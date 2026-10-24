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शरद पूर्णिमा: जानिए इस दिन का महत्व और चांदनी में खीर रखने के पीछे का रहस्य

शरद पूर्णिमा: जानिए इस दिन का महत्व और चांदनी में खीर रखने के पीछे का रहस्य ( ETV Bharat )

शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है. यह हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है. इसे रास पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा और कौमुदी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन चंद्रमा अपने पूरे वैभव के साथ दिखाई देता है, और भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी तथा चंद्र देव की पूजा का विशेष महत्व है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपने पूर्ण वैभव में होता है, जिसमें उसकी सभी 16 कलाएं मौजूद होती हैं, और उसकी किरणों से अमृत बरसता है. चूंकि चंद्रमा की किरणों में अमृत जैसे गुण माने जाते हैं, इसलिए इस दिन खीर बनाकर उसे चांदनी में रखने और बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है. इस खबर में, आइए ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा से शरद पूर्णिमा मनाए जाने के पीछे की कथा और इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानें...