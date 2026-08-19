दौड़ना बनाम साइकिल चलाना: वजन घटाने के लिए कौन सा बेहतर है?
अगर आप मोटापे से परेशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं, तो इस रिपोर्ट में जानें कि दौड़ना या साइकिल चलाना क्या बेहतर है?
Published : August 19, 2026 at 3:28 PM IST
वजन कम करने की चाहत रखने वाले कई लोग अक्सर इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि दौड़ना बेहतर है या साइकिल चलाना. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों ही कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वजन कम करने के लिए कौन सी बेहतर है. कार्डियो एक्सरसाइज फिटनेस बनाए रखने और वजन कम करने के लिए बहुत असरदार माना जाता हैं. दौड़ना और साइकिल चलाना दोनों ही पॉपुलर एक्टिविटी हैं, लेकिन इनमें से कौन ज्यादा कैलोरी बर्न करता है? वजन घटाने के लिए कौन सा बेहतर है? आइए इस बारे में डिटेल में जानें ...
किसमें सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, दौड़ना और साइकिल चलाना दोनों ही बेहतरीन एक्सरसाइज हैं. हालांकि, इनमें से किसी एक को चुनना आपकी सेहत, उम्र, वजन और फिटनेस लक्ष्यों जैसी बातों पर निर्भर करता है. आम तौर पर, एक ही समय तक करने पर साइकिल चलाने की तुलना में दौड़ने से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि दौड़ने में शरीर की लगभग सभी मुख्य मांसपेशियां काम करती हैं और शरीर को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. उदाहरण के लिए, 70 किलो वजन वाला व्यक्ति अगर 30 मिनट तक मध्यम गति से दौड़ता है, तो लगभग 300 से 400 कैलोरी बर्न करता है.
दौड़ने की तुलना में साइकिल चलाने से थोड़ी कम कैलोरी बर्न होती है, लेकिन आप इसे ज्यादा देर तक कर सकते हैं. मध्यम गति से साइकिल चलाने पर लगभग 220 से 350 कैलोरी बर्न होती हैं. हालांकि, गति और तीव्रता के आधार पर ये आंकड़े अलग-अलग हो सकते हैं. यह 'लो-इम्पैक्ट' एक्सरसाइज है, जो जोड़ों के लिए सुरक्षित है और चोटिल होने का खतरा कम करती है.
साइकिल चलाना घुटने के दर्द के लिए असरदार
दौड़ने से घुटनों और जोड़ों पर काफी दबाव पड़ता है. इसीलिए ज्यादा वजन वाले लोगों, बुज़ुर्गों और घुटने के दर्द या आर्थराइटिस से परेशान लोगों के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा विकल्प है. इससे जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है और साथ ही कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और फिजिकल फिटनेस भी बेहतर होती है.
वजन घटाने के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है?
जो लोग तेजी से वजन कम करना चाहते हैं और जिन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है, वे दौड़ना चुन सकते हैं. हालांकि, जो लोग शरीर पर कम तनाव डालते हुए लंबे समय तक व्यायाम करना चाहते हैं, उनके लिए साइकिल चलाना भी एक अच्छा विकल्प है. इसके साथ ही वजन कम करने के लिए...
- व्यायाम के साथ-साथ आहार भी महत्वपूर्ण है.
- प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें.
- चीनी और जंक फूड का सेवन कम करें.
- अपने आहार में सब्जियां, फल और अनाज शामिल करें.
- प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पिएं.
- प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आवश्यक है.
कौन सा व्यायाम किसके लिए उपयुक्त है?
दौड़ने से तेजी से कैलोरी बर्न होती है. अगर आपको घुटने या जोड़ों की समस्या है, तो साइकिल चलाना एक अच्छा विकल्प है. विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों ही गतिविधियां दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छी हैं. दौड़ना और साइकिल चलाना दुनिया की सबसे लोकप्रिय एरोबिक एक्सरसाइज में से हैं, और इसके ठोस कारण भी हैं. हालांकि इनकी अपनी-अपनी विशेषताएं हैं, दौड़ना एक हाई-इम्पैक्ट, वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज है, जबकि साइकिल चलाना लो-इम्पैक्ट और जोड़ों के लिए सुरक्षित है, लेकिन क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, दो दोनों ही मुख्य मसल्स ग्रुप्स को एक्टिव करती हैं, दिल की धड़कन को फायदेमंद तरीके से बढ़ाती हैं, फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार करती हैं और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाती हैं.