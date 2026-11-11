आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है चावल! घर पर Rice चावल स्टोर करने से पहले जरूर जान लें ये टिप्स
जब आप बड़ी मात्रा में चावल खरीदें, तो अच्छी तरह सूखे और हाई क्वालिटी वाले दाने चुनें. पुराने चावल, नए चावल की तुलना में लंबे...
Published : November 11, 2026 at 7:49 PM IST
चावल की कीमतें दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं. भविष्य में कीमतों में और बढ़ोतरी के डर से कुछ लोग बड़ी मात्रा में चावल खरीदकर स्टोर कर रहे हैं. हालांकि, थोक में चावल खरीदना एक बात है, लेकिन इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अगर सही सावधानी नहीं बरती गई, तो चावल में कीड़े और घुन लग सकते हैं और उसे खराब कर सकते हैं.
इसके अलावा, ज्यादा नमी से फफूंदी लग सकती है, जिससे चावल खराब हो जाता है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों को अपनाकर, आप अपने चावल को लंबे समय तक ताजा और कीड़ों से मुक्त रखा जा सकता है. चावल को स्टोर करते समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आइए इस खबर में कुछ टिप्स जानें...
इन तरीको को जरूर अपनाएं
नमी से दूर रखें: चावल के डिब्बों को नमी से दूर रखना चाहिए. नमी के कारण चावल में फफूंद लग सकती है और उसमें से बदबू आ सकती है. इसलिए, चावल के डिब्बों को सिंक के पास, सीलन वाली दीवारों के सहारे, या पानी के स्रोत के आस-पास न रखें. इन्हें किसी सूखी और हवादार जगह पर रखें. चावल निकालते समय हमेशा सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करें. कभी भी गीले हाथों या गीले चम्मच का उपयोग न करें. इसके अलावा, चावल के डिब्बों को बार-बार खोलने से बचें और इस्तेमाल के तुरंत बाद उन्हें अच्छी तरह बंद कर दें.
नीम की पत्तियों और सूखी मिर्च का इस्तेमाल: नीम की पत्तियां चावल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करती हैं. नीम की कुछ सूखी पत्तियों को एक कपड़े में बांधकर उस डिब्बे में रख दें, जिसमें चावल रखा है. इनकी महक से कीड़े-मकोड़े दूर रहते हैं. इसके अलावा, डिब्बे में अलग-अलग जगहों पर सूखी मिर्च रखने से भी चावल खराब नहीं होता. इन प्राकृतिक तरीकों से आप बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए चावल को सुरक्षित रख सकते हैं.
लौंग का इस्तेमाल: नीम की पत्तियों के साथ-साथ, लौंग (जो आसानी से रसोई में मिल जाती है) चावल को स्टोर करते समय काफी मददगार हो सकती है. 10 से 15 लौंग को एक कपड़े में बांध लें और इस पोटली को चावल के डिब्बे में रख दें. इससे न केवल चावल में एक अच्छी खुशबू आती है, बल्कि यह नमी को भी सोख लेती है और चावल को कीड़ों से बचाती है. कई लोग चावल में थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर भी उसे स्टोर करते हैं.
अच्छी क्वालिटी वाले चावल खरीदें: जब आप बड़ी मात्रा में चावल खरीदें, तो अच्छी तरह सूखे और हाई क्वालिटी वाले दाने चुनें. पुराने (यानी कुछ समय रखे गए) चावल, ताजे कटे चावल की तुलना में लंबे समय तक चलते हैं और इनमें फफूंदी लगने का खतरा कम होता है. आपको यह भी जांच लेना चाहिए कि चावल में नमी की मात्रा ज्यादा न हो. नमी वाले चावल में जल्दी फफूंदी लग जाती है और वे खराब हो जाते हैं. इसलिए, भरोसेमंद दुकानों से अच्छी क्वालिटी वाले चावल खरीदने से यह सुनिश्चित होगा कि वे लंबे समय तक टिके रहें.
चावल रखने के लिए सही बर्तन चुनें: चावल को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, सबसे पहला कदम एक सही बर्तन चुनना है. हवा और नमी को अंदर जाने से रोकने के लिए एयरटाइट प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है. यह बहुत जरूरी है कि आप 'फूड-ग्रेड' प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का ही चुनाव करें. चावल रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन पूरी तरह से साफ और सूखे होने चाहिए.
यदि पहले से भंडारित चावल बचा हुआ है, तो उसे पूरी तरह से निकाल लें और नए चावल डालने से पहले बर्तन को अच्छी तरह से साफ और सुखा लें. गीले बर्तन में चावल रखने से वह जल्दी खराब हो सकता है.
चावल को जिस जगह रखा जाता है, उससे उसकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है. चावल को सीधी धूप में, चूल्हे के पास या बहुत गर्म जगहों पर नहीं रखना चाहिए. ठंडी और सूखी जगह चुनें. अगर रसोई में नमी ज्यादा है, तो चावल के डिब्बों को जमीन पर रखने के बजाय रैक पर रखें. उन्हें दीवारों से सटाकर रखने के बजाय, दीवारों से थोड़ी दूरी पर रखना बेहतर है. चावल के भंडारण स्थान की नियमित रूप से जांच करते रहें, खासकर बरसात के मौसम में. अगर आपको लगे कि चावल में नमी जमा हो गई है, तो उसे अनदेखा न करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)