी. ब्रज क्षेत्र में यह कथा बहुत प्रसिद्ध है कि भगवान कृष्ण की बांसुरी का जादुई संगीत सुनकर गोपियां जाग जाती थीं. शरद पूर्णिमा की रात को वे अपने घरों से चुपके से निकलकर पास के जंगल में चली जाती थीं, ताकि भगवान कृष्ण के साथ नृत्य कर सकें. धार्मिक मान्यताओं और श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को वृंदावन में 'महारास' (दिव्य नृत्य) किया था. भगवान श्रीकृष्ण की 'योगमाया' के प्रभाव से, वह रात एक सामान्य रात की तुलना में बहुत लंबी हो गई थी, इतनी लंबी कि इसे ब्रह्मलोक की एक दिव्य रात के बराबर माना जाता है. इसलिए, इस दिव्यता की स्मृति में भगवान श्रीकृष्ण के भक्त शरद पूर्णिमा की पूरी रात अपने जीवनसाथी और प्रियजनों के साथ बिताते हैं.
शरद पूर्णिमा का महत्व
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा कहते हैं कि वैसे तो हर पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है और अपनी दिव्य किरणें सभी भक्तों पर बरसाता है. ऐसा माना जाता है कि जिन दंपत्तियों को संतान सुख नहीं मिला है, या जिन्हें गर्भधारण करने में कठिनाई आ रही है, उन्हें अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस दिन व्रत रखना चाहिए. इसी तरह, जो अविवाहित स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं, उन्हें मनचाहा जीवनसाथी प्राप्त होता है.
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इस दिन चंद्रमा की चांदनी आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा, दोनों को बढ़ाती है, जो एक सुखी और निरोगी जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं. ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की इस दिव्य रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं. इसलिए, भक्त धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा के मुताबिक, शरद पूर्णिमा कल, 25 अक्टूबर को सुबह 11:06 बजे शुरू होगी और 26 अक्टूबर को सुबह 9:48 बजे समाप्त होगी. इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें.पूजा के स्थान को साफ करें, व्रत रखने का संकल्प लें और सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करें. पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें. एक दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें, धूप जलाएं और भोग के रूप में फल और मिठाइयां रखें. पूरी श्रद्धा के साथ देवी लक्ष्मी या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें. खीर बनाएं और सबसे पहले इसे देवी-देवताओं को अर्पित करें. अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार, इसे एक साफ और सुरक्षित बर्तन में रखकर चांदनी में रख दें. फिर खीर को परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद के रूप में बांट दें.
(डिस्क्लेमर: धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई आदि पर आधारित यह लेख केवल पाठकों की जानकारी के लिए है. इससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है. हमारा मकसद सिर्फ पाठकों को जानकारी देना है, ETV भारत इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है.)