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फर्नीचर से जिद्दी दागों को भी हटाने के लिए इस आसान तरीकों को जरूर अपनाएं

फर्नीचर घर की सुंदरता बढ़ाता है और उसे साफ रखने से यह सुंदरता और भी बढ़ जाती है. इसलिए, नियमित रूप से सफाई करना जरूरी है. हालांकि, आप चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न बरतें, दाग-धब्बे लग ही सकते हैं. कुछ दागों को हटाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि कुछ दाग बहुत जिद्दी होते हैं और उन्हें हटाना नामुमकिन सा लगता है. जानकारों का कहना है कि ऐसे दागों को भी आसानी से साफ किया जा सकता है. ऐसा करने के लिए यहां दिए गए आसान टिप्स अपनाएं.

लिक्विड ब्लीच: लकड़ी के फर्नीचर पर लगे किसी भी दाग ​​को लिक्विड ब्लीच से आसानी से हटाया जा सकता है. इसके लिए, एक पुराना टूथब्रश लें और उसे लिक्विड ब्लीच में डुबोएं. दाग पर धीरे-धीरे रगड़ें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. फिर, इसे मुलायम, सूखे कपड़े से पोंछ लें, बस हो गया. दाग हट जाएगा.

फर्नीचर वैक्स: फर्नीचर पर ज्यादातर दाग पानी की वजह से लगते हैं. फर्नीचर वैक्स इन्हें आसानी से साफ करने में असरदार है. बस थोड़ी सी फर्नीचर वैक्स लें, इसे दाग पर लगाएं और मुलायम कपड़े से पोंछ लें.