फ्रिज का यह 'सीक्रेट बटन' दबाने से आपका बिजली का बिल हो जाएगा कम, जानिए कैसे?
आपके रेफ्रिजरेटर में एक छोटा, छिपा हुआ बटन है जो आपके बिजली के बिल को कम कर सकता है. जानिए यह कैसे काम करता है...
Published : February 26, 2026 at 2:57 PM IST
रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, किचन का एक अप्लायंस है जो लगभग हर मौसम में इस्तेमाल होता है. चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, लोग फल, सब्जियां और खाना ताजा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं. रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो लगातार, 24/7 चलता रहता है. यह इसे हमारे घरों में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमर में से एक बनाता है, जो आमतौर पर घर की कुल बिजली का लगभग 8 फीसदी से 13 फीसदी कंज्यूम करता है. इसका कंप्रेसर कूलिंग बनाए रखने के लिए लगातार चलता रहता है, जिससे यह बिजली का एक बड़ा यूजर बन जाता है. लेकिन, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर ही छोटा सा एडजस्टमेंट करके, वे फूड स्टोर करने से समझौता किए बिना अपने बिजली के बिल को काफी कम कर सकते हैं. जानिए बिजली बिल कम करने के लिए सबसे प्रभावी छोटा एडजस्टमेंट क्या है...
इस आसान एडजस्टमेंट से एनर्जी की खपत कम हो सकती है
- रेफ्रिजरेटर में एडजस्टेबल टेम्परेचर सेटिंग होती हैं, जो मॉडल के हिसाब से आम तौर पर 1 से 5 या 1 से 6 तक होती हैं. गर्मियों के महीनों में, टेम्परेचर अक्सर सबसे ऊंचे लेवल पर या उसके आस-पास सेट किया जाता है. हालांकि, सर्दियों में, यूजर कूलिंग लेवल कम कर सकते हैं, जिससे खाने को बचाने पर असर डाले बिना एनर्जी की खपत कम हो जाती है.
- उदाहरण के लिए, आप मौसम के हिसाब से रेफ्रिजरेटर की टेम्परेचर सेटिंग को 1-5 या 1-6 पर एडजस्ट करके एनर्जी की खपत कम कर सकते हैं. गर्मियों में, ज्यादा टेम्परेचर (4 या 5) का इस्तेमाल करें, जबकि सर्दियों में, कम कूलिंग (1,2 या 3) काफी होती है, जिससे खाना ताजा रहता है और बिजली की खपत कम होती है. सबसे अच्छा टेम्परेचर 1.7-3.3°C (35°F - 38°F) के बीच होना चाहिए.
- लेवल 1 पर, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर आम तौर पर 2-5°C के बीच होता है, जो कम एनर्जी इस्तेमाल करते हुए खाने को ताजा रखने के लिए काफी है. यही एडजस्टमेंट फ्रीजर कम्पार्टमेंट में भी किया जा सकता है, जिससे एनर्जी का इस्तेमाल कम होता है और खाना सुरक्षित रहता है. यह छोटा सा बदलाव करके, घर खाने के स्टोरेज से समझौता किए बिना अपने बिजली के बिल को काफी कम कर सकते हैं.
- इसके अलावा, एडजस्टेबल टेम्परेचर सेटिंग्स के ठीक नीचे एक डीफ्रॉस्ट बटन होता है. अगर रेफ्रिजरेटर के फ्रिजर में बर्फ का पहाड़ जमा हो गया है, तो यह बटन दबाएं. इससे कंप्रेसर बंद हो जाता है, हीटिंग चालू हो जाती है और बर्फ पिघल जाती है. इससे कंप्रेसर का स्ट्रेस कम होता है, जिससे बिजली की खपत काफ़ी कम हो जाती है, जिससे आपके बिल में बचत होती है.
खाना स्टोर करने की जरूरत के हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करें
मौसम में बदलाव के अलावा, रेफ्रिजरेटर का कूलिंग लेवल भी स्टोर किए गए खाने की मात्रा के हिसाब से एडजस्ट किया जाना चाहिए, जैसे कि...
- अगर रेफ्रिजरेटर भरा नहीं है, तो बेवजह बिजली की खपत से बचने के लिए कूलिंग लेवल कम कर दें
- अगर ज्यादा खाना स्टोर कर रहे हैं, तो कूलिंग लेवल बढ़ाने से खाना ठीक से सुरक्षित रहता है.
- फ्रीजर कम्पार्टमेंट के लिए, अगर सीफूड जैसा बहुत सारा फ्रेश खाना स्टोर कर रहे हैं, तो लगभग -18°C पर ज्यादा कूलिंग लेवल बनाए रखना सबसे अच्छा है. यह तापमान बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और खाने को ज्यादा समय तक फ्रेश रखता है.
अपने रेफ्रिजरेटर से एनर्जी बचाने के इन टिप्स भी फॉलो करें
टेम्परेचर एडजस्ट करने के अलावा, एक्सपर्ट्स एनर्जी बचाने की ये आदतें अपनाने की सलाह देते हैं...
रेफ्रिजरेटर को सही जगह पर रखें
- रेफ्रिजरेटर पीछे या किनारों से गर्मी छोड़ते हैं. अगर गर्मी निकलने में रुकावट आती है, तो एनर्जी की खपत बढ़ जाती है.
- रेफ्रिजरेटर को दीवारों या दूसरी चीजों से ठीक दूरी पर रखें ताकि हवा का सही फ्लो हो सके.
- रेफ्रिजरेटर को माइक्रोवेव, ओवन या स्टोव जैसे हीट सोर्स के पास रखने से बचें. आस-पास बहुत ज्यादा गर्मी होने पर रेफ्रिजरेटर को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ता है और उसकी लाइफ कम होती है.
दरवाजा बहुत देर तक खुला न रखें- दरवाजा ज्यादा देर तक खुला रखने से ठंडी हवा बाहर निकलती है, जिससे कंप्रेसर को टेम्परेचर ठीक करने के लिए अदिक मेहनत करनी पड़ती है. इससे एनर्जी की खपत काफी बढ़ जाती है. इस्तेमाल के बाद हमेशा दरवाजा जल्दी से बंद कर दें.
खाना कांच या सिरेमिक कंटेनर में रखें- कांच और सिरेमिक कंटेनर प्लास्टिक के कंटेनर की तुलना में ठंडी हवा को ज्यादा अच्छे से रोकते और बांटते हैं. सही तरीके से रखने से हवा का सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे रेफ्रिजरेटर को अपना सामान ठंडा करने में कम समय लगता है.
रेफ्रिजरेटर की रेगुलर सफाई और मेंटेनेंस करें- हर 1–3 महीने में रेफ्रिजरेटर की सफाई करने से धूल और गंदगी कूलिंग वेंट में नहीं फंसती. गंदे वेंट कंप्रेसर को ज्यादा काम करने पर मजबूर करते हैं, जिससे ज्यादा बिजली खर्च होती है. रेगुलर मेंटेनेंस से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है और एनर्जी की बर्बादी कम होती है.