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दौड़ना बनाम साइकिल चलाना: वजन घटाने के लिए कौन सा बेहतर है?

दौड़ना बनाम साइकिल चलाना: वजन घटाने के लिए कौन सा बेहतर है? ( GETTY IMAGES )