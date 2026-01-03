प्रीति जिंटा 50 साल की उम्र में भी हैं बेहद फिट, जानिए उनकी खूबसूरती का राज
प्रीति जिंटा अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनकी उम्र 50 साल है, फिर भी वो बेहद खूबसूरत और फिट हैं.
Published : January 3, 2026 at 8:57 PM IST
IPL 2025 सीजन खत्म हो गया है. IPL 2025 के फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को हरा दिया. फाइनल मैच के बाद प्रीति जिंटा की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए. प्रीति सफेद कुर्ते, लाल दुपट्टे और सलवार में बहुत खूबसूरत लग रही थीं. प्रीति जिंटा हमेशा से खिलाड़ियों की बहुत बड़ी समर्थक रही हैं. वह उन पर कोई दबाव नहीं डालतीं. प्रीति जिटा पूरे IPL सीजन में आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. 50 साल की उम्र में भी कई लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं.
हर कोई उनकी फिटनेस और खूबसूरती की तारीफ कर रहा है. 50 साल की उम्र में भी प्रीति जिंटा फिटनेस के मामले में एक शानदार मिसाल पेश कर रही हैं. इस उम्र में उनकी फिटनेस देखकर कई लोग हैरान हैं. प्रीति जिंटा फिट रहने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं. उनकी फिटनेस और एक्सरसाइज रूटीन के राज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. आइए जानते हैं प्रीति जिंटा के फिटनेस सीक्रेट्स...
प्रीति जिंटा का फिटनेस सीक्रेट
प्रीति जिंटा अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करती हैं. वह अक्सर अपने वर्कआउट वीडियो अपने फैन्स के साथ शेयर करती हैं और उन्हें फिट रहने के लिए इंस्पायर करती हैं. वह रोजमर्रा की समस्याओं से निपटने के टिप्स वाले वीडियो भी शेयर करती हैं. वह फिट रहने के लिए क्रंचेस करती हैं, जिससे पेट की चर्बी कम होती है. रेगुलर क्रंचेस कोर मसल्स को भी मजबूत बनाते हैं.
पुश-अप्स, सिट-अप्स: प्रीति जिंटा फिट और टोन्ड रहने के लिए जिम में हार्ड वर्कआउट करती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह डम्बल के साथ हार्ड वर्कआउट करती दिख रही हैं. इसके अलावा, प्रीति को पुश-अप्स और सिट-अप्स करते हुए भी देखा जा सकता है. ये एक्सरसाइज मसल्स को मजबूत बनाने और स्टैमिना बढ़ाने में मदद करती हैं, और कैलोरी बर्न करने में भी असरदार हैं.
प्रीति जिंटा का डाइट प्लान: प्रीति जिंटा अपनी वर्कआउट और डाइट दोनों का बहुत ध्यान रखती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में, एक्ट्रेस ने बताया कि फिट रहने के लिए वह पोर्शन कंट्रोल पर खास ध्यान देती हैं. उन्होंने कहा कि खुद को भूखा रखना फिटनेस की कुंजी नहीं है, बल्कि आप जो खाना खाते हैं उसकी मात्रा को कंट्रोल करना जरूरी है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है.
प्रीति जिंटा के टिप्स
- जो लोग अपनी खाने की आदतों को कंट्रोल करते हैं, वे यकीनन खूबसूरत होते हैं. उन्होंने कहा कि जल्दी-जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए. साथ ही, उतना ही खाना चाहिए जितनी जरूरत हो. यानी, ध्यान से खाना चाहिए.
- धीरे-धीरे खाना और खाने को अच्छी तरह चबाना बहुत फायदेमंद होता है. इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है.
- पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)