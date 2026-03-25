जल्दी खत्म हो रही LPG गैस? इन किचन हैक्स से ज्यादा दिन चलेगा सिलेंडर
LPG सिलेंडर की कमी के बीच समझदारी से बचत करना जरूरी है. खाना पकाने से पहले सामग्री तैयार रखें, प्रेशर कुकर का उपयोग करें और...
Published : March 25, 2026 at 3:17 PM IST
पश्चिम एशिया (Iran-Israel) में जारी युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में आई बाधाओं का भारत की ऊर्जा आपूर्ति (विशेष रूप से LPG और कच्चे तेल) पर गहरा प्रभाव पड़ा है. पूरे भारत में LPG की कमी को लेकर चिंता बनी हुई है. कई होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, और कई बंद होने की कगार पर हैं. साथ ही, देश के कई होटलों ने अपने मेन्यू से कुछ खास डिशेज हटा दी हैं. घरेलू LPG सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसके अलावा, कई जगहों पर लोगों के लिए सिलेंडर मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है.
ऐसी स्थिति में (जब LPG सिलेंडरों की कमी हो) समझदारी से इनका संरक्षण करना बेहद जरूरी है. आज की रिपोर्ट में, कुछ ऐसे व्यावहारिक सुझाव जानें जिनकी मदद से आप अपने घर पर LPG सिलेंडर को ज्यादा समय तक चला सकते हैं...
ईंधन बचाने के टिप्स
LPG सिलेंडर को लंबे समय तक चलाने और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए ये कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं...
प्रेशर कुकिंग
खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों की तुलना में, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से समय और ईंधन, दोनों की बचत होती है. पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) के अनुसार, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से चावल में 20 प्रतिशत, भीगी हुई दालों में 46 प्रतिशत, सब्जियों में 50–70 प्रतिशत और मांस में 41.5 प्रतिशत की बचत होती है. ऐसे समय में प्रेशर कुकर का ज्यादा उपयोग करें.
धीमी आंच पर खाना पकाएं
जब आंच तेज होती है, तो गैस गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है. बर्तन की सतह से निकलने वाली अतिरिक्त गर्मी आस-पास की हवा सोख लेती है. पानी में उबाल आने के बाद आंच धीमी कर देने से 25 प्रतिशत तक गैस की बचत हो सकती है.
खाना पकाने से पहले सामग्री को भिगो दें
दाल, चावल और दूसरे अनाज को भिगोने से ईंधन बचाने में मदद मिलती है. क्योंकि खाना पहले ही पानी सोख चुका होता है, इसलिए खाना पकाते समय जो पानी भाप बनकर उड़ता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है. भिगोने से न सिर्फ ईंधन बचता है, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है.
चौड़े बर्तनों में खाना पकाना
चौड़े बर्तनों में खाना पकाने से ईंधन की बचत होती है, क्योंकि बर्नर की लौ बर्तन की सतह पर केंद्रित रहती है. इससे ईंधन की बर्बादी रुकती है. चौड़े बर्तन न केवल गैस बचाते हैं, बल्कि खाना जल्दी और एक समान रूप से पकाने में भी मदद करते हैं.
पानी की सही मात्रा
खाना पकाते समय जरूरत से ज्यादा पानी डालने से पानी के भाप बनकर उड़ने की प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जिससे गैस की खपत बढ़ जाती है. इसके अलावा, खाना पकाने वाले बर्तनों में बहुत ज्यादा पानी डालने से खाना जरूरत से ज्यादा पक जाता है. इसका गैस की सप्लाई और खाने, दोनों पर ही बुरा असर पड़ता है.
एक छोटे बर्नर का प्रयोग करें
छोटे बर्नर बड़े बर्नरों की तुलना में 6-10 प्रतिशत कम गैस का उपयोग करते हैं. बर्नर का दायरा छोटा होने के कारण आसपास के क्षेत्र में कम ऊष्मा स्थानांतरित होती है, जिससे गैस की बचत होती है.
खाना बनाते समय ढक्कन का इस्तेमाल करें
खाना पकाने के बर्तनों को ढककर रखने से न सिर्फ गैस की बचत होती है, बल्कि यह एक सुरक्षित तरीका भी है. बर्तन को ढकने से गर्मी अंदर ही रह जाती है, खाना जल्दी पकता है, जिसका मतलब है कि गैस की खपत कम होती है.
बर्नर साफ करें
बर्नर पर कालिख जमने से वे जाम हो सकते हैं, जिससे खाना पकाने में ज्यादा समय लग सकता है. खाना बनाते समय आपको पीली या नारंगी लपटें भी दिख सकती हैं. यह खाना पकाने वाली गैस बचाने के लिए बर्नर को नियमित रूप से साफ करें.
अपने बर्तन अच्छी तरह साफ करें
साफ बर्तनों की सतह पर कोई भी अवशेष नहीं जमा होता. नतीजतन, वे जल्दी गर्म हो जाते हैं। साफ़ बर्तन न सिर्फ़ खाना बनाते समय ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं.
बिजली का इस्तेमाल
आप चावल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे गैस की बचत होती है. इसके अलावा, आप खाना पकाने के लिए इंडक्शन कुकटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे कई बिजली से चलने वाले उपकरण उपलब्ध हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं.