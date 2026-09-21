फर्नीचर से जिद्दी दागों को भी हटाने के लिए इस आसान तरीकों को जरूर अपनाएं
एक कप ठंडे पानी में आधा चम्मच सिरका मिलाएं. एक साफ कपड़े को इस पानी में डुबोकर दाग को पोंछें, इस तरीके से दाग जल्दी...
Published : September 21, 2026 at 8:02 PM IST
फर्नीचर घर की सुंदरता बढ़ाता है और उसे साफ रखने से यह सुंदरता और भी बढ़ जाती है. इसलिए, नियमित रूप से सफाई करना जरूरी है. हालांकि, आप चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न बरतें, दाग-धब्बे लग ही सकते हैं. कुछ दागों को हटाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि कुछ दाग बहुत जिद्दी होते हैं और उन्हें हटाना नामुमकिन सा लगता है. जानकारों का कहना है कि ऐसे दागों को भी आसानी से साफ किया जा सकता है. ऐसा करने के लिए यहां दिए गए आसान टिप्स अपनाएं.
लिक्विड ब्लीच: लकड़ी के फर्नीचर पर लगे किसी भी दाग को लिक्विड ब्लीच से आसानी से हटाया जा सकता है. इसके लिए, एक पुराना टूथब्रश लें और उसे लिक्विड ब्लीच में डुबोएं. दाग पर धीरे-धीरे रगड़ें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. फिर, इसे मुलायम, सूखे कपड़े से पोंछ लें, बस हो गया. दाग हट जाएगा.
फर्नीचर वैक्स: फर्नीचर पर ज्यादातर दाग पानी की वजह से लगते हैं. फर्नीचर वैक्स इन्हें आसानी से साफ करने में असरदार है. बस थोड़ी सी फर्नीचर वैक्स लें, इसे दाग पर लगाएं और मुलायम कपड़े से पोंछ लें.
टूथपेस्ट: डाइनिंग टेबल पर रखे कटोरे और गिलास के नीचे नमी होने के कारण अक्सर पानी या करी के दाग लग जाते हैं. इन्हें हटाने के लिए टूथपेस्ट काफी है. थोड़ा टूथपेस्ट लें और उसमें पानी की कुछ बूंदें मिलाकर उसे पतला कर लें. इसे दाग पर लगाएं, कुछ मिनट इंतजार करें और फिर मुलायम कपड़े से साफ कर लें. इस तरीके से न सिर्फ डाइनिंग टेबल से, बल्कि दरवाजों और खिड़कियों से भी पानी के दाग आसानी से हट जाते हैं.
और कुछ अन्य तरीके...
- एक कप ठंडे पानी में आधा चम्मच सिरका मिलाएं. एक साफ कपड़े को इस पानी में डुबोकर दाग को पोंछें.
- अगर आप साबुन में थोड़ा गर्म पानी मिलाकर उससे पोंछेंगे तो ज्यादातर दाग हट जाएंगे.
- इसे जैतून के तेल से साफ किया जा सकता है. थोड़ा नमक और थोड़ा जैतून का तेल मिलाकर एक छोटी सी गोली बना लें. इस मिश्रण को दाग पर लगाएं और थोड़ी देर बाद पोंछ दें.
- दाग पर थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लगाएं और उसे ऐसे ही छोड़ दें. अगले दिन कपड़े से पोंछने पर दाग पूरी तरह से हट जाएगा.