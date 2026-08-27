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रक्षाबंधन 2026: भाई-बहनों के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने के टिप्स, जानिए क्या करें?

जानकारों का कहना है कि रक्षाबंधन पर भाई-बहनों को एक-दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए, खुलकर बातचीत करनी चाहिए और मुश्किल समय में एक-दूसरे का...

Raksha Bandhan 2026: Tips to strengthen the bond with your siblings, find out what to do.
रक्षाबंधन 2026: भाई-बहनों के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने के टिप्स (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 27, 2026 at 2:19 PM IST

4 Min Read
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रक्षा बंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है जहां बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसे मिठाई खिलाती है. बल्कि यह भाई-बहन के बीच प्यार, विश्वास और अटूट रिश्ते की निशानी है. आज की बदलती लाइफस्टाइल और बिजी रूटीन की वजह से, भाई-बहन अक्सर उतना समय एक साथ नहीं बिता पाते जितना वे बिताते थे. ऐसे में, रक्षा बंधन का त्योहार भाई-बहनों को एक बार फिर से करीब लाने का एक शानदार मौका देता है.

अगर आप रक्षा बंधन के मौके पर अपने भाई के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करना चाहते हैं, तो कुछ छोटे लेकिन सार्थक कदम उठा सकते हैं. जैसे कि...

  • एक-दूसरे के लिए समय निकालें और रिश्ते को मजबूत करने के लिए खुलकर बातचीत करें.
  • मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ दें, यह किसी भी महंगे तोहफे से कहीं ज्यादा कीमती होता है.
  • रक्षाबंधन पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के जरिए पुरानी यादों को ताजा करना और साथ ही भविष्य के लिए रिश्ते को और मजबूत बनाने की कोशिश करना सबसे अच्छा रहता है.
  • साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देखना, एक-दूसरे की पसंद का खाना बनाना और उसका आनंद लेना, अपने दिल की बातें साझा करना और साथ मिलकर नई योजनाएं बनाना रिश्ते में सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

रक्षाबंधन पर एक-दूसरे के लिए समय निकालें
आजकल हर कोई अपने फोन और काम में व्यस्त रहता है. रक्षाबंधन के मौके पर आप अपने भाई के लिए थोड़ा समय निकाल सकती हैं. साथ बैठकर बातें करें, पुरानी यादें ताजा करें और बिना फोन के साथ समय बिताएं आपकी यह छोटी सी कोशिश आपके रिश्ते में अपनापन और नजदीकी बढ़ाएगी.

यादगार पल बनाएं
महंगे तोहफे देने के बजाय यादगार पल बनाएं. साथ में फिल्म देखें, डिनर के लिए बाहर जाएं, साथ में घूमने जाएं या अपनी पसंदीदा कोई गतिविधि करें. भाई-बहनों का साथ में बिताया गया अच्छा समय हमेशा याद रहने वाली यादें बनाता है.

पुरानी यादें ताजा करें
बचपन की तस्वीरें देखें और पुरानी कहानियों को याद करें. आप हंसेंगे और उन पलों को याद करेंगे जिनके बारे में आपने लंबे समय से नहीं सोचा था. बचपन की यादें भाई-बहनों को भावनात्मक रूप से एक-दूसरे के करीब लाने में अहम भूमिका निभा सकती है.

दिल से बात करें
भाई-बहन अक्सर एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते. राखी के मौके पर, अपने भाई या बहन को खुलकर बताएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं. दिल से की गई तारीफ या बस एक थैंक यू भी आपके रिश्ते को और मजबूत बना सकता है.

मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ देने का वादा करें
जब भाई-बहन जिंदगी के उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का साथ देते हैं, तो उनका रिश्ता और मजबूत होता है. इस रक्षाबंधन पर, यह वादा करना एक बहुत अच्छा विचार है कि जरूरत पड़ने पर आप हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे.

पुरानी शिकायतों को भूल जाएं
अगर लंबे समय से कोई मनमुटाव या अनबन चली आ रही है, तो रक्षाबंधन का त्योहार उसे भुलाने का एक बेहतरीन मौका है. हमें छोटी-मोटी बातों को सुलझाने और अपने रिश्ते को फिर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए. माफी मांगने या माफी स्वीकार करने से मन का बोझ हल्का हो सकता है और रिश्ता और भी मजबूत बन सकता है.

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