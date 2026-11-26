लंबे समय तक डांस और सेलिब्रेशन से हो सकता है डिहाइड्रेशन, जानिए शरीर में पानी की कमी के शुरुआती लक्षण और हाइड्रेटेड रहने के उपाय
लंबे समय तक नाचना, शादी के बाहरी कार्यक्रम और लगातार चलने वाले जश्न के कारण बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी...
Published : November 26, 2026 at 2:52 PM IST
शादियों का मौसम जश्न, म्यूजिक, डांस और सोशल गैदरिंग से भरे दिन और रात लाता है. संगीत सेरेमनी और कॉकटेल शाम से लेकर आउटडोर शादी के फंक्शन तक, लोग अक्सर कई घंटे खड़े होकर, नाचते हुए और अलग-अलग जगहों पर घूमते हुए बिताते हैं. हालांकि, इस सारे उत्साह के बीच, सेहत से जुड़ी एक जरूरी बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वे है हाइड्रेशन. लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटी करने से (खासकर गर्म मौसम या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर) बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है और शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का खतरा बढ़ जाता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि शादियों की भागदौड़ के बीच डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) होना काफी आम बात है, जिससे थकान, चक्कर आना और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. शादी के समारोहों के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, गांधीधाम के स्टर्लिंग अस्पताल में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉ. आदित जोटा ने शरीर में पानी का स्तर बनाए रखने और डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेतों को पहचानने के बारे में कुछ उपयोगी सलाह दी है.
सेलिब्रेशन से पहले हाइड्रेशन शुरू कर देना चाहिए
डॉ. आदित के अनुसार, शरीर में पानी की कमी से थकान, चक्कर आना, सिरदर्द, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन हो सकती है. ये लक्षण किसी व्यक्ति की लंबे समय तक चलने वाले समारोहों में आराम से शामिल होने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए, प्यास लगने का इंतजार करने के बजाय, शादी-ब्याह के कार्यक्रमों में जाने से पहले ही शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना चाहिए. डॉ. आदित सलाह देते हैं कि स्वस्थ वयस्कों के लिए, रोजाना लगभग दो से तीन लीटर पानी पीना एक उचित लक्ष्य है. हालांकि, शरीर के आकार, मौसम, शारीरिक गतिविधि के स्तर और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के आधार पर हर व्यक्ति की जरूरतें अलग-अलग हो सकती हैं. जिन दिनों में घंटों तक नाचना-गाना हो और बहुत ज्याजा पसीना आए, उन दिनों पानी की जरूरत और भी हो सकती है.
शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करें
जब लोग लंबे समय तक नाचते हैं या बाहर होने वाले समारोहों में बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं, तो शरीर से न केवल पानी, बल्कि सोडियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा पसीना आने के बाद केवल सादा पानी पीना ही काफी नहीं हो सकता है. डॉ. आदित सुझाव देते हैं कि नारियल पानी, चुटकी भर नमक मिला नींबू पानी, छाछ, या सही ORS (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) का सेवन करने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है. ये विकल्प शारीरिक मेहनत वाले समारोहों के दौरान शरीर से निकले तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से बहाल करने में सहायक हो सकते हैं.
प्यास लगने का इंतजार न करें
एक और आम गलती यह है कि लोग प्यास लगने तक पानी नहीं पीते. डॉ. आदित सलाह देते हैं कि अपने पास पानी की बोतल रखें और एक ही बार में बहुत सारा पानी पीने के बजाय, बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें. डांस परफॉरमेंस और शादी से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के बीच पानी पीने के लिए ब्रेक लेने से शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है, खासकर लंबे चलने वाले आयोजनों में.
खाने की चीजें भी मायने रखती हैं
फ्लूइड्स के साथ-साथ, खाने की चीजें भी हाइड्रेशन में मदद कर सकती हैं. ज्यादा पानी वाली खाने की चीजें, जैसे खीरा, संतरा, तरबूज और अनार, कुछ कार्बोहाइड्रेट और इलेक्ट्रोलाइट्स देते हुए फ्लूइड इनटेक बढ़ा सकते हैं. जो लोग कई शादी फंक्शन में शामिल हो रहे हैं या लंबे समय तक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उन्हें रेगुलर खाना और हाइड्रेशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
सेलिब्रेशन के बाद अपने शरीर को रिकवर होने दें
- शादी फंक्शन खत्म होने के बाद भी हाइड्रेशन जारी रहना चाहिए. डॉ. आदित लोगों को सलाह देते हैं कि वे लंबे समय तक डांस करने या बहुत ज्यादा पसीना आने के बाद रीहाइड्रेट करें, अपने शरीर को ठंडा होने दें और रिकवर होने दें.
- लगातार चक्कर आना, कन्फ्यूजन, बहुत ज्यादा कमजोरी, बेहोशी, उल्टी, पेशाब कम आना, दिल की धड़कन तेज होना या मांसपेशियों में तेज ऐंठन गंभीर डिहाइड्रेशन या गर्मी से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकते हैं. ऐसे हालात में, लोगों को फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देनी चाहिए, ठंडी जगह पर चले जाना चाहिए, रीहाइड्रेटिंग शुरू कर देना चाहिए और अगर लक्षण गंभीर हैं या ठीक नहीं हो रहे हैं तो मेडिकल मदद लेनी चाहिए.
- किडनी, दिल या लिवर की बीमारी वाले लोग, या जो ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर असर डालती हैं, उन्हें हाइड्रेशन की ज़रूरतें अलग हो सकती हैं और उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए.
खास बात आसान है कि शादी के जश्न से पहले, उसके दौरान और बाद में हाइड्रेट रहें. डांस और जश्न का मजा लें, लेकिन अपने शरीर की सुनने की अहमियत को नजरअंदाज न करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)