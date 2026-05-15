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AC फटने की बढ़ती घटनाएं: गर्मियों में इन सावधानियों की अनदेखी करना हो सकता है खतरनाक

ठंडक देने वाले एसी जानलेवा बम क्यों बन जाते हैं और विशेषज्ञों द्वारा उनसे बचाव के लिए क्या सावधानियां बताई जाती हैं, जानिए...

Rising Incidents of AC Explosions: Ignoring These Precautions During Summer Can Be Dangerous.
AC फटने की बढ़ती घटनाएं: गर्मियों में इन सावधानियों की अनदेखी करना हो सकता है खतरनाक (GETTY IMAGES AND ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 15, 2026 at 7:58 PM IST

5 Min Read
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हाल ही में, पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में स्थित एक चार-मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने से नौ लोगों की जान चली गई. इस घटना से बहुत से लोग लोग अभी भी डरे हुए हैं. इसी को देखते हुए, आज की रिपोर्ट में यह जानेंगे की गई है कि कैसे कूलिंग AC यूनिट्स जानलेवा बम बन सकती हैं, और एक्सपर्ट्स ऐसे खतरों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं?

AC फटने के कारण और बरती जाने वाली सावधानियां

  • गर्मियों के महीनों में, अलग-अलग जगहों पर AC फटने की खबरें आम हो गई हैं. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि AC फटने का मुख्य कारण 'ओवरहीटिंग' है. गर्मियों में, जब बाहर का तापमान 45–50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो AC के कंप्रेसर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है. इसके अलावा, AC को लगातार कई घंटों तक चलाने से उसके अंदर के पुर्जे ज्यादा गर्म हो सकते हैं, जिससे आग लगने का खतरा पैदा हो जाता है. इसलिए अधिक समय तक एसी को चलाने से बचें.
  • इसके साथ ही, AC की आउटडोर यूनिट को तंग जगहों या बंद बालकनियों में लगाने से हवा का बहाव रुक जाता है, जिससे कंप्रेसर के फटने या विस्फोट होने का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है. आउटडोर यूनिट घर के अंदर की गर्मी को बाहर निकालकर काम करती है. अगर इस गर्म हवा को बाहर निकलने के लिए पर्याप्त खुली जगह नहीं मिलती, तो सिस्टम का अंदरूनी दबाव खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है. जिससे कंप्रेसर के फटने का खतरा पैदा हो जाता है. इसलिए, आउटडोर यूनिट को अच्छी एयरफ्लो वाली खुली और हवादार जगह पर लगाएं.
  • आजकल के रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर अक्सर पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोकार्बन गैसों का इस्तेमाल करते हैं, ये गैसें बहुत अधिक ज्वलनशील होती हैं. अगर रेफ्रिजरेंट लीक हो जाए और गैस किसी बंद कमरे में फैल जाए, और फिर किसी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से निकली छोटी सी चिंगारी, या कंप्रेसर चालू होते समय निकली चिंगारी के संपर्क में आ जाए, तो इससे एक जबरदस्त धमाका हो सकता है. इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि गैस लीक हो रही है और इसे रेगुलर चेक करते रहना चाहिए.
  • बिजली की खराबी (जैसे शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, या खराब वायरिंग) एयर कंडीशनर में आग लगने के मुख्य कारणों में से एक है. वोल्टेज में उतार-चढ़ाव वाले क्षेत्रों में स्टेबलाइजर का उपयोग न करने से आंतरिक सर्किट बोर्ड डैमेज हो सकते हैं. इसके अलावा, यदि एसी की नियमित रूप से सर्विसिंग न की जाए, तो फिल्टर में धूल जमा हो जाती है और एयर फ्लो कम हो जाता है, जिससे कंप्रेसर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और वह जल्दी गर्म हो जाता है.
  • दुर्घटना होने से पहले एसी द्वारा दिए गए संकेतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. अगर एसी से अजीब आवाजे आ रही हों, जलने की गंध आ रही हो, कमरा ठीक से ठंडा न हो रहा हो, या एसी चालू करते ही सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए, तो तुरंत सतर्क हो जाएं. अगर आपको इनडोर या आउटडोर यूनिट से हवा लीक होने की आवाज सुनाई दे, तो यह गैस लीकेज का संकेत हो सकता है. ऐसे मामलों में, आपको तुरंत एसी बंद कर देना चाहिए और किसी अनुभवी तकनीशियन को बुलाना चाहिए.

ध्यान देने वाली बातें
AC को लगातार चलाने के बजाय, समय-समय पर उसे छोटे ब्रेक देना बेहतर है. रात में टाइमर सेट करने या 'स्लीप मोड' इस्तेमाल करने से कंप्रेसर पर लोड कम होता है. साल में कम से कम दो बार किसी प्रोफेशनल टेक्नीशियन से यूनिट की सर्विस करवाएं, और पक्का करें कि वायरिंग की क्वालिटी चेक हो. पक्का करें कि आउटडोर यूनिट के आसपास हवा का सही सर्कुलेशन हो सके, इसके लिए काफी जगह हो. अगर धुआं या आग दिखे, तो तुरंत AC बंद कर दें और मेन पावर सप्लाई काट दें. यह याद रखना जरूरी है कि इन आसान सावधानियों को अपनाकर ऐसे बड़े हादसों को रोका जा सकता है.

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