ETV Bharat / lifestyle

सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए जरूर लगाएं ये 5 पौधे, हर कोने में गर्माहट का होगा एहसास

सर्दियों में हम ठंड से बचने के लिए कई उपाय करते हैं, ऐसे में इन पौधों को लगाने से आपका घर गर्म रह सकता है...

Plant these 5 plants to keep your home warm in winter, and you'll feel warmth in every corner.
सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए जरूर लगाएं ये 5 पौधे, हर कोने में गर्माहट का होगा एहसास (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 29, 2025 at 9:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सर्दी बस आने ही वाली है, और ठंड के दिनों में गर्म रहने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं. चाहे ऊनी कपड़े खरीदना हो या रात और सुबह के लिए कंबल ओढ़ना हो, ये सब सर्दियों में जरूरी हैं, लेकिन प्रकृति के इन उपहारों के बीच, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो घर के अंदर के वातावरण को सकारात्मक और गर्म रखने के लिए बेहतरीन हैं. ये पौधे न सिर्फ आपके घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं और नमी के लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं

अगर सर्दी के मौसम में ठंड से आपकी तबियत खराब हो रही है, तो यह खबर आपके लिए खास है. जी हां, आज हम आपको कुछ ऐसे 'इनडोर' पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ हवा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, बल्कि आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं. इसके अलावा, ये वातावरण में नमी को नियंत्रित करके ठंड को कम करते हैं. इन पौधों को लगाकर आप अपने घर में प्राकृतिक रूप से गर्मी का एहसास कर सकते हैं. आइए जानें ऐसे ही 5 पौधों के बारे में...

स्नेक प्लांट: बेडरूम या लिविंग रूम में रखा यह पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे हवा साफ रहती है. इस पौधे की खासियत यह है कि यह कम रोशनी और कम पानी में भी आसानी से उग जाता है, जो सर्दियों के लिए आदर्श है. इस पौधे को ऐसी जगह पर लगाएं जहां कम या अप्रत्यक्ष धूप आती ​​हो. ज्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि इससे पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं.

GETTY IMAGES
स्नेक प्लांट (Plant these 5 plants to keep your home warm in winter, and you'll feel warmth in every corner.)

पोथोस (मनी प्लांट): पोथोस पौधे की हरी पत्तियां कमरे को ताजगी और गर्माहट देती हैं. यह कम रोशनी में भी बढ़ता है और हवा में नमी बनाए रखता है. सर्दियों में इस पौधे को खिड़की के पास रखें. हफ्ते में एक बार पानी देकर मिट्टी को थोड़ा नम रखें. यह पौधा न सिर्फ हवा को शुद्ध करता है बल्कि घर की सजावट को भी निखारता है

Plant these 5 plants to keep your home warm in winter, and you'll feel warmth in every corner.
मनी प्लांट (GETTY IMAGES)

पीस लिली: स्पैथिफिलम की कुछ प्रजातियों को आमतौर पर स्पैथा या पीस लिली भी कहा जाता है. पीस लिली को नमी वाली जगहों पर रखना फायदेमंद होता है, इसलिए आप इन्हें ज्यादा नमी वाले बाथरूम में रख सकते हैं. यह पौधा वातावरण से नमी सोखकर कमरे में गर्मी बनाए रखने में मदद करता है. ऐसा करके, पीस लिली घर के अंदर के हीटिंग सिस्टम से होने वाले सूखेपन से भी लड़ती है. इसके सफेद फूल कमरे में शांति और सुंदरता लाते हैं. इस पौधे को सीधी धूप से दूर रखें. पौधे के गमले की मिट्टी को नम रखें, लेकिन पानी जमा न होने दें.

Plant these 5 plants to keep your home warm in winter, and you'll feel warmth in every corner.
पीस लिली (GETTY IMAGES)

एरेका पाम: यह एक घरेलू पौधा है जो कमरे के तापमान को बेहतर बनाने और हवा को शुद्ध करने में मदद कर सकता है. इसकी पंखदार पत्तियां गर्मी पैदा करती हैं. आप इसे अपने लिविंग रूम के किसी खाली कोने में रखकर इसकी शोभा बढ़ा सकते हैं.

Plant these 5 plants to keep your home warm in winter, and you'll feel warmth in every corner.
एरेका पाम (GETTY IMAGES)

स्पाइडर प्लांट: यह पौधा हवा को शुद्ध करता है. स्पाइडर प्लांट फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलीन और टोल्यूनि जैसी हानिकारक गैसों को सोख लेता है और हवा में ऑक्सीजन छोड़ता है. इसकी लटकती पत्तियां सर्दियों में आपके घर को सजावटी और आरामदायक रूप देती हैं. इन पत्तियों की नियमित छंटाई करते रहें.

Plant these 5 plants to keep your home warm in winter, and you'll feel warmth in every corner.
स्पाइडर प्लांट (GETTY IMAGES)

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

WINTER SPECIAL 5 INDOOR PLANT
BEST WINTER INDOOR PLANT
WINTER SPECIAL BEST INDOOR PLANT
गर्म रखने के लिए लगाएं ये 5 पौधे
WINTERS INDOOR PLANTS TO STAY WARM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आज राफेल में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, नो ड्रोन जोन घोषित

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 30 की मौत, वेंस ने कहा, युद्धविराम समझौता अभी भी कायम है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.