सर्दियों में भी सिर्फ 6 घंटे में जमाएं गाढ़ा दही, इन आसान टिप्स और ट्रिक्स को करें फॉलो

सर्दियों में दही दूसरे मौसमों की तुलना में जल्दी नहीं जमता. अगर जम भी जाता है, तो कभी-कभी नीचे दूध जैसा गाढ़ापन रह जाता है...

Set thick yogurt in just 6 hours, even in winter, follow these easy tips and tricks.
सर्दियों में भी सिर्फ 6 घंटे में जमाएं गाढ़ा दही, इन आसान टिप्स और ट्रिक्स को करें फॉलो
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 24, 2025 at 3:57 PM IST

चाहे गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, खाने के शौकीन लोग हर खाने के साथ दही खाना पसंद करते हैं. ज्यादातर लोग बाहर से खरीदने के बजाय घर का बना दही ही पसंद करते हैं. वैसे तो गर्मियों में दही आसानी से जम जाता है, लेकिन सर्दियों में कम तापमान दूध में बैक्टीरिया को एक्टिवेट होने से रोकता है, जिसके कारण दही का जमना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आप भी सर्दियों में स्वादिष्ट और गाढ़ा दही जमाना चाहते हैं, तो इस टिप्स को जरूर अपनाएं. इस खबर में जानें ठंड के मौसम में गाढ़ा दही जमाने का सही तरीका...

दही बनाने का ये है सही तरीका
एक बर्तन में दूध को अच्छी तरह उबालें. फिर, इसे ठंडा होने तक या गुनगुना होने तक अलग रख दें. इसमें दो बड़े चम्मच दही डालें और मिलाएं. अगर आप बर्तन को 5 से 6 घंटे तक बिना हिलाए छोड़ देंगे, तो दही जम जाएगा. आमतौर पर, दही इस तरह आसानी से जम जाता है, लेकिन सर्दियों में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए ठंड में दही जमाते समय इन बातों का रखें ध्यान...

Set thick yogurt in just 6 hours, even in winter, follow these easy tips and tricks.
सर्दियों में भी सिर्फ 6 घंटे में जमाएं गाढ़ा दही, इन आसान टिप्स और ट्रिक्स को करें फॉलो (GETTY IMAGES)
  • आम तौर पर, दही जमाने के लिए कमरे का टेम्परेचर 37 से 45 डिग्री के बीच होना चाहिए. लेकिन, सर्दियों में टेम्परेचर इस लेवल तक नहीं पहुंचता. इसलिए, हमें उस गर्मी को पैदा करने के लिए बाहर से इंतजार करने पड़ेंगे.
  • दही जमाने के लिए, दूध को अच्छी तरह उबालें और फिर उसे गुनगुना होने दें. दूध में दो चम्मच स्टार्टर कल्चर डालें और बिना हिलाए, कंटेनर को ढककर 8 से 10 घंटे के लिए गर्म जगह पर जमने के लिए छोड़ दें.
  • अगर टेम्परेचर बहुत कम है, तो दही को ठंड से बचाने के लिए कंटेनर को गर्म कपड़े या मोटे कपड़े से लपेट दें. साथ ही, हवा को अंदर जाने से रोकने के लिए ढक्कन बंद कर दें. ध्यान रखें कि स्टार्टर कल्चर (जामन) बहुत पुराना न हो, क्योंकि इससे दही खट्टा हो जाएगा.
  • सर्दियों में, कंटेनर को ठंडी हवा से दूर, गर्म जगह पर रखना चाहिए. तभी दही जमेगा.
  • सर्दी में ओवन को एक या दो मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्रीहीट करें. फिर, दही वाले कंटेनर को उसमें 6 से 7 घंटे या रात भर के लिए रख दें. ऐसा करने से सुबह तक दही जम जाएगा.
  • अगर आप दही के कंटेनर कंटेनर को किचन में चावल के कंटेनर में रखेंगे, तो यह गर्म रहेगा और दही जम जाएगा. लेकिन कंटेनर को ध्यान से ढकना न भूलें.
  • इसी तरह, अगर आप दही के कंटेनर को थर्मोकोल कंटेनर में रखेंगे, तो यह थोड़ा गर्म रहेगा. इससे दही जमने में मदद मिलेगी. इसके अलावा, दही को इंसुलेटेड कंटेनर में स्टोर करना भी एक अच्छा तरीका है.

इन बातों पर भी दे ध्यान

Set thick yogurt in just 6 hours, even in winter, follow these easy tips and tricks.
सर्दियों में भी सिर्फ 6 घंटे में जमाएं गाढ़ा दही, इन आसान टिप्स और ट्रिक्स को करें फॉलो (GETTY IMAGES)
  • दही को गाढ़ा, सख्त और टेस्टी बनाने के लिए, इस्तेमाल किया जाने वाला दही एक ही क्वालिटी का होना चाहिए. तभी यह मुमकिन होगा.
  • इसी तरह, दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूध भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. अगर दूध में पानी बहुत ज्यादा है और वह बहुत पतला है, तो हम कितनी भी सावधानी बरतें, वह जमेगा नहीं.
  • दूध में दही डालने से पहले, उंगली डालकर जरूर देख लें कि वह गुनगुना है या नहीं. अगर आप गलती से गर्म दूध में दही डाल देते हैं, तो वह उतना गाढ़ा या टेस्टी नहीं होगा. इसके अलावा, दही थोड़ा चिपचिपा और पानी जैसा लग सकता है.
  • याद रखें कि उबले हुए दूध के ठंडा होने के बाद उसमें दही डालने से कोई खास फायदा नहीं होगा. अगर आस-पास का माहौल बहुत ठंडा है.

