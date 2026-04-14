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कपड़ों से चाय या कॉफी के दाग को चुटकियों में हटाएं, जरूर जानें ये आसान टिप्स!

गर्म पानी और डिटर्जेंट पाउडर का उपाय कपड़ों पर दाग लगते ही, कपड़े को उल्टा कर लें और दाग वाली जगह पर पीछे की तरफ से गर्म पानी डालें. यह एक बहुत ही असरदार उपाय है. इसे करने के लिए, दाग लगे कपड़े को तुरंत उल्टा कर लें, और फिर दाग वाली जगह पर पीछे की तरफ से गर्म पानी डालें. यह तरीका दाग को कपड़े के रेशों में गहराई तक जाने से रोकता है, जिससे दाग सतह पर ही रहता है और उसे धोकर निकालना आसान हो जाता है. इसके अलावा, थोड़े से लिक्विड डिटर्जेंट और डिटर्जेंट पाउडर को पानी में मिलाएं, इस मिश्रण को दाग पर लगाएं, और धीरे-धीरे रगड़ें. फिर, उस पर गर्म पानी डालें. यह तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि गर्म पानी डालने से कॉफी और चाय में मौजूद टैनिन तेजी से घुल जाते हैं और जिद्दी से जिद्दी दाग ​​भी जल्दी से निकल जाते हैं.

खाना खाते समय हमारे कपड़ों पर खाने-पीने की चीजें या दूसरी चीजें गिर जाना बहुत आम बात है, जिससे कपड़ों पर दाग लग जाते हैं. अगर कपड़ों पर तेल, कॉफी या चाय के दाग लग जाएं, तो उन्हें आम डिटर्जन पाउडर या साबुन से हटाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. वैसे तो बाजार में दाग हटाने वाले कई प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं (जिनमें से कुछ काफी असरदार भी होते हैं) लेकिन उनकी ज्यादा कीमत की वजह से उन्हें खरीदना काफी महंगा पड़ सकता है. ऐसी परिस्थितियों में, दाग हटाने के कुछ घरेलू उपाय बहुत असरदार साबित हो सकते हैं, IJRPAS की एक स्टडी में भी बताया गया है कि कॉफी, चाय और तेल के दाग घर की चीजों से आसानी से हटाया जा सकता है. इस उपाय से आप अपने कपड़ों को फिर से नए जैसा चमका सकते हैं. जानिए कॉफी, चाय और तेल के दाग हटाने के इन आसान टिप्स के बारे में विस्तार से....

कॉफी और चाय के दाग हटाने के लिए सिरके का इस्तेमाल

सफेद सिरका, कॉफी और चाय के दाग हटाने के लिए एक बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट का काम करता है. सिरके के एसिडिक गुण, कपड़े के रंग को नुकसान पहुंचाए बिना, दागों को अंदर से तोड़ देते हैं. ऐसा करने के लिए, एक छोटे कटोरे में एक गिलास पानी के साथ एक बड़ा चम्मच सिरका मिलाएं. अगर दाग पुराना या जिददी है, तो आप इस मिश्रण में लिक्विड डिटर्जेंट की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं. अब, एक सफेद कपड़ा लें, उसे सिरके वाले घोल में डुबोएं, और धीरे-धीरे दाग पर थपथपाएं.

अगर दाग बड़ा है, तो प्रभावित हिस्से को सिरके-पानी के घोल में लगभग 20 मिनट तक भिगोकर रखें. सिरका, दाग में मौजूद टैनिन को घोल देगा. हालांकि, सिरके का इस्तेमाल करने से पहले, कपड़े के किसी ऐसे हिस्से पर एक बूंद लगाकर 'स्पॉट टेस्ट' जरूर कर लें जो ज्यादा दिखाई न देता हो, जैसे कि अंदर की सिलाई या कोई कोना. सिरका को दाग पर तभी लगाएं, जब यह पक्का हो जाए कि इससे कपड़े का रंग नहीं बदलता है.

तेल के दाग हटाने के लिए ये उपाय आजमाएं

तेल के दाग हटाने के लिए आपको महंगे और बहुत असरदार प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है. इस काम के लिए, आपको बस घर में आसानी से मिलने वाली दो आम चीजों की जरूरत होगी, बेकिंग सोडा और डिशवॉशिंग लिक्विड. असल में, बेकिंग सोडा एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है. यह कपड़े से तेल सोख लेता है और फिर उसे हटाने में मदद करता है. दूसरी ओर, डिशवॉशिंग लिक्विड में ऐसी खासियतें होती हैं जो खास तौर पर चिकनाई और तेल के दागों से निपटने के लिए बनाई गई हैं. जब आप इन दोनों चीजों को मिलाकर दाग पर लगाते हैं, तो वे मिलकर तेल के निशान को हल्का करने में असरदार तरीके से काम करते हैं. आखिर में, धोने के बाद दाग आसानी से निकल जाता है. यह उपाय बहुत ही आसान है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी गई है. इन निर्देशों को मानने से पहले अपने एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है)