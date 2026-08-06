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बालों का झड़ना रोकने के लिए रोजाना करें इन 5 योगासनों का अभ्यास, जानिए एक्सपर्ट की राय

बालों का झड़ना रोकने के लिए रोजाना करें इन 5 योगासनों का अभ्यास, ( GETTY IMAGES )

बालों का झड़ना रोकने के लिए रोजाना करें इन 5 योगासनों का अभ्यास (GETTY IMAGES)

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, खराब डाइट और बदलती लाइफस्टाइल न सिर्फ हमारी आम हेल्थ पर बल्कि हमारे बालों पर भी असर डाल रही है. समय से पहले बाल झड़ना, बालों का पतला होना और बालों का धीरे बढ़ना आम दिक्कतें बन गई हैं. इन दिक्कतों को दूर करने के लिए लोग अक्सर महंगे हेयर प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. हालांकि, कुछ नेचुरल तरीके भी बालों की हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत असरदार हो सकते हैं.

मेंटल स्ट्रेस, हार्मोनल असंतुलन और सिर में खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण बाल झड़ते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अलग-अलग योग आसनों (जैसे सर्वांगासन, शीर्षासन, उत्तानासन, वज्रासन और अधो मुख श्वानासन) के रेगुलर अभ्यास से सिर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, स्ट्रेस कम होता है और धीरे-धीरे बाल झड़ना बंद हो जाता है.

बालों का झड़ना रोकने के लिए रोजाना करें इन 5 योगासनों का अभ्यास (GETTY IMAGES)

ये कुछ खास योग आसन हैं जो सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं. अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, तो इन आसनों को अपनी रोजाना की दिनचर्या में शामिल करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे...

अधोमुख श्वानासन (Downward-Facing Dog Pose): अधोमुख श्वानासन पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. इससे सिर की ओर ब्लड का बहाव बढ़ता है, जिससे स्कैल्प को भरपूर ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं. जानकारों का कहना है कि इससे तनाव कम होता है, जिसे बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण माना जाता है.

अधोमुख श्वानासन पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. इससे सिर की ओर ब्लड का बहाव बढ़ता है, जिससे स्कैल्प को भरपूर ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं. जानकारों का कहना है कि इससे तनाव कम होता है, जिसे बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण माना जाता है. सर्वांगासन: सर्वांगासन बालों की सेहत बनाए रखने के लिए बहुत फायदेमंद है. यह आसन सिर और गर्दन के हिस्सों में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है. नियमित रूप से सर्वांगासन करने से तनाव कम होता है और शरीर का संतुलन बेहतर होता है. यह सिर तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में बहुत असरदार है.

सर्वांगासन बालों की सेहत बनाए रखने के लिए बहुत फायदेमंद है. यह आसन सिर और गर्दन के हिस्सों में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है. नियमित रूप से सर्वांगासन करने से तनाव कम होता है और शरीर का संतुलन बेहतर होता है. यह सिर तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में बहुत असरदार है. वज्रासन: खाने के बाद किया जाने वाला यह आसान योगासन पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है. इससे पेट के हिस्से में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, पाचन तेज होता है और गैस-कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. बेहतर पाचन से शरीर जरूरी पोषक तत्वों को सोख पाता है. जानकारों का कहना है कि वज्रासन का बालों की सेहत पर भी सकारात्मक असर पड़ता है.

खाने के बाद किया जाने वाला यह आसान योगासन पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है. इससे पेट के हिस्से में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, पाचन तेज होता है और गैस-कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिलती है. बेहतर पाचन से शरीर जरूरी पोषक तत्वों को सोख पाता है. जानकारों का कहना है कि वज्रासन का बालों की सेहत पर भी सकारात्मक असर पड़ता है. बालासन: बालासन दिमाग को शांत करता है, एंग्जायटी, थकान और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है. यह उन लोगों के लिए एक अच्छा तरीका है जो लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने काम करते हैं. यह पीठ के निचले हिस्से, गर्दन और कंधों की मसल्स को आराम देता है. पेट का हिस्सा जांघों पर दबाव डालता है, जिससे अंदरूनी अंगों की मसाज होती है. चूंकि सिर नीचे होता है, इसलिए दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है और सुस्ती दूर होती है. बालासन शरीर और दिमाग दोनों को आराम देता है. यह स्ट्रेस, एंग्जायटी को कम करता है. यह स्ट्रेस की वजह से होने वाले बालों के झड़ने को कंट्रोल करता है.

बालासन दिमाग को शांत करता है, एंग्जायटी, थकान और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है. यह उन लोगों के लिए एक अच्छा तरीका है जो लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने काम करते हैं. यह पीठ के निचले हिस्से, गर्दन और कंधों की मसल्स को आराम देता है. पेट का हिस्सा जांघों पर दबाव डालता है, जिससे अंदरूनी अंगों की मसाज होती है. चूंकि सिर नीचे होता है, इसलिए दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है और सुस्ती दूर होती है. बालासन शरीर और दिमाग दोनों को आराम देता है. यह स्ट्रेस, एंग्जायटी को कम करता है. यह स्ट्रेस की वजह से होने वाले बालों के झड़ने को कंट्रोल करता है. शीर्षासन (Headstand): शीर्षासन एक एडवांस्ड योग मुद्रा है जिसे किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करना सबसे अच्छा होता है. सिर तक ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त पहुंचाने से याददाश्त और एकाग्रता बढ़ती है. यह नर्वस सिस्टम को शांत करता है और मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा से राहत देता है. यह कंधों, गर्दन, पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सिर में ब्लड फ्लो बेहतर होने से बाल झड़ने की समस्या कम होती है.

बालों का झड़ना रोकने के लिए रोजाना करें इन 5 योगासनों का अभ्यास (GETTY IMAGES)

पाठकों के लिए जरूरी बात

इस रिपोर्ट में दी गई सेहत से जुड़ी सभी जानकारी और सलाह सिर्फ आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए. और इस तरीके या प्रक्रिया को अपनाने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर है.