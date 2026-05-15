ETV Bharat / lifestyle

AC फटने की बढ़ती घटनाएं: गर्मियों में इन सावधानियों की अनदेखी करना हो सकता है खतरनाक

AC फटने की बढ़ती घटनाएं: गर्मियों में इन सावधानियों की अनदेखी करना हो सकता है खतरनाक ( GETTY IMAGES AND ETV BHARAT )