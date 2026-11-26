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लंबे समय तक डांस और सेलिब्रेशन से हो सकता है डिहाइड्रेशन, जानिए शरीर में पानी की कमी के शुरुआती लक्षण और हाइड्रेटेड रहने के उपाय

जानिए शरीर में पानी की कमी के शुरुआती लक्षण और हाइड्रेटेड रहने के उ ( GETTY IMAGES )

शादियों का मौसम जश्न, म्यूजिक, डांस और सोशल गैदरिंग से भरे दिन और रात लाता है. संगीत सेरेमनी और कॉकटेल शाम से लेकर आउटडोर शादी के फंक्शन तक, लोग अक्सर कई घंटे खड़े होकर, नाचते हुए और अलग-अलग जगहों पर घूमते हुए बिताते हैं. हालांकि, इस सारे उत्साह के बीच, सेहत से जुड़ी एक जरूरी बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वे है हाइड्रेशन. लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटी करने से (खासकर गर्म मौसम या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर) बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है और शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का खतरा बढ़ जाता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि शादियों की भागदौड़ के बीच डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) होना काफी आम बात है, जिससे थकान, चक्कर आना और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. शादी के समारोहों के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, गांधीधाम के स्टर्लिंग अस्पताल में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉ. आदित जोटा ने शरीर में पानी का स्तर बनाए रखने और डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेतों को पहचानने के बारे में कुछ उपयोगी सलाह दी है.