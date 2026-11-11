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आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है चावल! घर पर Rice चावल स्टोर करने से पहले जरूर जान लें ये टिप्स

आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है चावल! घर पर Rice चावल स्टोर करने से पहले जरूर जान लें ये टिप्स ( ETV Bharat )

चावल की कीमतें दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं. भविष्य में कीमतों में और बढ़ोतरी के डर से कुछ लोग बड़ी मात्रा में चावल खरीदकर स्टोर कर रहे हैं. हालांकि, थोक में चावल खरीदना एक बात है, लेकिन इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अगर सही सावधानी नहीं बरती गई, तो चावल में कीड़े और घुन लग सकते हैं और उसे खराब कर सकते हैं.

इसके अलावा, ज्यादा नमी से फफूंदी लग सकती है, जिससे चावल खराब हो जाता है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों को अपनाकर, आप अपने चावल को लंबे समय तक ताजा और कीड़ों से मुक्त रखा जा सकता है. चावल को स्टोर करते समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आइए इस खबर में कुछ टिप्स जानें...