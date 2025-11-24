ETV Bharat / lifestyle

सर्दियों में भी सिर्फ 6 घंटे में जमाएं गाढ़ा दही, इन आसान टिप्स और ट्रिक्स को करें फॉलो

चाहे गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, खाने के शौकीन लोग हर खाने के साथ दही खाना पसंद करते हैं. ज्यादातर लोग बाहर से खरीदने के बजाय घर का बना दही ही पसंद करते हैं. वैसे तो गर्मियों में दही आसानी से जम जाता है, लेकिन सर्दियों में कम तापमान दूध में बैक्टीरिया को एक्टिवेट होने से रोकता है, जिसके कारण दही का जमना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आप भी सर्दियों में स्वादिष्ट और गाढ़ा दही जमाना चाहते हैं, तो इस टिप्स को जरूर अपनाएं. इस खबर में जानें ठंड के मौसम में गाढ़ा दही जमाने का सही तरीका...

दही बनाने का ये है सही तरीका

एक बर्तन में दूध को अच्छी तरह उबालें. फिर, इसे ठंडा होने तक या गुनगुना होने तक अलग रख दें. इसमें दो बड़े चम्मच दही डालें और मिलाएं. अगर आप बर्तन को 5 से 6 घंटे तक बिना हिलाए छोड़ देंगे, तो दही जम जाएगा. आमतौर पर, दही इस तरह आसानी से जम जाता है, लेकिन सर्दियों में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए ठंड में दही जमाते समय इन बातों का रखें ध्यान...