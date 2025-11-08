रात को सोने से पहले आधा चम्मच इस चमत्कारी तेल को दूध या पानी में मिलाकर पी लें, पूरी तरह साफ हो जाएगा आपका पेट - सद्गुरु
Published : November 8, 2025 at 7:51 PM IST
आजकल बहुत से लोग सुस्ती, पाचन संबंधी समस्याओं और भारीपन का अनुभव करते हैं, जिसके लिए खराब खान-पान, तनाव और जीवनशैली में बदलाव जैसे कारक जिम्मेदार हो सकते हैं. वहीं, सद्गुरु कहते हैं कि इन समस्याओं का मूल कारण अक्सर (unclean colon) अस्वच्छ या गंदा कोलन होता है. वे इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली जरूरी हैं. एक स्वच्छ शरीर इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह बीमारियों से बचाता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखता है, और ओवरऑल में सुधार करता है. हालांकि, आपकी रसोई में एक ऐसी चीज है जो आपके कोलन को साफ कर सकती है, जिससे आप पूरे दिन एक्टिव और प्रसन्न महसूस करते हैं
सद्गुरु के अनुसार, शरीर की जीवन शक्ति कोलन के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है. जब टॉक्सिन्स शरीर में जरूरत से अधिक समय तक रहते हैं, तो इसका असर न केवल पाचन पर पड़ता है, बल्कि एनर्जी के स्तर औरमेंटल क्लेरिटी पर भी पड़ता है. शरीर में एक प्रकार की निष्क्रियता पैदा हो जाती है, जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, दोनों पर बुरा असर पड़ता है.
सद्गुरु कहते हैं कि कोलन को साफ रखने से शरीर के सिस्टम हल्के और दिमाग सतर्क रहता है. उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में लंबे समय से अरंडी के तेल या वीरेंद्र तेल का इस्तेमाल पेट को साफ रखने के लिए किया जाता रहा है. सद्गुरु इसे आंतरिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक आसान लगभग मैजिकल कंपाउंड बताते हैं. उनके अनुसार, रात में पानी या दूध में आधा चम्मच गर्म अरंडी का तेल मिलाकर पीने से कोलन या बड़ी आंत की नेचुरल तरीके से सफाई में मदद मिलती है. वहीं लसीका तंत्र (lymphatic system) एक्टिव हो जाता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
सद्गुरु कहते हैं कि बॉडी वाइटैलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि एनर्जी और तरल पदार्थ शरीर में कितनी स्वतंत्रता से प्रवाहित होते हैं. जब बृहदान्त्र और लसीका तंत्र कुशलता से कार्य करते हैं, तो एनर्जी फ्लो बेहतर होता है. इस संदर्भ में, अरंडी का तेल कोई त्वरित उपाय नहीं, बल्कि एक उपयोगी उपाय है. इसके प्राकृतिक तत्व मल त्याग को धीरे-धीरे उत्तेजित करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को साफ करते हैं और आंतरिक जमाव को कम करते हैं.
आधुनिक डिटॉक्स फैशन के विपरीत, यह तरीका अत्यधिक या प्रतिबंधात्मक आहार पर निर्भर नहीं करता है. यह शरीर की उस पारंपरिक अवधारणा से फिर से जुड़ने के बारे में है जो सदियों से भारतीय स्वास्थ्य पद्धतियों का आधार रही है. आयुर्वेद में शुद्धिकरण और उपचार के लिए अरंडी के तेल का उपयोग किया जाता रहा है. सद्गुरु हमें याद दिलाते हैं कि आंतरिक अपशिष्ट से मुक्त शरीर न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी अच्छी तरह कार्य करता है.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना चाहिए.)